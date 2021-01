Esperanzas TV 2021 / El otro lado

Todos esperamos y deseamos un 2021 mejor, mucho mejor, y que todos tomemos decisiones que hagan mejor la vida. En la televisión colombiana, estas son mis esperanzas.

Nuevas ficciones. No fue culpa de los canales, pero necesitamos nuevas ficciones para poder tener espejos donde reconocernos.



Esperamos que RCN y Caracol puedan volver a hacer nuevos relatos. Ojalá el Canal 1 haga también historias de ficción, lo mismo Citytv y todos los canales públicos.



Y esto es porque por trabajo de nuestros creadores y por necesidad de nuestros televidentes lo mejor es la ficción. O sea, menos cabezas parlantes, o radio en TV, y más historias para salir del tedio que nos habita.



Noticias RCN. Ojalá el 2021 sea el año en el que las noticias de este canal vuelvan a ser necesarias. Se ha demostrado que no es un asunto de cambio de directores, o presentadores, o de imagen, o de set, o de secciones... El bajo 'rating' es un problema de reputación, credibilidad y legitimidad que viene de atrás.



Así, para poder ser necesarios deben reinventar el formato, el estilo, la interpelación, el horario y cambiar el foco o mirada de la nación. Ojalá lo logren, tener diversidad informativa es muy importante para nuestra democracia.

Señal Colombia. Si el 2021 no es el año de este canal, ya no fue. Llevamos dos años y medios de este gobierno, y nada. Ojalá tengan muchas series nuevas; ojalá, mucha ficción; ojalá, muchos documentales; ojalá vuelva a ser el mejor canal cultural de América Latina.



Necesitamos que Señal Colombia vuelva a ser ese referente en donde reconocernos como diversidad colombiana.



Canales regionales. Telepacífico y Canal Trece fueron los canales del 2020 porque se atrevieron en formatos, temáticas y estéticas.



En el 2021 sería bueno saber que los otros canales producen y hacen de la pública la mejor televisión. Para eso deben abandonar el estudio, las cabezas parlanchinas, las entrevistas obvias, el dedicarse a alabar a su gobernante... y salir a sus territorios y contar a su gente, y sobre todo hacer ficción, hacer historias donde reconocernos en cada cultura.



Citytv. Este canal lo hace bien en el contar informativamente a Bogotá. Logra dar cuenta de cómo es que se mueve la vida pública en la capital. Pero en los otros formatos y en la ficción ha dejado de ser Bogotá y se convierte en un canal más, perdiendo la oportunidad de ser como esta ciudad: irreverente, diversa y atrevida.



Fútbol TV. Lo que más se ve es fútbol. Sería muy bueno que los narradores dejaran de gritar y seguir la jugada a milímetro y pasaran a contar datos e historias que complementen el relato: es hacer un libro de producción de cada partido, esto no es mucho pedir.



Y que los comentaristas dejen de pelear y sean capaces de proveer información, criterio y contexto para comprender este deporte.



Y que los periodistas hagan más crónicas, perfiles, reportajes, documentales. Está muy aburrido tanta radio y tan poca televisión.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

