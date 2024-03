Esposa de Omar Murillo le pide al público que lo saque de 'La casa de los famosos'

Si hubo un papel que marcó a Ómar Murillo en la televisión fue Bola 8, un personaje que apareció tanto en El man es Germán como en Las detectivas y el Víctor. Aún a veces, así llaman a Murillo, quien también ha estado en realities antes (MasterChef Celebrity, por ejemplo), pero al parecer no está cómodo en La casa de los famosos Colombia.

Así lo percibe su esposa,koral Costa, conocida como Koral La Diva, quien le ha pedido al público que vote por su salida, para que el artista caleño se convierta en el tercer eliminado de este reality.



Quienes han seguido esta producción -que se emite por RCN y la plataforma VIx-, han visto que Murillo ha entrado en conflicto con algunos de los demás participantes de La casa de los famosos. En primer lugar no se unió al plan orquestado por el equipo Infierno para nominar a Mafe Walker, hace unas semanas. Entonces surgieron sus diferencias con Karen Sevillano y ‘La Segura’ (Natalia Segura).

Koral Costa es la esposa de Omar Murillo. Foto: Instagram: @koralladiva

Desde fuera de La casa de los famosos, su esposa Koral La Diva ha mostrado, vía redes sociales, lo mucho que sigue los movimientos de Murillo dentro de la casa, lo apoya, lo defiende en interacciones con los seguidores de la producción. Por lo mismo, acaba de hacer este pedido:



“Les pido el favor que no voten por mi esposo. Ya lo quiero en mi casa donde sí tiene amor y dónde sí sé quién es. Lo quiero acá. Yo a él lo acabo de pedir que lo saquen. Les pido a todos, sáquenlo. No quiero que esté más allá (...). Él se nominó, es claro que no quiere estar allá”.

Los vallecaucanos no lograron limar asperezas. Foto: Captura de pantalla video RCN TV

La nominación de Murillo se dio a consecuencia de un fuerte altercado con Karen Sevillano, que llevó a la producción a hacerles un llamado de atención, en el que se les pidió que arreglaran sus diferencias o tendrían serias consecuencias. Los pusieron a escoger entre un castigo o postularse como nominados. Murillo escogió esto ´ultimo. Por el contrario, Sevillano no lo hizo.

