Una película colombiana y dos cortos españoles y uno chileno competirán en la 61 edición de la Semana de la Crítica, sección paralela e independiente del Festival de Cannes, que se celebrará entre los próximos 18 y 26 de mayo.

El director colombiano Andrés Ramírez Pulido acudirá a la Croisette con su ópera prima, 'La Jauría', que según destacaron los organizadores del certamen es "un filme potente sobre el control de las pulsiones y de las emociones".



Entre los cortos en competición, la directora española Estíbaliz Urresola presentará 'Cuerdas'. España estará presente también con 'Nisam je stigao voljeti', de Anna Fernández de Paco, que acudirá con una coproducción con Bosnia y el Reino Unido, y el chileno Diego Céspedes proyectará 'Las criaturas que se derriten bajo el sol'.



Para esta edición de la Semana de la Crítica se visionaron en total 1.700 cortometrajes y 1.100 largometrajes. De los 11 largos seleccionados, siete de ellos en competición y otros cuatro en sesiones especiales, hay nueve óperas primas y dos segundas películas.

El jurado estará presidido por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, autora de 'Le Challat de Tunis', 'La belle et la meute' y 'L'homme qui a vendu sa peau' ('El hombre que vendió su piel'), nominado al Óscar al mejor filme internacional en 2021, en un año en el que se impuso en esa categoría el danés 'Drunk' ('Otra ronda'), de Thomas Vinterberg. El actor estadounidense Jesse Eisenberg se estrenará en la dirección con 'When you finish saving the world', una comedia dramática protagonizada por Julianne Moore y Finn Wolfhard, que inaugurará la Semana fuera de competición.



Optando a premio acompañarán a Ramírez Pulido el iraní Ali Behrad con 'Tasavor', "una road movie pop y moderna"; la belga Emmanuelle Nicot con 'Dalva', sobre una adolescente de 12 años que vive en una casa de protección infantil; o el francés Simon Rieth con 'Nos cérémonies', que lleva a la gran pantalla "la odisea de dos hermanos que se quieren y se envidian".



La cineasta portuguesa Cristèle Alves Meirea sumergirá al espectador con 'Alma viva' en las costumbres e intrigas de un pueblo de su país, y la británica Charlotte Wells llega con su primer largo, 'Aftersun', protagonizado por Paul Mescal, que saltó a la fama con la serie 'Normal people'.

En competición también estará el finlandés Mikko Myllylahti con 'The woodcutter story', una tragicomedia "lúdica y lúdica" que según los organizadores gira en torno a una pregunta esencial: "¿la vida tiene sentido?".



Cerrará la Semana la coreana Jung July con su segunda película, 'Next Sohee', protagonizada por Bae Doo-na, una habitual en los filmes de Kore-eda, Park Chan-wook y Bong Joon-ho, y se proyectarán además otros dos filmes como sesión especial: 'Goutte d'Or', de Clément Cogitore, y 'Toute le monde aime Jeanne', de Céline Devaux.



Entre los diez cortometrajes en competición destacan otros como el francés 'Raie Manta', una oda a la resistencia y a la libertad de Anton Bialas, o el holandés 'It's nice in here', en el que Robert-Jonathan Koeyers radiografía la violencia policial a través de dos testimonios cruzados.



La Semana de la Crítica, creada en 1962 por el Sindicato francés de la Crítica Cine, presenta cada año una selección de primeras o segundas obras para descubrir nuevos cineastas en el marco de Cannes y ha dado a conocer a talentos como Bernardo Bertolucci, Ken Loach, Wong Kar-Wai o Guillermo del Toro.



EFE