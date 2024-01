Así fue la reacción de Taylor Swift ante broma pesada en los Globos de Oro

El pasado domingo, 7 de enero, se llevó a cabo la tan esperada edición número 81 de los Premios Globos de Oro, uno de los eventos más emblemáticos en el mundo del cine y la televisión.



La ceremonia se desarrolló en el hotel Beverly Hilton, en Los Ángeles, y fue transmitida por TNT y HBO Max, por lo que muchos de los fanáticos no dudaron en dejar pasar cada detalle de la gala.

Al evento asistieron diversas celebridades de la industria audiovisual, y musical como lo fueron Kate Beckinsale, Don Cheadle, Nicolas Cage, Sarah Snook, Michelle Yeoh, Paul Giamatti, Billie Eilish, además de Taylor Swift, entre muchas otras.



Además de la entrega de premios, en el que 'Oppenheimer 'se llevó cinco, ganándole el duelo a otra de las favoritas, y 'Barbie' ganó dos Globos de Oro.



Asimismo, la gala también dejó ver el momento en el que, por ejemplo, la conocida cantante estadounidense Taylor Swift dejó ver su reacción ante la broma pesada por parte del anfitrión de la ceremonia, Joseph Glenn Herbert, mejor conocido como Jo Koy.

“La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL es que en los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift”, expresó Jo Koy, mientras que las cámaras enfocaban a la cantante tomando un sorbo de vino, además de mostrar su cara de molestia.

Claramente, la broma hacía referencia a su novio, Travis Kelce, jugador profesional de fútbol americano estadounidense, uno de los motivos por los cuales han circulado decenas de fotografías y videos, por medio de redes sociales, en la que se le ve a la cantante apoyándolo en sus partidos.



Pero eso no fue todo, ya que el comediante Jo Koy no solo hizo comentarios hacia Swift, puesto que también realizó comentarios hacia algunas cintas cinematográficas como 'Oppenheimer'.



"Me encantó 'Oppenheimer'. Solo tengo una queja: necesitaba una hora más, porque me parecía que necesitaba más historia de fondo. Mi propósito de Año Nuevo para 2024 es terminar 'Oppenheimer' en 2025″, mencionó el anfitrión.



Un día después de la ceremonia, Jo Koy se encuentra en el ojo del huracán al recibir decenas de críticas ante lo sucedido.

