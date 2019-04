EL TIEMPO se une a la fiebre de ‘Game of Thrones’

Este domingo, millones de seguidores de la serie 'Game of Thrones' podrán frenar una espera de casi dos años para conocer el desenlace de los conflictos de poder y las tensiones de un mundo cargado de traición, épica y drama.

El 14 de abril a las 8 p. m. (por HBO) se emitirá el primer episodio de la octava y última temporada de la que ya se considera como una de las producciones más impactantes de la televisión contemporánea.



En los 67 capítulos que ya se han visto, se ha tejido todo un arco alrededor de la lucha de varias casas por el Trono de Hierro, acomodándose sin esfuerzo a las convenciones de una intriga política, a la brutalidad de una trama de acción y a la fantasía de una épica recargada en la que las tribulaciones de los vivos se mezclan con brujas, hechiceros, dragones y seres que le han hecho el quite a la muerte.

Pero lo más importante en este regreso triunfal de 'Game of Thrones' es que va a dar las respuestas que todos los seguidores se han planteado: ¿quién se va a sentar en el trono?, ¿quiénes van a sacrificarse en una gran guerra que sostiene los niveles de tensión en este momento de la historia? y ¿cuál será el destino de personajes como Jon Snow, Daenerys Targaryen, Tyrion y Jaime Lannisters; Arya y el Rey de la Noche, el antagonista de mayor peso en este ciclo de la serie?



Con todo ese panorama, EL TIEMPO ha preparado un especial de 'Game of Thrones', para entrar en el calor de las emociones que produce la propuesta más ambiciosa de HBO, hasta ahora.



Se trata de un contenido multimedia en el que tanto los seguidores incondicionales como los neófitos encontrarán elementos para conectarse de nuevo a la saga, revivir momentos y personajes que han forjado el éxito de la serie.



'Game of Thrones', el final ha llegado es el nombre de este producto periodístico que se lanzará hoy y estará alojado en el portal www.eltiempo.com.



Entre los elementos que se destacan habrá un mapa interactivo en el que podrán ver las principales casas que se pelean el dominio del Trono de Hierro, a la par con las historias de sus integrantes principales y un árbol genealógico en el que se especifican las relaciones de cada uno de los protagonistas.



En esa misma línea, también se podrán conocer algunas de las locaciones reales donde se rodó la serie y contenidos interactivos, como un formato de votaciones acerca de quién se va a quedar con el trono.



Todo enriquecido con artículos como ‘Game of Thrones para dummies’, además de las teorías acerca del final, un perfil de los creadores de la saga en televisión, la evolución de la trama a partir de sus tráileres, el desarrollo de los personajes, un repaso por los mejores guerreros y las cifras de éxito y producción que han acompañado a esta historia durante sus temporadas, porque si algo define a 'Game of Thrones' son sus estadísticas y las emociones que despierta.



Precisamente, este elemento se explorará con videos de análisis en vivo de cada episodio un día después de su emisión, para medir esa temperatura de la fiebre y ansiedad que produce Game of Thrones.



