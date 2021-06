La migración venezolana narrada por sus niños

Una menor venezolana es víctima de la explotación sexual. Y ante el dolor de su situación, se autoflagela. “Se corta los brazos y las piernas. Escribe lo que vive en un diario: que en ocasiones queda muy maltratada en los brazos y las piernas después de tener relaciones sexuales con pedófilos y esto no le permite trabajar a diario. Teme morir por infecciones venéreas y su salud mental es lamentable”.

Es el caso más triste que Carolina Bustamante Gutiérrez se encontró en las calles de Bogotá y está en el especial Migración: historias en pequeñas voces, de RTVC, que se puede ver en www.migracion.radionacional.co.



Incluye audios, videos y un completo análisis de un drama que cada vez es más duro: la gran cantidad de menores venezolanos que están en las calles de distintas ciudades colombianas.



Bustamante, realizadora de contenidos especiales de RTVC, ganadora de un premio Simón Bolívar por su trabajo Desminado humanitario: una bendición a ciegas y un CPB por una investigación sobre un gigantesco desplazamiento en medio del conflicto armado, estuvo durante un mes con periodistas, videógrafos, fotógrafos y realizadores buscando estas difíciles historias.



Y encontró que del total de la cifra de Migración Colombia de ilegales venezolanos, que es cercana a un millón de personas, el 25 por ciento son menores, que “sobreviven reciclando. Acompañan a los más grandes, quienes los ayudan a cuidar, y ganan 2.000 o 3.000 pesos diarios. En los cambuches se cocina, cuando hay con qué, y con agua de río, se tapan con cartones o plásticos. Algunas fundaciones les regalan comida, ropa y a veces logran incluirlos en actividades lúdicas y nivelarlos académicamente. Hay niños que al llegar a Colombia iban a ser recibidos por sus padres, pero nunca aparecieron y quedaron solos; hay otras historias donde han sido acogidos por Bienestar Familiar y muchos huyen; denuncian maltrato y tocamientos en los centros de protección, y regresan a los cambuches”.



Estos migrantes han entrado por las fronteras en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, y para muchos, regresar no es una opción. De ahí la lucha diaria.

En el trabajo encontró, además, que el manejo del dinero tiene varias aristas: “Algunos usan lo que ganan para comprar comida y si pueden, mandar a sus familias; otros para el consumo de estupefacientes, porque ya los han adentrado en ese mundo, y hay adolescentes que son explotadas sexualmente y les manejan el dinero que ganan hombres que las convencen de que las quieren proteger, aunque no sea así y, peor aún, esos hombres las exponen”.

Bustamante confiesa que a pesar de su larga trayectoria, este ha sido uno de los trabajos más difíciles, pero también uno de los más satisfactorios de su carrera.

“Respetar cada historia, cada palabra, a cada niño y niña, para no vulnerarlos, pero sin ocultar todo eso que ellos quieren que el mundo conozca, a través de sus voces y no de gente adulta o funcionarios de entidades, fue el reto más duro. Se llora como periodista ante la impotencia de no saber si llegará a quienes se necesita para ayudarlos y por tanto dolor en nuestros pequeños vecinos”.

