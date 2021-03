Paramount Plus llega a Colombia con el mejor precio del mercado

Grandes estrenos como la séptima parte de Misión imposible y Top Gun: Maverick, protagonizadas por Tom Cruise, y A Quiet Place 2 son parte de la oferta que trae Paramount Plus, la nueva plataforma de streaming que llega a Colombia y a 18 países más de Latinoamérica este jueves 4 de marzo.



Aunque con un retraso enorme frente a sus competidores director de la región -como Netflix, Amazon Prime Video y Disney Plus-, Paramount Plus se estrena con una ventaja sobre los demás: su precio.



Aunque por el momento, Paramount les dará a su producciones una prioridad de 45 días al estreno en salas, otras llegarán directamente al contenedor de producciones, como Paranormal Activity, Pet Sematary y The in Between. La plataforma cuenta además con un catálogo de 2.500 películas clásicas y series, sin mencionar los títulos familiares y animados de Nickelodeon que incluyen las aventuras de personajes tan conocidos como los de Rugrats, Bob esponja y Dora la exploradora.

La serie 'Escape at Dannemora', con Benicio del Toro y David Morse. Foto: Paramount

En contexto: Estas son las películas de estreno que podrá ver en Paramount Plus



¿Y cuál es el precio para poder acceder al entretenimiento disponible en Paramount Plus? 13.900 pesos mensuales por tres pantallas.



Una opción económica si se le compara con Disney Plus que cuesta 23.900 al mes por cuatro pantallas de forma simultánea y la configuración de siete perfiles; sin considerar el premier access (unos 49.900 pesos) que se pagan por los estrenos exclusivos de la plataforma como Mulan o Raya y el último dragón.



Así mismo, el precio es mucho menor que el de Netflix: 16.900 pesos al mes (por una pantalla); 24.900 pesos (dos pantallas en HD) y 32.900 pesos (cuatro pantallas en HD).



Amazon Prime Video vale 14.900 pesos mensuales e incluye la licencia para activar el servicio en tres dispositivos, con la calidad de imagen que se elija hasta 4K.

