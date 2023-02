Todo comenzó como un fenómeno viral. Un tierno, pero a la vez peligroso oso negro encontró un tesoro ilegal: 40 kilos de cocaína, literalmente caídos del cielo tras el accidente de la aeronave que los transportaba. Creyendo que era comida el animal hizo algo que aún hoy raya en lo insólito: probar el polvo blanco que tapizaba el bosque.

La historia fue real y el oso curioso terminó inhalando la droga. Sucedió en el Parque Nacional de Chattahoochee de Georgia (EE. UU.) Y experimentando un aterrador viaje y una sobredosis que lo llevó a la muerte.



La noticia fue registrada como insólita y triste, pero gracias a la película ‘Cocaine Bear’ (que podría traducirse como Oso cocainómano), la historia volvió a elevarse, ahora por el trabajo de la realizadora Elizabeth Banks.

Su reciente llegada a las salas de cine desató una incontrolable curiosidad del público y ahora es la segunda película más taquillera en el último fin de semana. Ya alcanzó más de 28 millones de dólares y solo fue superada por Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que no baja del primer lugar, pero que dadas las circunstancias de su competidora más cercana, hay que decir que un oso con sobredosis aplastó a una hormiga de Marvel.

Configurada como una cinta que va del terror, a la comedia visceral, Cocaine Bear es protagonizada por un oso-ahora lleno de ira y adrenalina- apodado ‘Pablo Escobear’ (en una clara referencia al narco más famoso de Colombia, junto a la palabra Bear, que es oso en inglés) que irá dejando una estela de muerte tras los efectos de la droga en su cuerpo. En la cinta todo pasa en Tennessee y entre una burla a los pobladores de una zona rural estadounidense se desarrolla una cacería intensa por parar al oso vicioso.

‘Crispetera a más no poder’, la cinta ha sido reconocida por la crítica como absurdamente divertida y ridículamente adictiva. "Es tan disparatada, tan escabrosamente absurda, que es casi irresistible", escribió Owen Gleiberman en Variety. Mientras que Judy Dry de Indiewire, reconoció que “La directora Elizabeth Banks demuestra que sabe lo que quiere el público".



Otro punto a su favor es que cuenta con el fallecido en el 2022 Ray Liotta y Keri Russell, entre un grupo de actores no tan conocidos que, ahora gracias al voz a voz, ya están llamando la atención por su aporte a esta cinta inesperadamente exitosa, sangrienta y muy divertida.



CULTURA

@CulturaET