El portal Fotogramas, consultado por seguidores de cine y televisión, presenta su listado de las 93 mejores series del 2022 y peor a mejor. Incluye producciones de Netflix, Disney+, HBO Max, Filmin y Prime Video.



A continuación, el listado del número 93 al 1.



93. Anatomía de un escándalo (Netflix). Historia de misterio y drama judicial con un escándalo de consentimiento sexual se en la élite británica: una asistente en el parlamento (Naomi Scott) acusa a su jefe, el político James Whitehouse (Rupert Friend), de haberla violado en un ascensor. Él lo niega pero se conoce que han tenido una aventura.



92. Cómo conocí a tu padre (Disney+). Adapta la historia Cómo conocí a tu madre al padre. Con Hilary Duff, Chris Lowell, Francia Raisa, Tien Tran, Suraj Sharma, Tom Ainsley y Kim Cattrall.



91. La primera muerte (Netflix). Mirada romántica y adolescente de unos vampiros. Sigue Juliette, una vampiresa, que quiere perpetrar su primera muerte.



90. WeCrashed (Apple TV+). Basada en hechos reales, se desarrolla en WeWork, empresa que pasó de ser un coworking a una marca global de 47 mil millones de dólares. Pero en menos de un año, todo terminó.



89. La casa de papel: Corea (Netflix). Adaptación del éxito español con símbolos de la cultura coreana. Muestra a unos atracadores que toman unos rehenes.



88. Night Sky (Amazon Prime Video). Sissy Spacek y J.K. Simmons, ganadores del Óscar, protagonizan esta producción que solo tuvo una temporada.



87. Monstruos de Cracovia (Netflix). Serie polaca que cuenta la historia de una joven atormentada por su pasado que se une a un profesor y sus alumnos que estudian fenómenos paranormales y luchan contra demonios.



86. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana (Netflix). Parodia de los thrillers psicológicos y a su vez, un buen ejemplo de thrillers, con sus misterios.



85. Bienvenidos a Edén. Muchos jóvenes se lanzan a aventura en esta serie de Netflix, pero pronto el paraíso se oscurece.



84. Clark (Netflix). Producción sueca del director Jonas Åkerlund, con una serie en la que el protagonista, que más parece un antagonista, se convierte en un héroe.

83. Feria: la luz más oscura (Netflix). Alicia y Sofía se enfrentan a un crimen que, al parecer, han cometido sus padres, que desaparecieron. La producción es española.



82. Now & Then (Apple TV+). Primera producción española de Apple TV+, con Maribel Verdú, Marina de Tavira, José María Yazpik, Soledad Villamil y el colombiano Manolo Cardona. Muestra qué pasa con un grupo de universitarios que ven cómo sus planes futuros peligran.



81. La mujer del viajero en el tiempo (HBO Max). Adaptación de la película ‘Más allá del tiempo’, del 2009. Es la relación de una pareja a través de saltos temporales que ponen en peligro su matrionio.



80. Alma (Netflix). “Ahora que empiezo a ver el final del camino, me da mucha pena que esto se acabe. Miro a mi alrededor y me gustaría conservarlo todo, porque sé que llegará el día en que olvide sus nombres. Por eso quiero grabar este momento... Antes de que se desvanezca para siempre”. Esta es una de las frases de esta serie con una trama inesperada pero también llena de sentimientos.



79. No sabes quién soy (Netflix). Thriller producido por la BBC y presentado por la plataforma, tiene en su elenco a Sam Adewunmi y Sophie Wilde, que debe resolver un misterio.



78. La lista final (Amazon Prime Video). Gran serie de suspenso con Chris Pratt, un marino que regresa de una misión fracasada y padece estrés postraumático.



77. Resident Evil (Netflix). Netflix lleva este universo del cine y el videojuego a una serie de terror.



76. El verano en que me enamoré (Amazon Prime Video). Los mejores momentos de los romances adolescentes, con Isabel, que vive su despertar sexual junto a sus amigos.



75. Vaya tela, Sam (Disney+). Apta para los que disfrutan dramas con sentido del humor e historias humanas que dejan lecciones.



74. Vikingos: Valhalla (Netflix). Serie con violencia y luchas de poder.



73. Muñeca rusa (Temporada 2) (Netflix). Nadia tiene otro viaje transformador, ahora en Nueva York y su metro, donde descubre que puede viajar al pasado.



72. Chloe (Amazon Prime Video). Erin Doherty es la protagonista de esta producción con secretos y mentiras. Doherty es Becky Green, obsesionada con el perfil social de su mejor amiga de la infancia, Chloe Fairbourne (Poppy Gilbert), con quien perdió contacto.



71. Star Wars: Obi-Wan Kenobi (Disney+). Serie de acción protagonizada por Ewan McGregor, que regresa como Obi-Wan Kenobi 20 años después.



70. Mike (Disney+). Bioserie de Mike Tyson que ha generado polémica. Narra la vida del exboxeador.



69. Todo lo que amas (Filmin). Producción noruega que muestra cómo las sociedades contemporáneas lidian con la ultraderecha.



68. Paper Girls (Amazon Prime Video). Mezcla entre ‘Stranger Things’ y ‘Doctor Who’, pero según la crítica, no tan buena. Ciencia ficción con tono juvenil



67. La noche más larga (Netflix). Serie de tensión de seis episodios. Una noche de Navidad hay un asesinato y una toma de rehenes en la cárcel.



66. The Flight Attendant (Temporada 2) (HBO Max). Con Kaley Cuoco como Cassie, que se fue a vivir a Los Ángeles y va a las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Todo parece estar bien, pero no es así.



65. Caballero Luna (Disney+). El aventurero Marc Spector lucha consigo mismo y las varias personalidades que tiene.



64. Operación Marea Negra (Amazon Prime Video). Serie española sobre el primer narcosubmarino interceptado en Europa.



63. Pam & Tommy (Disney+). Pamela Anderson y Tommy Lee fueron una de las parejas más famosas y polémicas de los 90, tras la aparición de un video sexual en el que su intimidad quedó expuesta.



62. La serpiente de Essex (Apple TV+). Serie de misterio con intrigas y fanatismos en la campiña inglesa del siglo XIX. Cora acaba de enviudar y de paso se liberó de un marido abusivo. En su nueva vida empieza a investigar el mito local de una criatura que ha regresado a la zona.



61. Roar (Apple TV+). Con un elenco encabezado por Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin y Meera Syal, es una especie de ‘Black Mirror’ feminista.



60. Rapa (Movistar+). Serie española de suspenso y misterio, ambientada en la Sierra de la Capelada, Galicia, que muestra una tradición que sintetiza lo bello y lo salvaje de un territorio habitualmente tranquilo pero donde la alcaldesa es asesinada.



59. Becoming Elizabeth (Starzplyay). Los Tudor del siglo XVI cuentan su historia.



58. Conversaciones entre amigos (HBO Max). La vida de dos estudiantes universitarios en Dublín, Frances y Bobbi, y una conexión inesperada con Melissa y Nick, un matrimonio.



57. Westworld (HBO Max). Aunque según algunos críticos la serie ya no brilla como antes, muchos de sus seguidores afirman lo contrario.



56. Intimidad (Netflix). Historias inspiradas en hechos reales. Malen, aspirante a la alcaldía de Bilbao y con un futuro prometedor, ve su vida destruida por la publicación de un video privado.



55. Loot (Apple TV+). Maya Rudolph protagoniza esta divertida serie que sigue a la multimillonaria Molly Novak, a quien su esposo engaña y ella debe buscar otro sentido en su vida.



54. The Other Two (Temporada 2) (Comedy Central). Mirada al mundo del espectáculo en Estados Unidos, la cultura pop y las celebridades con sentido del humor, nostalgia y crítica política.



53. The Newsreader (Filmin). Serie australiana sobre un medio de comunicación y específicamente Helen Norville, icono mediático que no tiene una buena reputación.



52. La edad dorada (HBO Max). Ambientada en Nueva York de 1882, mezcla historias entre los ricos de toda la vida y el auge de la nueva burguesía.



51. Las luminosas (Apple TV+). Basada en la novela de Lauren Beukes es la historia sigue a una archivista de periódicos de Chicago cuya vida cambia cuando es atacada en la calle por un hombre.



50. Sin límites (Amazon Prime Video). Juan Sebastián Elcano, marino español, lideró la expedición de Fernando de Magallanes que partió de Cádiz en 1519 para dar la vuelta al mundo.



49. She-Hulk: Abogada Hulka (Disney+). Jennifer Walters ve cómo su carrera como abogada especializada en derecho superheroico da un giro al convertirse en Hulk, como su primo Bruce Banner.



48. Cobra Kai (Temporada 5) (Netflix). Daniel LaRusso y Johnny Lawrence tendrán que afrontar problemas personales que los alejarán de la batalla en el dojo.



47. Pistol (Disney+). Bioserie de los Sex Pistols, la banda británica de punk, una de las más famosas de la historia de la música.



46. The Split (Temporada 3) (Filmin). Serie de abogados en la que Hannah Defoe combina su trabajo en los juzgados con su rol de madre de familia.



45. Peaky Blinders (Temporada 6) (Netflix). Los Peaky Blinders vuelven por última vez con estos nuevos episodios.



44. Archivo 81 (Netflix). Mezcla entre el terror psicológico en el cine y el morbo de las historias de crímenes reales.



43. Minx (HBO Max). Comedia que nos lleva a los años 70 para mostrar el mundo del sexo en Los Ángeles.



42. La Unidad (Temporada 2) (Movistar+). Sigue a los héroes anónimos que forman un grupo de la Policía que lucha contra el terrorismo yihadista y ahora ellos son objetivo de los terroristas.



41. Outer Range (Amazon Prime Video). La serie más misteriosa de la temporada, un western de drama familiar y suspense sobrenatural.



40. The Umbrella Academy (Temporada 3) (Netflix). Los hermanos protagonistas vuelven a reunirse para salvar al mundo.



39. Días mejores (Amazon Prime Video). Serie emotiva sobre la superación de cinco desconocidos que se encuentran en una terapia de duelo para padres y madres que han sufrido una pérdida.



38. The Afterparty (Apple TV+). Comedia protagonizada por Tiffany Haddish, Dave Franco y Ben Schwartz. En un sitio educativo hay un misterioso asesinato.



37. Reacher (Amazon Prime Video). Thriller de acción con Alan Ritchson, basada en la novela ‘Zona peligrosa’ sigue a un policía retirado.



36. El abogado del Lincoln (Netflix). Juicios, investigaciones y sentencias judiciales.



35. Solo asesinatos en el edificio (Temporada 2) (Disney+). Martin Short, Steve Martin y Selena Gómez son de nuevo los protagonistas e inician una investigación porque hubo otro asesinato.



34. Starstruck (Temporada 2) (HBO Max). Más problemas y situaciones absurdas para la estrella del cine y una neozelandesa en bancarrota que vive en Londres.



33. Atlanta (Temporada 3) (Disney+). Reencuentro del grupo liderado por Paper Boi.



32. Slow Horses (Apple TV+). Después de una misión de entrenamiento que salió mal, el agente británico del MI5, River Cartwright, es exiliado a Slough House.



31. Ms. Marvel (Disney+). Serie basada en los cómics escritos por G. Willow Wilson e ilustrados por Adrian Alphona, muestra a Kamala Khan (Iman Vellani), una adolescente de padres paquistanís que busca su lugar en el mundo y lo que encuentra son grandes poderes.



30. The Girl fromPlainville (Starzplay). Basada en la historia real de Michelle Carter, cuenta la historia de una joven de un pequeño pueblo de Massachusetts acusada de persuadir a su novio para que se suicidara.

29. La maravillosa señora Maisel (Temporada 4) (Amazon Prime Video). En los nuevos episodios, Midge (Rachel Brosnahan) debe encontrar su camino luego de algunas decepciones.



28. Esto te va a doler (Movistar+). Un médico recién graduado enfrenta estrés, noches sin dormir y las bromas de sus compañeros que han ascendido.



27. Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers (HBO Max). Ambientada en Los Ángeles en los años 80, sigue el ascenso de los Lakers.



26. El pacificador (HBO Max). Sigue los hechos ocurridos al final de ‘El escuadrón suicida’ (2021).



25. Heartstopper (Netflix). Historia queer de dos adolescentes británicos, Nick Nelson y Charlie Spring, el primero, jugador de rugby y el segundo un nerd gay.



24. The Staircase (HBO Max). Michael Peterson, escritor, está destrozado por la muerte de su esposa Kathleen, que falleció tras resbalarse por una escalera. Pero Peterson es acusado de su asesinato.



23. Sandman (Netflix). Mientras Morfeo, rey del sueño, repara los errores cósmicos y humanos de su existencia, llegan las consecuencias de estos hechos.



22. The Good Fight (Temporada 6) (Movistar+). Una de las mejores series de abogados llega a su final.



21. Better Call Saul (Temporada 6) (Movistar+). Jimmy McGill (Bob Odenkirk) da el paso para ser el abogado defensor penal Saul Goodman.



20. Somebody, somewhere (HBO Max). Su protagonista lucha por encontrar un lugar en el mundo y se une a una comunidad que tiene esa misma intención.

19. In my skin (Filmin). Ganadora del Bafta 2022 a la mejor serie y mejor guion de TV en la categoría drama, es una mezcla de drama costumbrista de problemáticas cotidianas y comedia.



18. Andor (Disney+). Hora de volver a la galaxia con una nueva y diferente historia de rebelión y lucha.



17. The Boys (Amazon Prime Video). En esta tercera temporada las tensiones llegan al límite.



16. Irma Vep (HBO Max). Historia de Mira, una estrella de cine desengañada que viaja a Francia para ser Irma Vep en una adaptación de 'Les Vampires'.



15. Stranger Things (Temporada 4) (Netflix). Los protagonistas vuelven en una temporada que amplía las fronteras de Hawkins.



14. Nuestra bandera significa muerte (HBO Max). Paraíso queer en alta mar con una bella historia de amor.



13. Euphoria (Temporada 2) (HBO Max). Rue tocará fondo en su adicción a las drogas y se dará cuenta de que no puede seguir así.



12. Los Bridgerton (Temporada 2) (Netflix). Jonathan Bailey debe enfrentarse a un triángulo amoroso con las recién llegadas hermanas Sharma.



11. The Dropout: auge y caída de Elizabeth Holmes (Disney+). En un momento en que triunfan las series sobre realeza, esta no es la excepción.



10. Los anillos de poder (Amazon Prime Video). Precuela de la trilogía de 'El señor de los anillos', escrita por J.R.R. Tolkien.



9. La ciudad es nuestra (HBO Max). En Baltimore, en 2015, muere Freddie Gray, un joven negro. Su fallecimiento ocurre en extrañas circunstancias.



8. Por mandato del cielo (Disney+). Analiza el caso Lafferty, de los años 80, cuando es asesinada Brenda (de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o mormona) y su hija Erica, de 15 meses.



7. La casa del dragón (HBO Max). Primer spin-off de ‘Juego de tronos’, está ambientada 200 años antes de los eventos de esta última producción. Tiene las guerras por la sucesión del rey Valerys Targaryen.



6. Para toda la humanidad (Temporada 3) (Apple TV+). Sigue su grupo de personajes ambiciosos.



5. Los ensayos (HBO Max). Extraña, desconcertante, inquietante y brillante, según la crítica.



4. Tokyo Vice (HBO Max). Basada en el libro de Jake Adelstein, es la historia de un periodista estadounidense que trabaja en un diario japonés y que se sumergirá en el mundo criminal.



3. Pachinko (Apple TV+). Muestra a una familia a lo largo de varias generaciones y a través de una invasión imperialista, una guerra mundial, una burbuja económica y una gran crisis.



2. Hacks (Temporada 2) (HBO Max). Las andanzas de una legendaria cómica y su joven asistente y amiga. Ahora se van de gira.



1. Separación (Apple TV+). Mezcla de ciencia ficción y thriller de intriga plantea separar la mente y crear otra persona, así, una se queda en el mundo real y otra en la oficina.