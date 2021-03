Estas son las peores series de Netflix

Hay series que la gente adora, que se convierten en los consentidos de la audiencia y hasta alcanzan a producir nuevas temporadas, a pesar de que las críticas profesionales las destruyen y advierten acerca de débil impacto. Aquí les presentamos cinco de las que producciones en la malvada lista de las peores.

En los boxes

El actor y comediante Kevin James se ha convertido en el placer culposo de muchos fanáticos del cine de fácil y aunque logró descrestar en el cine de terror recientemente con una gran actuación, recayó en esta serie con ambiente deportivo.

En esta producción el jefe del equipo técnico de un taller de Nascar se enfrenta a un grupo de jóvenes que vienen a modernizar el área. Y es ese choque generacional lo que parece no funcionar del todo dentro de esta comedia que se queda a medio camino.



"Recicla clichés perezosos y sexistas”, escribió Sadie Gennis en Variety. Mientras que Rebecca Nicholson, del diario británico The Guardian aseguró que sus bromas trilladas sobre milennials y vegetarianos hacen que se hunda”.



The One

En su primer episodio revelaba una premisa interesante al mezclar el negocio de las citas web con ADN y un poco de ciencia ficción con aires de futuro cercano, que parecen perderse luego en una trama policíaca que no tiene claro del todo su rumbo.

Está bien hecha, las actuaciones no son desastrosas, pero un artículo de Decider la definió como “una de esas series que requieren mucha concentración para resultar entretenidas”.

Country Comfort

Es cierto que ese género musical no tiene tanto alcance como el k Pop o la música urbana, pero si lo rodea una buena historia, puede ser una propuesta interesante para ver y, por qué no escuchar. En el caso de esta serie, que se mueve por los terrenos de la comedia familiar, la melodía parece desentonar.

Todo gira en torno a una cantante que termina siendo niñera de los hijos de un viudo y con ellos vivirá situaciones cotidianas y se reencontrará con la música.



El error de esta producción es querer abarcar tanto: comedia familiar, historia de vida y una serie de conflictos que parecen calcados de producciones de otra época.

"Carece de originalidad más allá de un estilo chabacano y ordinario que parece destinado a familias con niños jóvenes”, aseguró Daniel D'Addario en Variety.

Destino: la saga Winx



Brian Young (creador de la serie The Vampire Diaries) es el artífice de esta producción que mezcla en seis episodios épica, magia y una historia de amor y transformación de cicno hadas que están mejorando sus poderes en un internado. Visto así, tiene todo para funcionar, pero las reacciones de la crítica fueron muy tibias.

"No está llamada a convertirse en el nuevo fenómeno adolescente, pero ofrece lo suficiente en su segunda mitad como para dejar al espectador con ganas de más”, escribió Daniel Hart en Ready Steady Cut, a diferencia de Deidre Molumby, que recalcó en entertainment.ie, que la serie “no tiene magia alguna y es una narración sin sentido”,



El baile de las luciérnagas

La serie, protagonizada por Katherine Heigl, recordada por Grey’s Anatomy y una serie de comedias románticas que tuvieron un éxito relativo, reaparece en este drama de diez episodios junto a Sarah Chlake; en una historia que analiza los contrastes en la vida de dos amigas inseparables. A pesar del esfuerzo en las actuaciones, la trama revela mucho sus trucos emocionales para causar impacto.

Es cierto que tuvo una buena respuesta entre los seguidores de este género en Netflix, pero su deseo continuo de causar impacto y recalcar los conflictos de dos mujeres que parecen solo tenerse entre sí para aguantar cada obstáculo, parece jugar en su contra.



“Chalke y Heigl hacen que la serie sea mucho más entretenida de lo que realmente merece”, dijo Krisrten López en Indiewire, casi como un sarcasmo más que un cumplido.

