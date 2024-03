‘Esta es una historia sobre cómo la humanidad responde a las amenazas’

En el año 2017, en una entrevista que el diario The New York Times le hizo al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el mundo occidental conoció al autor chino de ciencia ficción Liu Cixin.

El autor es el escritor de la novela El problema de los 3 cuerpos, recomendada por Obama en el reportaje y que hace parte de una trilogía que retrata un pasado, presente y futuro en el que la Tierra se encuentra con una civilización extraterrestre que busca eliminar a la especie humana.

La historia se publicó originalmente por entregas en Science Fiction World en 2006 antes de publicarse como libro independiente en 2008. En el 2014 fue traducida por Ken Liu y publicada en inglés. Esa traducción fue la primera novela de un escritor asiático en ganar un Premio Hugo a la Mejor Novela.

El Premio Hugo es un galardón literario anual a las mejores obras y logros de ciencia ficción o fantasía, otorgado en la Convención Mundial de Ciencia Ficción, y es elegido por sus miembros. El Hugo es considerado como el premio más importante en el género de ciencia ficción y se entrega todos los años desde 1955.

En diciembre de 2019, The New York Times citó El problema de los 3 cuerpos por haber ayudado a popularizar la ciencia ficción china a nivel internacional.

Además de Obama en el 2017, tanto George R. R. Martin (autor de la serie de novelas Canción de hielo y fuego, adaptada para televisión con el título de Juego de tronos), y Mark Zuckerberg recomendaron el libro.

“Leo ciencia ficción (…) por ejemplo, El problema de los 3 cuerpos. La trilogía no se trata tanto de una especie de estudio de personajes, sino más bien del destino del universo. Fue divertido leerlo, en parte porque mis problemas cotidianos con el Congreso parecen bastante insignificantes, eso no es algo que me preocupe frente a si los extraterrestres están a punto de invadirnos”, dijo Obama en su entrevista.

Hace cuatro años, Netflix anunció que los escritores de Juego de Tronos, David Benioff y D. B. Weiss (a los que se unió Alexander Woo), adaptarían los libros a un drama televisivo de ciencia ficción, lo que lo convirtió en uno de los pocos libros originalmente no ingleses adaptados por Netflix. Y hace pocos días se estrenó la serie, cuya primera temporada consta de ocho episodios. Charlamos con David Benioff:

Para muchos, el primer encuentro con 'El problema de los 3 cuerpos' fue cuando Barack Obama lo mencionó en una entrevista en 2017. ¿Cuál fue el primer encuentro de ustedes con la novela?

Creo que para mí fue igual que para la gran mayoría de la gente. Quiero decir, la primera vez que oí hablar de ella fue porque Obama la mencionó. Y luego, muchos años más tarde la busqué y la leí. Recuerdo en su momento, cuando leí esa entrevista, me pareció un poco inusual que un presidente estadounidense recomendara una novela de ciencia ficción china. Entonces eso me llamó la atención. Además, la novela ganó el Premio Hugo. Es más, creo que fue la primera novela china en ganarlo. Y eso fue noticia. Un día, tiempo más tarde, Dan (D. B. Weiss) y yo estábamos cenando con un ejecutivo de Netflix llamado Peter Friedlander. Entre una cosa y otra, estábamos decidiendo adónde ir después de que nuestro tiempo en HBO con Juego de Tronos llegara a su fin. Peter mencionó el libro, preguntó si lo habíamos leído y le dijimos que, si bien no lo habíamos leído aún, sabíamos del libro gracias a Obama. Salimos de esa cena a leerlo.

¿Cuánta física se necesita saber para estar detrás de un proyecto como este?

Nosotros no somos físicos (risas) y creo que la persona promedio que mira tampoco es experta en física, es una persona que puede estar interesada en la ciencia, puede no tener ningún interés en la ciencia, o puede también ser un científico con mucho conocimiento. Y necesitas encontrar una manera de hacer un programa que le hable a toda esa gente porque, como programa, necesita sostenerse por sí solo y debe poder funcionar. Entonces teníamos dos asesores científicos, Bobak Ferdowsi y Matthew Kenzie. Bobak es del JPL (NASA Jet Propulsion Laboratory), es científico espacial e ingeniero de sistemas, y Matthew es físico de partículas. A ellos les consultamos sobre cualquier asunto relacionado con la ciencia. Entraban y daban lecciones a cualquiera que estuviera interesado en escuchar una especie de física 101, explicando específicamente los conceptos que aparecían en los libros y en el show. Nos daban charlas específicamente a nosotros, al elenco y al equipo. Y fue realmente útil escucharlos explicarlo porque, no solo son grandes científicos, sino también grandes maestros. Y nosotros somos muy buenos transmitiendo conceptos complejos a personas que no los entienden. Y eso es exactamente lo que estábamos tratando de hacer con este programa. Así que creo que merecen gran parte del crédito por ayudarnos a que el espectador comprenda lo que está sucediendo en el programa.

¿Usted cree en Dios?

A mí me criaron con una educación ligeramente religiosa. Y podría decirte que fui creyente hasta, quizás, los 20. Ahora estoy como en el campo agnóstico de que realmente no sé qué es lo que hay ahí fuera, así que no quiero decir que no soy ateo. No lo sé, sinceramente. No sé qué hay más allá de nosotros, qué hay más allá de esta vida. Pero, definitivamente, sí creo en los extraterrestres (risas).

¿Por qué cree que era importante contar esta historia ahora? ¿Por qué era el momento de llevarla a la pantalla?

Cuando leímos los libros hace cinco años, pensamos que definitivamente sería una gran serie. En parte porque algo que antes hubiera sido inverosímil, creo que ya no parece tan abstracto. En febrero de 2020 conocimos a Alexander Woo y comenzamos a hablar de esta historia, sobre lo que se sentía como una amenaza existencial para la humanidad. Tuvimos nuestra primera reunión y no pudimos volver a vernos en persona.

Por el covid...

Exacto. No pudimos volver a reunirnos personalmente durante casi dos años porque estábamos todos encerrados en nuestras casas a causa de la pandemia. Y así, las amenazas existenciales de la humanidad ya no parecían ciencia ficción. Y aunque el covid no estuvo cerca de eliminarnos, aún así fue interesante ver cómo nuestra especie le respondió a una amenaza para todos nosotros.

¿Cómo sintió esa respuesta?

Lamentablemente no fue la respuesta unificada que uno podría esperar de una especie avanzada. Y creo que esas divisiones influyeron en la forma en que abordamos esta serie sobre cómo responde la gente a esta amenaza, porque en realidad se trata de nosotros. Quiero decir, la historia es que escuchamos sobre los extraterrestres y entendemos su punto de vista. Pero es principalmente una historia humana. ¿Cómo responden los humanos a una amenaza alienígena? Y no puedo decir que los últimos años nos hayan hecho increíblemente optimistas sobre cómo podríamos lograrlo.

Es inspirador para nosotros cuando miramos hacia adelante y cuando miramos hacia el futuro y nos preguntamos, ¿cómo vamos a responder a las diversas amenazas que se nos presentan?

Pero la novela, al igual que la serie, tiene algo de esperanza...

¡Sí! Creo que la escena final, que es muy fiel a la escena final de la novela donde se dice, “sí, somos bichos. Pero mira a los bichos... Llevamos miles de años intentando eliminarlos y no se van a ningún lado”, es muy diciente. Creo que esa escena fue inspiradora para nosotros cuando leímos los libros. Y es inspirador para nosotros cuando miramos hacia adelante y cuando miramos hacia el futuro y nos preguntamos, ¿cómo vamos a responder a las diversas amenazas que se nos presentan? Con suerte, no será una invasión extraterrestre, pero ciertamente hay otras cosas que son peligrosas por ahí.

¿Entonces, qué tenían en la cabeza cuando pensaron en la serie?

Esta es una historia sobre extraterrestres, pero también es en gran medida una historia sobre cómo la humanidad responde a las amenazas.

A Obama le ofrecieron un papel en la serie de Netflix...



Los creadores de Juego de tronos hicieron todo lo posible para que El problema de los 3 cuerpos fuera una realidad en la pantalla. Incluso, le pidieron a Barack Obama que apareciera en la serie. Benioff le contó al periódico USA Today’que el expresidente contestó a la invitación con esta graciosa nota: "Yo creo que mejor no voy a participar de la serie, prefiero guardarme y salvarme por si se cumple lo que dice el libro y llega una invasión alienígena real”.

