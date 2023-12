Dinero, poder, apocalipsis: estas son las mejores series de 2023

El mundo quedó contra las cuerdas, y los ricos sintieron el remezón de sus traumas familiares y dejaron ver rastros de vulnerabilidad en las historias que se contaron en las series de streaming y la televisión en este año.

Nunca las entrañas del poder se evidenciaron con tanta envidia, sarcasmo e ironía como en Succession, la indiscutible gran producción que se despidió este 2023.

La atrevida aventura de llevar al apocalipsis a la raza humana por culpa de unos tiernos hongos que escondían una naturaleza infernal dio paso a una de las mejores adaptaciones de un videojuego y encumbró la carrera del actor Pedro Pascal, en The Last of Us, la producción que tampoco tuvo miedo de remover recuerdos y pesadillas de pandemia.



Este será también la oportunidad para recordar la llegada de Robert De Niro a una serie argentina; asombrarse por la buena suerte de una perdedora que vive en Las Vegas que escapa siempre de las garras de la mafia; así como seguir la vida de un famoso chef que tiene un giro inesperado en su destino y puede volver a probar otros sabores para su existencia.

También es el caso de los profesores de una escuela pública que batallan entre la comedia y el drama para sacar adelante a sus alumnos o de un portero de un edificio que hará lo que sea para no perder el poder que tiene. El 2023 nos mantuvo, sin duda, horas y más horas frente a las pantallas chicas.

Succession

Succession cuarta temporada Foto: HBO Max

Es la serie del año, mantuvo en vilo a millones al mostrar los conflictos de poder de una familia. Logan Roy (Brian Cox) va a dejar su imperio mediático y sus cuatro hijos entran en una dinámica atroz alrededor de la idea de suceder al patriarca multimillonario. Más que hacer un tejido de conspiraciones e intrigas empresariales, la serie (que se puede ver en HBO Max) configuró una trama cruel y muy humana, dando paso a un retrato relevante alrededor de los traumas familiares y el lado oscuro de las dinámicas de las megaempresas, sus clanes y el contexto en que subsisten.



El final de la serie fue un impresionante ejercicio de tensión dramática y para la próxima edición de los renovados Globos de Oro del 2024 se llevó, con total justicia, nueve nominaciones en categorías como mejor serie, mejor actriz, mejor actor, entre otros apartados.

The Last of Us

Esta serie de HBO logró romper ese mito de que las adaptaciones inspiradas en un videojuego pueden ser la peor decisión para un productor de TV o del streaming. Nada más alejado de la realidad, ya que esta serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey e inspirada en el juego homónimo, se convirtió en un fenómeno global, da un giro interesante a un mundo diezmado por una pandemia, elevando el mensaje más allá de la aniquilación, la violencia o la supervivencia.

Pedro Pascal y Bella Ramsey lograron una buena química en The Last of Us Foto: HBO Max

La dupla de Ramsey y Pascal cierra de manera magistral una relación honesta, paternal y brutal por el contexto en la que crece y las acertadas licencias que se tomó la serie frente a su fuente original.

Poker Face

Charlie Cale vive en Las Vegas, pero no tiene buena suerte. Entre su trabajo en un casino y la maldición de ser capaz de descubrir cuando alguien le dice mentiras, termina enredada en un círculo de violencia del que tendrá que sobrevivir a cualquier precio.

Natasha Lyonne logra un papel impactante. Foto: Universal+

Esta serie de Universal TV ofrece una intriga con tintes de acción y comedia, protagonizada por Natasha Lyonne que, con astucia y un insólito sentido común, logró un personaje increíble.

The Bear

La segunda temporada de esta serie afianzó lo que muchos que la han seguido ya sabían: es una de las joyas de la corona de este año, sobre todo porque no se enreda con una trama de otro mundo o se deja arrastrar por la pirotecnia visual o la violencia para ganar adeptos.

The Bear, que puede verse en Star+, sigue la vida de un famoso chef que debe hacerse cargo de un pequeño restaurante de su familia y se reconecta con muchas cosas que creía perdidas.



El encargado

Contar con Guillermo Francella (El clan) es garantía de calidad. Tiene talentos de sobra en la pantalla y en esta serie de Star+ lo confirma.

Como Eliseo, un portero servicial pero ambicioso y corrupto saca lo peor de la conducta humana y la moral flexible para conducir una trama inquietante y hasta incómoda. Chantajes, amenazas y desgracias son los elementos de esta fantástica serie que no apela a la violencia ni a la acción para conquistar al espectador.

Lecciones de química

Elizabeth Zott quiere ser una científica, pero nació en la década de los 50 y esa pretensión es vista como algo revolucionario o inadmisible. A pesar de que termina aceptando una oportunidad haciendo recetas para la televisión, eso la lleva a ‘meterle un gol al sistema’, convirtiendo las recetas en la excusa para contarle al mundo algo más que los secretos y el sabor de la cocina.

Esta tragicomedia de ocho episodios, de AppleTV+, es divertida, reflexiva y tiene a una Brie Larson como una protagonista que consigue brillar y comprometerse con su papel.

Gen V

Adolescentes con superpoderes y una conspiración alrededor de su existencia es la base de esta producción de Prime Video que sorprendió (es una serie derivada de la famosa The Boys) por apostar de manera acertada con cinismo, violencia y un humor muy venenoso, a burlarse del universo de los superhéroes, la fama y la manipulación política y mediática.

La trama gira en torno a un grupo de jóvenes que sueñan con ser parte del equipo de superhéroes que maneja el emporio empresarial Vough, pero, como suele pasar en esa compleja transición de la adolescencia a la madurez, los nuevos protagonistas reciben un golpe de realidad cruel y agresivo que funciona muy bien.

Abbot Elementary

Una tragicomedia sobre la vida estudiantil, los grandes esfuerzos de un grupo de profesores y los sueños –a veces fallidos– de sus estudiantes. Parece una serie más del rudo ambiente de las escuelas primarias en Estados Unidos y de los fallos del sistema que limitan a los docentes.

Abbott Elementary es una de las series más interesantes, profundas y divertidas del año. Foto: Star+

Sin embargo, allí, tal vez, es donde radica la mayor fortaleza de esta producción, que en su segunda temporada aparentemente es más de lo mismo, pero que ahonda en el entramado laboral de los profesores a través de un humor sutil y repleto de crítica. Planteada como un falso documental y disponible en Star+, es una de las favoritas para los premios Emmy –con ocho candidaturas– y de los Globos de Oro.

Nada

Sabrosa es la palabra que mejor define a esta miniserie argentina: los jugosos cortes de carne maridados con buenos vinos se conjugan con los divertidos intentos de Robert de Niro por explicar qué es un boludo o un pelotudo.

Los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat (la dupla del documental Todo sobre el asado) lograron una de las producciones memorables del año, con la actuación del dos veces ganador del Óscar como el mejor amigo del protagonista (Luis Brandoni) en la historia de un crítico gastronómico venido a menos, que se emitió en Star +.

Quedan el desfile de los platos más icónicos de Argentina y el relato emotivo de un viejo que le teme a la soledad y el olvido.

One Piece

One Piece, el cómic japonés más famoso del mundo, se convirtió en una serie de acción real de la mano de Netflix. La expectativa era tan intensa como la fantasía del material que inspiró al proyecto, pero al final se convirtió en una saga muy exitosa para la plataforma y cumplió con esa regla cuando de adaptar anime a otro formato se trata: respetar el tono de la original.

La vida de Monkey D. Luffy, que se embarca en una travesía en busca de un tesoro escondido y sueña con ser el pirata más grande de la historia, se cuenta con desparpajo y un talento visual incomparable. Pero fue su mensaje enfocado en el compañerismo y la aventura lo que enamoró a los fanáticos y nuevos seguidores del cómic.

