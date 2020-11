‘Espantijos’, donde La Llorona busca ‘likes’

La Llorona, famosa por soltar millones de lágrimas buscando a sus hijos y andar en las noches como alma en pena, ahora lo hace porque las nuevas generaciones no la conocen y no le dan likes.

Champy, Lania y Rocco, tres amigos, le ayudan. Lo hacen porque quieren y porque necesitan salir del mundo paralelo al que llegaron por no acatar las órdenes del abuelo de Lania, que le dijo que bajo ninguna circunstancia abriera un baúl que hay en un cuarto especial de la casa.



Así comienza Espantijos, la serie de 3Dados Media y Señal Colombia que se pasa los sábados a las 9:45 a. m.



Creada por Sergio Mejía y Liliana Rincón, muestra a los protagonistas en un juego en el que no hay reglas y en el que deben pasar todos los niveles para ganar los puntos necesarios y poder regresar al mundo real. De lo contrario, podrían estar lejos de su realidad por 201 años.



El programa tiene como protagonistas a los mitos latinoamericanos más conocidos, como el Mohán, la Dama de blanco, Tue Tue e Inkabola, entre otros, que en esta serie de dibujos animados son reinterpretados para que las nuevas generaciones los conozcan.



En cada capítulo sale un espantijo y Champy, Lania y Rocco deben no solo darlo a conocer y contar cómo nació y a qué región pertenece, sino ayudarlo. De lo contrario, no podrán volver a sus casas.



Espantijos hace parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación Chilemonos 2020, en la categoría de mejor serie de animación, donde compite con 18 producciones de Iberoamérica.



En esta producción participa un equipo de más de 100 personas, entre animadores, guionistas, asesores y dibujantes.