‘El show de las estrellas’ celebra sus 50 años este sábado

Son 100 estrellas de Colombia y otros países las que se verán este sábado 23 de marzo en el El show de las estrellas, que RCN emite a las 10 p. m.



Se trata de un especial de dos horas para conmemorar el medio siglo de un programa que no solo ha viajado por casi todo el territorio nacional, sino que ha ido a varios países.

Diego Tamayo, productor, fue el encargado de realizar este especial y cuenta que de las cosas que más le sorprendieron “fue saber que cuando Jorge Barón empezó con el programa se disfrazaba de portero, chef, barman, entre otros, y así presentaba y hablaba con sus invitados”.



Entonces, el productor utilizó estos recuerdos para recrear el programa, que contará no solo con la participación de Barón, sino también con la de la actriz Marisol Correa.

“Es un especial muy emotivo, porque a medida que Barón va contando las historias de sus invitados, aparecen las imágenes de ellos en sus presentaciones”, sigue Tamayo.



Shakira muy joven, así como Juanes en su época de Ekhymosis; Luis Miguel niño, y de ahí en adelante, un listado que incluye desde Raphael, Celia Cruz, Miguel Bosé, Pimpinela, Flans, Village People y Julio Iglesias, entre los internacionales, hasta los más reconocidos intérpretes colombianos, como Vicky, Óscar Golden, Diomedes Díaz o Billy Pontoni.



Tamayo agrega que le sorprendió ver participar en el programa incluso artistas que no hablaban español, como los integrantes de Village People y Simón el Africano.



“El nombre de Jorge Barón es muy importante para la televisión colombiana. Haciendo este especial me di cuenta de lo valioso que es su sello”, agrega Tamayo.

Igualmente, se verán imágenes de los conciertos que Barón ha hecho en Londres, Roma, Madrid, Ciudad de México, Nueva York y Caracas. Precisamente, uno de los más recordados es el realizado en el Madison Square Garden de Nueva York.



Además hay otras imágenes inéditas, como la grabación de un programa en medio de un enfrentamiento de la guerrilla con el Ejército realizado hace varios años y apartes de los más de 700 viajes que Barón ha hecho por el país con su equipo y los artistas para grabar El show de las estrellas.



Y, por supuesto, sus frases más conocidas, como “Agüita para mi gente” y su famosa patadita de la suerte.



CULTURA