Puentes históricos, autos y bosques destrozados: todo por una película

Para Tom Cruise, la saga de Misión imposible fue como hallar su lugar en el mundo de la actuación. Con 57 años, todavía tiene energía y un físico impresionante para los deportes extremos y filmar sus propias escenas de acción.



En Jack Reacher o en la nueva Top Gun, que se estrenará en diciembre con el título de Maverick, no les dejó trabajo a los dobles de acción. Incluso, su próxima aventura fílmica, literalmente, lo llevaría fuera de este mundo, y la Nasa y Elon Musk (el dueño de Tesla y Space X) están buscando socios para filmar con él en la Estación Espacial Internacional.

Cruise acumula un largo historial de lesiones durante los rodajes: moretones, magulladuras y hasta una fractura de tobillo cuando filmaba Misión imposible: repercusión en Londres. En la cuarta entrega, Protocolo fantasma, salió ileso de su escalada del edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái, un reto que involucró cuerdas de seguridad, drones y cámaras en helicópteros para capturar la acción, además de casi cien personas para apoyar la escena.



Dos semanas atrás, la séptima entrega de la saga fue de nuevo noticia: había que volar parcialmente un puente, y la idea de hacerlo con efectos por computador no seducía al director, Christopher McQuarrie, ni a la productora Skydance, filial de Paramount Pictures, acostumbrados al hiperrealismo en cada toma de la franquicia. Así que se fijaron en un viejo puente centenario en Polonia. Había que volarlo en mil pedazos.

Arriba: ‘Misión imposible: protocolo fantasma’ (2011): Tom Cruise escaló el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa, en Dubái, sin usar un doble. Foto: Paramount Pictures

La solución final de acabar con estructuras no es nueva en el cine.



El puente sobre el río Kwai, un clásico de 1957 de David Lean, es memorable por dos instantes: uno, cuando los presos silban una melodía que se convirtió en una de las bandas sonoras más famosas del siglo pasado, y dos, por la explosión del dichoso puente del título, que los japoneses habían obligado a construir a los presos británicos durante la Segunda Guerra Mundial.La producción solo tenía una oportunidad, una única explosión. Hicieron un cálculo perfecto, y la imagen final quedó en la memoria colectiva como parte de una de las de las tramas bélicas más intensas y bien logradas de la gran pantalla.

La escena cumbre de La estrategia del caracol, el clásico ‘Ahí tienen su hijueputa casa pintada’, no tuvo la misma suerte. Las cámaras que su director, Sergio Cabrera, había dispuesto para filmar la explosión del inquilinato desde distintos ángulos fallaron, y lo que se ve en la película es la toma de una cámara lateral.



En Amores perros, la película mexicana que hace 20 años marcó un antes y un después para el cine latinoamericano, dirigida por Alejandro González Iñárritu y escrita por Guillermo Arriaga, las vidas de sus tres protagonistas se cruzan en un impresionante accidente automovilístico.



“El choque lo vemos desde cada una de las tres historias, entonces cada una de estas tenía un look distinto y representaba un trabajo fotográfico diferente –explica el cinefotógrafo Rodrigo Prieto en 'Excelsior'–. Filmamos esa escena con nueve cámaras y ya al atardecer. Estábamos perdiendo la luz, y fue un momento muy tenso. Fue casi un milagro que lográramos esa escena. Fue un momento muy catártico, pues hubo un momento en que pensamos que habíamos fracasado. Teníamos que sacar esa secuencia en una sola toma porque no había forma de hacerla más veces”.

El impresionante incendio de un bosque en ‘Apocalypse Now’, simulando un bombardeo con napalm. Foto: Archivo EL TIEMPO

Apocalypse Now, la profunda reflexión de Francis Ford Coppola sobre el conflicto en Vietnam, fue toda una odisea de filmar y tuvo un bosque arrasado. Las dificultades con los actores –Marlon Brando no se podía ver con Dennis Hopper, y Martin Sheen, el protagonista, sufrió un infarto en pleno rodaje– se sumaron a lo que el director se encontró en la locación en Filipinas: una guerra real del ejército local contra la guerrilla.



‘No hay nada como el olor del napalm en la mañana’, la frase que acompaña la escena inicial, cuando los helicópteros rocían con ese combustible los campos mientras suena The End, de los Doors, enmarca un momento crucial que le costó a la producción kilos de dinamita y la quema de unas cuantas hectáreas de bosque para simular el bombardeo.



Por su lado, Steven Spielberg logró una de las más impactantes secuencias en 1998, con Rescatando al soldado Ryan. El desembarco de los aliados en Normandía (Francia) cuando son repelidos por las tropas alemanas tardó un mes en concretarse, con unos 2.000 extras (nada de computador), entre los que había personas con amputaciones para agregarle dramatismo al momento. Los 12 millones de dólares que se invirtieron en la recreación de la llegada de los soldados a la playa Omaha (que era una locación en Irlanda) valen cada centavo: la visceralidad y el horror que representa no tienen comparación.

Ahora, los productores de la séptima entrega de Misión imposible sueñan con mantener el vértigo de la franquicia. El famoso puente polaco, o lo que quedaba de él y que fue construido por los alemanes en 1906, era el objeto perfecto para destruir, contando con el aval de algunos funcionarios del Ministerio de Cultura.



Sin embargo, cuando el mismo Cruise ya estaba alistando maletas para viajar a filmar la escena, los habitantes de Pilchowice, en la región de la Baja Silesia, armaron un escándalo que evitó el rodaje, y el puente en ruinas se convirtió en monumento nacional.

Más noticias de Cultura y Entretenimiento

REDACCIÓN CULTURA

En Twitter: @CulturaET