'Espíritus oscuros': el viaje fílmico a los terrores de la niñez

Guillermo del Toro es un maestro en crear criaturas en contextos fantasiosos y que representan una metáfora de alguna situación crítica de la realidad: la homofobia, el temor a la muerte o el abuso infantil. Ahora su mano está presente como productor en Espíritus oscuros (Antlers), la película de terror que acaba de estrenarse en Colombia: un relato de horror, pero que en cada transformación, escena sangrienta o sobresalto tiene un trasfondo que no muchos relacionarían con este género.

Su protagonista es Keri Russell, la inolvidable Felicity Porter en la serie Felicity, que se emitió entre 1998 y 2002, y por la que ganó un Globo de Oro; la misma que interpretó a Zorii Bliss en El ascenso de Skywalker, la entrega de Star Wars del 2019 y que dirigió J. J. Abrams, y que alcanzó notoriedad en la última década en la pantalla chica gracias a The Americans, la estupenda serie de espionaje en la que interpretó a Elizabeth Jennings, una rusa que posa de estadounidense en pleno apogeo de la Guerra Fría.



(Le sugerimos: Las series que salen en noviembre de Netflix)



En Espíritus oscuros interpreta a una profesora de primaria que se preocupa por un enigmático estudiante que oculta un terrible secreto en su casa, un lugar aislado en un empobrecido pueblo de Oregón, y que pronto saldrá a sembrar el horror en la zona. Julia Meadows (Russell) y su hermano, el sheriff del pueblo (interpretado por Jesse Plemons), intentarán ayudar al niño y esclarecer lo que sucede con una presencia sobrenatural. El asunto es que el drama del pequeño Jeremy despierta traumas del pasado en la pareja de hermanos.



La película fue dirigida por Scott Cooper, que tiene detrás créditos como Crazy Heart (con Jeff Bridges), Black Mass (con un tremendo Johnny Depp) y Out of Furnace (protagonizada por Christian Bale y Casey Affleck).



“El hecho de que fuera dirigido por Scott Cooper fue fundamental –comenta Keri Russell en entrevista con EL TIEMPO acerca de Espíritus oscuros–. Siempre fui gran fanática de su filmes: adoré Crazy Heart. En esta historia fue interesante lo que hizo con este pequeño pueblo, y la forma cómo combina los elementos. Es una manera íntima y elegante de hacer una película de terror”.

¿Cómo fue su relación con el productor, Guillermo del Toro?

La dirección siempre estuvo en manos de Scott, Guillermo vino casi al final de la película, sobre todo cuando la criatura ya es destacada. Es una persona muy interesante, se siente muy vivo, curioso, es de esa clase de persona que es absolutamente exitoso y lo comparte. Su conocimiento sobre el tema es increíble y lo puedes ver en sus películas. En El laberinto del fauno hay cosas de la niñez, pero siempre está buscando algo en todos nosotros. Es muy interesante ese mundo que ha creado, que es tan propio.

¿Cuáles son las especificidades y los retos de actuar en una película de terror?

No creo que sea muy diferente que cualquier otro proyecto, al final quieres encontrar tu propia verdad. Para mí, en este caso, influyó mucho que Scott estuviera en la dirección, porque conocía su sensibilidad. Es un gran acomodador de la verdad. Me encantó escucharlo como director, la guía que daba, la búsqueda en cada línea; él solo necesitaba escuchar algo auténtico, que sintiera. Y a mí me encantó eso de sus películas. Me sentí segura sabiendo que estaba haciendo una película de terror, pero aún más porque sería una película de Scott Cooper, sabía cómo iba a ser la navegación y que sería más que una historia de terror. También pienso en grandes películas de terror como Poltergeist. Hay enormes dramas familiares y creo que eso es lo que hace Scott en sus historias. Pienso que mi personaje, al vivir el drama de su estudiante, refresca sus propias memorias, sus traumas de la infancia y la pone a reflexionar que no puede salvar a su estudiante ni a su hermano. Incluso, cuando ella era más joven, ni siquiera pudo salvarse a sí misma. Creo que ese es uno de los puntos más interesantes en este nuevo viaje.

Cuéntenos de su relación con el personaje del pequeño Jeremy Thomas...

Jeremy es un actor muy interesante, todo alrededor suyo es único y salvaje, es muy interesante, y de eso se trata esta película. Es muy inteligente e independiente, pero al mismo tiempo quieres protegerlo. Trabajar con niños es fantástico. Tienes una química única todo el tiempo, te pone muy presente, debes estar muy activo, te refresca, hay una escena particularmente linda, nada miedosa, en la que los personajes intentan acercarse.

Esta es una historia de terror, pero el abuso infantil es una de sus subtramas. ¿Qué piensa de este mensaje del filme?

Jamás había trabajado en un filme así y de chica me asustaban los monstruos... Creo que es un drama generacional y eso fue algo que me asustó, porque la mayor parte de las cosas estaban en mi casa y el terror es que fueran reales, y una de las cosas más aterradoras es saber que los niños a veces experimentan cosas dolorosas e inimaginables y tal vez hacer monstruos es la mejor forma de retratarlas. Y eso me gustó, es algo que esta película y que Guillermo específicamente sabe hacer muy bien.

¿Qué fue lo más duro de encarar en esta historia?

Creo que físicamente fue respirar agitado todo el tiempo y por largos ratos... es como si tuvieras fiebre, es agotador. Ese fue uno de los elementos más duros de hacer en una película de terror. Y trabajar con niños es como una carta salvaje cada día porque no sabes como se comportarán los personajes todo el tiempo. Es posible que pasen más tiempo callados de lo que deberían o de lo que quisieras. Pero esa es la gracia de hacer cine. Jeremy está más grande, pero continúa siendo un niño, y es que estamos hablando de un impacto emocional porque siguen siendo niños.

Facebook Twitter Linkedin

Julia (Keri Russell) refresca sus memorias, sus traumas de la infancia, y se enfrenta a miedos que creía olvidados. Foto: Searchlight Pictures

¿La locación fue más complicada por el clima brumoso que se ve todo el tiempo?

El pueblo es muy importante en esta historia, es una película de horror, pero hallé hermoso y misterioso ese lugar lleno de neblina en los sets. Es otro personaje. Pienso que el trabajo de los fotógrafos fue maravilloso porque es un elemento que da mucha belleza, aunque suena un poco loco. Yo adoro este tipo de pueblos porque crecí en Arizona, y pasé buena parte de mi niñez en el desierto, entonces adoro esos lugares que se ven verdes y llenos de neblina, donde sientes el aire fresco de la montaña.

La historia mezcla estas condiciones con la pobreza en la que se vive en estos lugares y resulta la receta perfecta para todo lo que sucede. Y ayuda a que los monstruos sean más espantosos.

¿Conocía el cuento en el que se basa la película?

No sabía que existía, pero mi hermano sí. Y mi familia adora las películas de terror; crecí con una mamá a la que le gustaba más Halloween que Navidad, y con esas películas fue con las que crecí. Cuando comenté acerca de este proyecto, mi hermano y mi sobrino se emocionaron contándome el libro... ¡se lo sabían de memoria!

¿Cómo ha sido la experiencia de pasar de las series al cine?

He hecho series durante muchísimo tiempo y la gente tiene un feeling muy grande de quien eres... y he tenido grandes espacios entre películas porque creo que me desaparezco un poco. Pero tengo la sensación de que la gente genera algún vínculo con lo que has hecho en la pantalla. Jamás he sido de las personas que termina una serie como Felicity y sale gritando a buscar qué más hacer, no soy esa clase de actriz.

He ido acumulando conocimiento de mi pasado, pero cada cosa es diferente, me encantan las series que hice, en The Americans entendí su sensibilidad. ... y algo como Star Wars es increíble, la flexibilidad que tuve con J. J. Abrams: es el personaje más cool de la historia. Siento que es de la misma tendencia de Scott, un tono que entiendo muy bien, no han sido tensionantes para mí, todo ha resultado fácil.

Otras noticias