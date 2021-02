Esta es la película sueca que se convirtió en sensación en Netflix

Cada vez que aparece una nueva película de terror o suspenso que implique la idea de sobrevivir a cualquier precio ante una situación extrema, los fanáticos del género esperan que sigan una fórmula estandarizada y otros rezan para que no sea tan predecible.

En el caso de Punto rojo (Red Dot) hay un poco de lo primero, pero ofrece muy bien lo segundo: tiene elementos de tensión conocidos, pero ofrece giros interesantes en esa la lucha por la vida que nos quiere contar. Quizá por eso la película sueca, producida por Netflix, está en el top de las cinco más vistas en Colombia.



Le puede interesar: Documental de una joven desaparecida, entre lo más visto en Netflix



Sin tanto ruido, Punto rojo engancha desde el principio porque ofrece a unos protagonistas tan humanos, vulnerables y que hasta pueden ser molestos, en el centro de una pesadilla inusual.



Una pareja decide hacer un viaje para fortalecer un matrimonio que parece estar pasando por nubarrones de hastío e inmadurez. Nadja (Nanna Blondell) y David (Anastasios Soulis) no son perfectos y se nota desde el principio quién lleva la batuta de la relación y quién simplemente sigue el ritmo.



Pero la idea de querer contarnos su drama no parece un relleno antes de llegar al clímax; eso es un punto a favor para esta película que se atreve a hacer una interesante radiografía de una relación de pareja.



El filme luego enfoca su atención en una experiencia extrema. El hogar y su caos se cambia por un fin de semana en una helada montaña de una zona rural en la que ellos no se encuentran del todo cómodos.

Punto rojo, propone una cruda batalla contra la muerte. Foto: Netflix

La típica tensión de los citadinos y las personas de campo que muchas veces se explota en este tipo de filmes hace su aparición, pero solo como un referente o guiño. Luego los protagonistas deciden aislarse con la idea de ver auroras boreales y plantear una nueva convivencia, ahora en una pequeña carpa que los protege de la nieve, pero no de un punto rojo que atraviesa la lona y les apunta todo el tiempo.



¿De dónde viene esa lucecita molesta que los saca de esa sensación de tranquilidad que siempre parece ser la gran tarea pendiente en su relación? Esa es la pregunta que tiene que resolver el espectador mientras mira cómo todo comienza a derrumbarse para Nadja y David.



Lo invitamos a leer: Larry Flint: el último adiós al irreverente rey del porno



En este punto la película aprieta el acelerador (en realidad nunca baja el ritmo, ni siquiera en los momentos cotidianos) y saca a relucir otros tópicos de la guía básica de los que quieren sobrevivir en la ficción: afrontar un obstáculo o prueba cuando todo parece calmarse o sufrir a flor de piel una maratón decorada con golpes, heridas, sangre y lágrimas.

Hay momentos de brutalidad como también lo exige la fórmula de este tipo de thriller, pero lo grandioso es que no necesita excederse para ser tensionante FACEBOOK

TWITTER





La violencia crece, pero a la vez ellos parecen (por fin) remover ese muro de incomunicación que los atormentaba. No explotan como esos superhéroes dormidos que descubren sus poderes ante una crisis, sino que asumen su situación con algunas pequeñas batallas ganadas y un furor incontrolable, que no les sirve de mucho.

Claro, hay momentos de brutalidad como también lo exige la fórmula de este tipo de thriller, pero lo grandioso es que no necesita excederse para ser tensionante y, aunque la sorpresa del final puede llevar a muchos a decir: “Yo sabía que era por ahí el cuento”, la realidad es que posiblemente no estén diciendo la verdad.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1