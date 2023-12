¿Por qué Disney fue un desastre durante su centenario? Análisis 

Si Bob Iger, el director ejecutivo de Disney, viviera en Colombia no sería raro que se tomara el tiempo para armar un muñeco de año viejo con cartones, pólvora para aturdir a una manada de elefantes y el vestuario y las caras de sus fracasos de 2023 con tal de verlos arder... el año viejo “no le ha dejao cosas muy buenas”.

Iger vería como explota un ciclo en el que la mayor compañía del entretenimiento del mundo tuvo que lidiar con películas flojas y taquillas que no alcanzaron a responder a las expectativas.



El 2023 fue un año difícil para todos, pero Disney lo sintió justamente en su centenario y experimentó el cansancio de un público que antes devoraba las historias de superhéroes de Marvel, se encantaba con la magia de princesas y aventuras animadas que dejaban un gran mensaje y toneladas de juguetes para no olvidarlas; un público que aplaudía y acompañaba desde su estreno los proyectos de Pixar o la nueva vida de los grandes clásicos que se regocijaban en sus nuevas versiones en el universo del live action.



Es cierto que el imperio del entretenimiento es tan grande y variado, que es posible que los tropiezos de algunas taquillas cinematográficas o series sean parte de la dinámica con la que tiene que lidiar Disney, pero el rubro de la pantalla grande y el streaming es crucial en el análisis del golpe de la compañía en este año que pronto terminará.

'Wish' cuenta la historia de la joven Asha, a la que le da su voz Ariana DeBose.

Acostumbrados a dominar la taquilla y a recibir el cariño de fanáticos incondicionales, en este periodo les ha tocado experimentar que los números no sobrepasan la inversión y que sus series de Marvel o Star Wars no se convierten en tema mundial de conversación, pero sí en debates y peleas en redes. Por malas y por flojas. A eso hay que sumarle que celebraron los cien años de la compañía con el estreno de Wish, una apuesta animada que deseaba ser el gran éxito de cierre de año, pero fue ignorada por los cinéfilos y la crítica, por cierto… ¿alguien la vio?

El 2023 será recordado como el periodo en que ninguna de sus propuestas cinematográficas logró sobrepasar la barrera de los mil millones de dólares; cosa que sí logró Barbie y la nueva versión de Super Mario Bros.

La hormiga y la Capitana

El propio Iger reconocía en una entrevista reciente que había que repensar las cifras que dan forma a un éxito en el cine (al igual que la inversión en los proyectos) y trabajar más por la calidad que por la cantidad, en referencia a las apuestas conectadas con el Universo Cinematográfico de Marvel, que buscaban sacarle todo el jugo posible a la fiebre por los superhéroes.

También conecta su comentario con la avalancha de propuestas que llegaron a la plataforma de Disney+ como la fallida She-Hulk; las interesantes Hawkeye o Moon Knight, pero que también fracasaron, o las que se difuminaron como Ms. Marvel o Secret Invasion.



Secret Invasion contó con el protagonismo de Samuel L. Jackson, en el papel de Nick Fury.

A eso habría que sumarle el batacazo de películas que se forjaron con un presupuesto muy amplio. De nada sirvieron los gritos de esos seguidores que pagan y hacen largas filas para ver en convenciones como la D23 de Anaheim, California, las primeras imágenes de Ant-Man and the Wasp: Quantumania o la reciente The Marvels.

En la tercera cinta de Ant-Man ni la buena vibra de su protagonista, Paul Rudd, pudo esconder su falta de ángel y sus excesos visuales aplastaron lo que pudo haber sido una historia diferente para el universo de Marvel. El filme ha quedado como uno de los peores de los de su especie, tanto en la crítica como en la taquilla.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania quiso dar un giro a los superhéroes de Marvel.

Disney invirtió 193,2 millones de dólares en la preproducción y filmación, sumando unos 100 millones más en mercadeo y publicidad, pero la taquilla total mundial fue apenas de 476 millones de dólares, que en cuentas de los inversores no significó un éxito.



The Marvels, que trajo de vuelta la Capitana Marvel, a Ms. Marvel y a la astronauta Monica Rambeau, en una insólita aventura para salvar al universo de la destrucción, también fue un desastre monumental.

La poca química de las protagonistas y conflictos internos que se ventilaron en internet, marcaron negativamente al proyecto que tuvo que rodar nuevas escenas, retrasos por todas partes y el peor estreno de una cinta de Marvel en su historia, con apenas 47 millones de dólares en su primer fin de semana.

Teyona Parris, Brie Larson e Iman Vellami se unieron en The Marvels.

De hecho, si se compara con el desempeño de la reciente cinta japonesa Godzilla Minus One, que llegó a las salas estadounidenses con 17 millones de dólares de taquilla en solo dos semanas, el fracaso es absoluto: este nuevo Godzilla malvado superó su presupuesto total –de tan solo 15 millones de dólares– y amenaza con seguir dando mordiscos. Hasta ahora la cinta de las heroínas protagonizada por Brie Larson, Iman Vellami y Teyona Parris tiene 202 millones de dólares en taquilla en todo el mundo, una cifra pírrica.



Indiana Jones no se salvó

La decepción también tocó a uno de los personajes míticos de la compañía, el arqueólogo más famoso del cine: Indiana Jones. Su quinta película, Indiana Jones y el Dial del destino, auguraba una aventura fenomenal con un héroe rejuvenecido por obra y gracia de la inteligencia artificial y la promesa de un nuevo universo de historias, contados a través de su rebelde sobrina.

El estudio se gastó 300 millones de dólares, trajo a Harrison Ford a un reencuentro emotivo con su personaje más querido, pero la trama en la que se habla de tesoros con mecánicas capaces de imaginar viajes en el tiempo y persecuciones imposibles en territorios exóticos, no conectó con los fanáticos de antaño ni con las nuevas generaciones.

La cinta obtuvo ganancias cercanas a los 384 millones de dólares. De nuevo los números no dieron y su retorno y despedida pasó sin pena ni gloria para la reputación que Jones (que solo había tenido un fracaso ‘perdonable’: la horrible Indiana Jones y la calavera de cristal).



Ahora la cinta está esperando mejorar números en la plataforma de Disney+, como le pasó a Elemental, de Pixar, que pasó raspando por las salas de cine y ha conseguido ser la cinta más vista en streaming, pero el argumento de la película también es soso: Ember y su familia (que son de fuego) llegan a ciudad Elementos, la joven debe abrirse espacio y buscar ser aceptada.

Indiana Jones y el dial del destino generó muchas expectativas antes de su estreno.

Allí viven personas de Tierra, Agua y Aire, y no son tan amables con los nuevos vecinos. Aire, fuego, agua… ¿es posible ser más predecible? Sin embargo, por lo menos, la película tiene algo del ‘fuego’ sagrado de Pixar, tomó aire y no se dejó hundir en las fuertes mareas cinematográficas de este año: costó 200 millones de dólares y tuvo ganancias en el cine de 495 millones, nada mal en un panorama tan sombrío.

La que si tragó agua fue la nueva La sirenita, que costó 250 millones y recaudó 560 millones de dólares en todo el mundo. Parecería una buena cifra, pero en realidad, si se compara con la versión en el mismo formato de El Rey León, que obtuvo 1.100 millones, se revela una grieta en la idea del éxito. Además, la princesa de los mares no fue un gran fenómeno de streaming.



¿Hay esperanza?

Bob Iger debe tener claro que hay que hacer cambios radicales y que el 2023 fue una pesadilla que hay que olvidar. De seguro tendrá largos y tendidos debates con Kevin Feige, el artífice del Universo Cinematográfico y de streaming de Marvel; estará pendiente del estreno de Echo, otra aventura de acción con una heroína y la promesa de un tono más adulto y oscuro-que pueda acabar con la fatiga del público con el cine de superhéroes- y no sería raro que se sigan frenando proyectos (como pasó con el retorno de Daredevil, que se quemó cuando estaba a punto de salir del horno), para acelerar su idea de más calidad y menos cantidad.

Elemental (o Elementos, como también se le conoce) pudo mejorar un poco su desempeño. Ha sido un éxito en Disney+.

Algo que seguramente también se va a aplicar en los proyectos cinematográficos que cumplen la tarea de rendir un homenaje a grandes clásicos (hay temor en el medio por el estreno de la nueva versión de Blancanieves, que ha estado rodeada de muchas polémicas y que tiene el fantasma de la mala suerte de este formato, pero esto solo sucederá hasta marzo de 2024).



Iger actualizó su contrato hasta el 2026 y tiene que estar con el ojo vigilante en la segunda parte de Intensa-Mente y en la serie animada de Black Panther, que serán lanzadas el otro año. Así como la quinta parte de Toy Story (posiblemente en el 2026). “He pasado mucho tiempo arreglando cosas (…). Construir es mucho más divertido que arreglar”, dijo. Por lo pronto… 2023 ya se quemó

ANDRÉS HOYOS VARGAS

