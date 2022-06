La perfección de Marilyn Monroe saltaba a la vista por todas partes: la cámara la amaba, cada guiño, cada sonrisa, cada movimiento suyo eran motivo de adulación. Norma Jeane Mortenson –su nombre de pila, por el que solo sus padres la conocieron– había nacido para el espectáculo.

¿Quién mató a Marilyn? Hay silencio. Una sobredosis de barbitúricos acabó con la vida de la sex symbol más popular de todos los tiempos. Tenía 36 años. Los reportes oficiales dicen que fue un suicidio; otros más cercanos a la conspiración, que la CIA estuvo involucrada porque, como sucede en las películas, “sabía demasiado”.



Su vida parecía idílica, pero desde niña lidió con trastornos de ansiedad y episodios constantes de depresión. Su madre fue diagnosticada con esquizofrenia e internada en distintas instituciones psiquiátricas. La pequeña Norma Jean, por descarte, pasó mucho tiempo en casas de acogida, donde abusaron de ella sin piedad, pero antes de ir a un orfanato huyó tomando una decisión radical a los 16 años: se casó. El matrimonio con su vecino, un jovencito de 21 años, fue un desastre e impulsó a Norma a buscar su camino delante las lentes, así se convirtió en modelo pop-up.



El famoso vestido que usó la actriz en 'La tentación vive arriba' (1955). Foto: EFE/Christie's

Marilyn Monroe (adoptó este nombre artístico cuando empezaba en Hollywood) es muchas imágenes, pero hay una que la enmarca: aquel icónico fotograma de The Seven Year Itch (La tentación vive arriba, 1955), del genio de la comedia Billy Wilder: la diva parada sobre un respiradero del metro de Nueva York, en una concurrida esquina del Upper East Side, lucha por mantener en su sitio su vestido de color marfil que deja a la vista sus majestuosas piernas. Años después, la prenda pasó a la historia como la más cara vendida en una subasta al superar los 6 millones de dólares.

En ese momento, Marilyn ya se había convertido en una figura de la comedia gracias a sus papeles en Los caballeros las prefieren rubias, Niágara o Some Like it Hot (que en español se conoció como Una Eva y dos Adanes). Sin embargo, tuvo que lidiar con el estereotipo de la rubia tonta que la marcó para siempre.



Su vida sentimental tampoco fue armoniosa: casada y divorciada en tres oportunidades –después del vecino se casó con el beisbolista Joe DiMaggio (que aseguran fue el amor de su vida) y el dramaturgo Arthur Miller–. Sus relaciones fueron muy publicitadas y conflictivas, no había suspiro de la Monroe que no llenara cientos de páginas de diarios amarillistas y de las revistas del corazón. Al parecer, tuvo encuentros muy cercanos con los hermanos Kennedy, que quedaron en la memoria en aquel sensual Happy Birthday que le cantó al presidente John F. Kennedy en su cumpleaños 45 en mayo de 1962.

Tres meses después, el 5 de agosto, fue hallada sin vida en su casa de Los Ángeles, donde nació y forjó su carrera. La rubia perfecta se convertía en un mito, con su Globo de Oro a cuestas, sus cientos de escándalos y la prensa acosándola. Viéndola con detenimiento tenía muchas cicatrices en el cuerpo –una famosa que se le notaba en la parte baja de su vientre– y sobretodo en el alma.



“La soledad fue el rol más duro que tuviste que interpretar, Hollywood creo una superestrella y el dolor fue el precio que pagaste…”. Sir Elton John le dedicó estas sabias palabras a la diva, que resumían lo que fue el breve y contundente paso de la inmortal Marilyn por este mundo. Todavía hoy suspiramos por ella. “Es como el vuelo de un colibrí: solo una cámara puede congelar su poesía”, le dijo su maestra de actuación, Constance Collier, al escritor Truman Capote, en el mejor perfil que existe sobre ella, y donde están las palabras que mejor la definen: “Una adorable criatura”.

Romy Schneider: 'odié a Sissy'

El papel que la consagró fue el que terminó odiando. Romy Schneider tuvo que luchar contra muchas cosas: la muerte de un hijo en un absurdo accidente, el suicidio de su primer esposo, el odio de su madre, el abuso y la manipulación de los productores, su pasado familiar nazi, el asedio malsano de los paparazis y el doloroso fin de su relación con el también actor Alain Delon… pero algo que le dolía era siempre ser asociada con el personaje que la llevó al estrellato, Sissy emperatriz, a la que interpretó en tres películas.

A los 43 años, cuando parecía haber superado tantos golpes trágicos –aunque sufría de una depresión de la que jamás se recuperó– y se reencontraba con el cine, fue hallada sin vida en su apartamento en París. Las autoridades determinaron que en el lugar había licor y medicamentos y que se suicidó el 29 de mayo de 1983.



Era hija de dos reputados actores austriacos y decidió seguir sus pasos, pero desde muy chica sintió la presión de su madre. A Rosemarie Magdalena Albach –Romy– le dijeron los cazatalentos que “tenía cara de rata, pero que registraba bien”. Un rostro que engalanó los filmes de Orson Welles, Otto Preminger, Luchino Visconti o Claude Chabrol. Pero Romy era más que bella, era una actriz de método sin haber pisado nunca una academia.



Con Alain Delon estuvo cinco años: cuál Brad Pitt y Angelina… la relación de Romy con el galán francés marcó un hito en el cine en los años 50: eran jóvenes atractivos y buenos actores. Un día recibió un ramo de flores y una carta: él la dejaba por otra, sin más explicaciones. Siguieron siendo amigos, pero la herida jamás sanó.

A la par del sufrimiento y el escarnio por la ruptura, Romy se convertía en la ‘novia de Europa’ y coqueteaba con Hollywood; sus mejores papeles vendrían en los años 70 cuando protagonizó Lo importante es amar, a las órdenes del joven director polaco Andrej Zulawski, y Una vida de mujer, que le merecieron los premios de su carrera.



Un año antes de morir, Romy enterró a su hijo de 14 años e increpó a la prensa amarillista que fastidió su existencia: paparazis disfrazados de enfermeros intentaron tomar fotos del cadáver del muchacho. “¿Dónde está la moral?”, decía durante el estreno de su última película, Testimonio de mujer.



Ni siquiera después de fallecida descansó en paz: enterrada junto a su hijo David, su tumba fue profanada en el 2017. A Romy no la llamaban así, para todo siempre será Sissy. Sus palabras resumen su tragedia: “No soy nada en la vida, si no todo en la pantalla”.

Rita Hayworth: la hija- esposa

Rita Hayworth no era precisamente pelirroja ni tenía el cabello en ondas. Esas características tan suyas –especialmente recordadas en Gilda, su icónico personaje– fueron apareciendo como parte de la transformación física a la que fue sometida.

Margarita Carmen Cansino –Rita es el diminutivo de su nombre– era la hija del bailarín español Eduardo Cansino Reina, un hombre que marcó su vida: desde los 13 años la incluyó en sus espectáculos de baile donde la presentaba como su esposa. Años más tarde, Rita reveló que también abusaba de ella sexualmente.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Rita Hayworth en el filme 'Blood and Sand'. Foto: 20 Century Fox



Tras sus inicios en la serie B en Hollywood, la joven neoyorquina tuvo que someterse a dolorosos procedimientos para moldear su figura, perder peso, e incluso quitarse cabello de la frente –con electrodepilación– para que su rostro luciera más atractivo y con menos rasgos ibéricos.



Siempre fue una chica callada y pacífica, en contraste con la sensualidad que derrochó en la pantalla y lo explosivos que resultaron sus papeles. Gilda (1946) la elevó a niveles inusitados de popularidad convirtiéndola en un símbolo sexual luego de protagonizar un baile –se supone un streaptease– en el que termina quitándose solamente un guante. La escena fue censurada y Rita condenada.



Su imagen como Gilda, en un bañador de dos piezas de color blanco, fue usada en la bomba atómica que Estados Unidos lanzó en el atolón de Bikini. La prensa le puso a la prenda –una creación del francés Louis Réard– bikini, después de este lanzamiento, y Rita se convirtió en la ‘bomba sexi’ y el suyo fue el “bikini de la vergüenza”.

Casada en cinco oportunidades –entre otros con Orson Welles a quien quiso con locura y la dirigió en su otro papel más famoso en La dama de Shangai–, sufrió grandes decepciones amorosas. A los 50 años empezó a olvidar las cosas. “Bebía demasiado”, dijeron los medios, pero en realidad eran los síntomas de un Alzhéimer prematuro que finalmente la llevó a la tumba a los 68 años.

Vivien Leigh: la eterna Scarlett

Vivien Leigh llegó a Hollywood como acompañante. El famoso era su esposo, el actor y director de teatro Laurence Olivier escogido como el protagonista de la adaptación cinematográfica de Cumbres borrascosas. Cuando se conocieron, en Londres, ambos tenían pareja e hijos. Pero su atracción fue tal que dejaron todo para comerse el mundo juntos.



Del otro lado, Vivien intentaba aterrizar una carrera que había tenido sus inicios en el teatro. Talentosa, pero sobre todo admirada por su piel de porcelana y sus enormes ojos verdes, conquistó al productor David O’Selznick que había buscado a su Scarlett O’Hara entre un centenar de divas de Hollywood. Lo que el viento se llevó fue la puerta inicial y crucial de Leigh. Nació en la India (siendo colonia británica) y tenía 26 años cuando demostró su vena artística interpretando a la bella e inescrupulosa Scarlett, capaz de todo para lograr sus objetivos.

Facebook Twitter Linkedin

Vivien Leigh, ganadora de dos Óscar, padecía de un trastorno bipolar sin saberlo Foto: Cortesía Fawcett Publications

Pero lo rosa se destiñó para Vivien y su matrimonio con Laurence también: de repente, empezó a padecer terribles rabietas que ni siquiera recordaba diez minutos después. Se volvió conflictiva y promiscua. Fue tachada de caprichosa e histérica, cuando en realidad padecía de un trastorno bipolar no diagnosticado. Entró y salió de clínicas psiquiátricas en busca de un alivio que no encontró.



Un tranvía llamado deseo junto a Marlon Brando representó el segundo gran éxito de su carrera –también el segundo Óscar después del que obtuvo por Lo que el viento se llevó– . Tras eso, Vivien solamente participó en cuatro películas más, su comportamiento errático, agresivo e impredecible fueron la causa. Su físico también se deterioró, sus vibrantes ojos verdes adquirieron una textura vidriosa y su voz se transformó en una ronquera permanente.



El 8 de julio de 1967 fue hallada muerta en su dormitorio del barrio londinense de Belgravia. Tenía 54 años y desde hacía 20 sufría de tuberculosis que finalmente hizo colapsar sus pulmones.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

