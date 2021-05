‘Escribir la novela ‘Lala’s spa’ fue un canto a la tolerancia’

“No es una historia de gais. Es una historia sobre una mujer trans, una mujer que es diferente”, dice Juan Manuel Cáceres, del equipo de creadores de Lala’s spa, serie de RCN de las 10 p. m., con 6 puntos de rating en promedio.

Además de Cáceres, en el trabajo de creación estuvieron Héctor Moncada, Camilo Rojas, Sebastián y Felipe Cáceres, teniendo muy claro que harían una comedia blanca con un personaje como Lala, “que no olvida su pasado, pero asume su presente con decisión: ‘Ya no soy Lalo, soy Lala’. Ese pasado sigue en ella, con sus amigos, su mamá, su gente. Ella se ve con valor y su tarea es un gran esfuerzo: ser aceptada. Unos la quieren, otros no, pero en ese ambiente todos buscan salir adelante”, cuenta Moncada.



“También –dice Cáceres– la producción está ahí para ratificar, a partir de la premisa de que el mundo actual es tan cambiante, que si no existieran la dramaturgia y el cine para vernos, sería más difícil saber en qué lugar vivimos. Para eso sirven esta y otras creaciones”.



De hecho, dice el libretista (Pobres Rico, Los Reyes, El man es Germán, Las detectivas y el Víctor, Me llaman Lolita y Vuelo secreto, entre otras), “seguimos repitiendo las frases de las novelas, porque en últimas, la ficción marca nortes muy bellos. Por ejemplo, series como This is Us no tiene tiros ni narcos, sino un intento de afirmar que somos así, tenemos estas embarradas y nos podemos burlar. Y aquí, nosotros, también somos divertidos, con nuestras tonterías”.



Lala’s spa, de hecho, lleva a la risa, con personajes muy bien delineados como El rey del lulo, Íngrid, Francisco, Kevin, doña Nelsy, el ‘gota a gota’ del barrio, la amiga chismosa, Juanca Platz… Lala también tiene humor, sin embargo, es el personaje con todo el drama encima.



“Lala’s ya está en nosotros. En la televisión, con Laisa Reyes, de Los Reyes, por ejemplo, y en la realidad con personas tan valiosas como Brigitte Baptiste. También hubo una miss España trans. Entonces, como papá, yo no pasaría vergüenzas y me sentaría con mis hijos a ver la novela para hablarles de tolerancia, decirles que somos buenos seres humanos a pesar de las diferencias”, agrega Cáceres.



Hace unos cinco años, José Antonio de Brigard, que no era aún el presidente del Canal RCN, le dijo al libretista que hiciera una comedia sobre una peluquería.



“Fui un par de veces a un salón de belleza y en ambas ocasiones me atendió un chica trans. La idea fue cogiendo vuelo: hacer una historia sobre la mejor peluquería de la ciudad con la mejor persona del país, el ser humano con el mejor corazón como protagonista”.



En este proceso se llevó la idea a RCN y también a Televisa. Cáceres cuenta que con este proyecto siempre hubo norte, que se ratificó cuando De Brigard llegó a RCN.

Moncada, que tomó las riendas de los capítulos desde el número 35, agrega que el objetivo siempre fue escribir para Lala como una mujer trans. “Ahí estuvo el salto adicional, en el que buscamos la inclusión y la igualdad”.



Piensa, además, que la elección de Isabella Santiago como protagonista fue un factor importante. “Hay un toque muy de ella en el personaje, con toda su sensibilidad. Ella imprime mucha verdad y la clave de la comedia es que los personajes sientan en realidad”.



En cuanto a las demás caracterizaciones, lo importante fue darles el tono. “Creamos país en Los Reyes, El man es Germán, Pobres Rico, llevando un poco a la exageración, a poner la risa más allá de burlarnos, con personajes profundos”, comenta.



Y a través de estas series, por ejemplo, los libretistas han logrado que se deje de juzgar por las apariencias. Sus seres populares son reales, existen, así como los de estratos altos.



Para ambos es importante seguir siendo muy diversos y divertidos en la pantalla, “más cuando nos tenemos bronca por ser diversos. Somos muy radicales, con obsesión de vernos en blanco y negro, de no oírnos y no vernos”.



También, para los dos, el grupo de actores que hacen parte de la producción fue muy bien escogido, con un gran acompañamiento del canal. Lala’s spa va por su camino. Pierde por un promedio de cuatro puntos con su enfrentado, Pedro el Escamoso, una repetición en su recta final de un producto que también tiene mucha comedia y muestra a los colombianos en su diversidad.



Los creadores del universo de la peluquería, donde se asume no solo la belleza exterior, sino la interior, gracias a esta Lala empoderada, dicen que aunque para muchos parezca baladí, “tiene mucho fondo. La comedia con conciencia de la risa no es un aplauso, es una censura, es el lado correcto de la responsabilidad social”.