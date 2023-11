Esposa de Bruce Willis siente 'culpa' al sobrellevar demencia del actor

Cada día, Emma Heming ha visto los cambios que suceden en su esposo, el actor Bruce Willis, diagnosticado primero con afasia y, luego, con demencia frontotemporal (DFT).

Heming ha estado al lado de Willis sin poder evitar que pierda la memoria y viendo como sus capacidades van mermando. De hecho, la familia ha indicado que a tan solo un año del diagnóstico, el actor apenas es consciente de su entorno.



Emma, que ha hecho públicos sus sentimientos al respecto en algunas ocasiones, reconoció que se siente “culpable”. Así lo escribió en un artículo para el periódico dominical de la periodista María Shriver (exesposa de Arnold Schwarzenegger): “Sufro con la culpabilidad, sabiendo que tengo recursos que otros no”.

"Cuando tengo la oportunidad de salir a dar un paseo para despejar mi mente, no se me olvida que no todos los cuidadores pueden hacerlo. Cuando lo que comparto de nuestro camino obtiene cobertura por parte de la prensa, sé que hay miles de historias sin contarse, sin oírse; cada una de ellas merecedoras de compasión y preocupación", dijo.



Pero indicó que esto también es la fuerza para compartir historias de esas otras personas. "Quiero que la gente sepa que cuando escucho que hay otra familia afectada con FTD, oigo la misma historia de duelo, pérdida e inmensa tristeza que hay en nuestra familia haciendo eco en la suya", agregó.



"Ahora comprendo más esta enfermedad, y estoy conectada con una increíble comunidad que me apoya", ha sido otra de sus frases recientes.

REDACCIÓN DE CULTURA

EL TIEMPO

@CulturaET