Parásito: ‘Es una historia sencilla contada de manera sorpresiva'

Fueron días de actividad frenética para el cineasta coreano Bong Joon-ho, pero que dieron sus frutos: los cuatro premios Óscar que ganó el domingo su película Parásito, la primera en idioma no inglés en alzarse con la categoría central de los lauros de la Academia.



En los últimos días, el realizador estuvo en numerosos eventos en Hollywood y hasta viajó de Los Ángeles a Londres para estar presente en los Bafta, en donde su film ganó como mejor película en idioma extranjero y también se llevó la estatuilla a mejor guion original. Antes, el elenco había ganado el premio máximo del sindicato de actores, SAG, mientras que el sindicato de guionistas le dio el premio como mejor guion original.

El fenómeno que se generó alrededor de Bong Joon-ho supera a los premios por los cuales su película compite o ha conseguido. El realizador se convirtió en los últimos meses en una verdadera estrella del mundo del cine, con grandes figuras de Hollywood deseosas de conocerlo en los eventos de la industria y un verdadero enjambre de fanáticos en internet, #BongHive (etiqueta usada por los seguidores de Joon-ho), que enloquecen por una foto del director caminando por un aeropuerto con Taika Waititi, otro de los participantes de esta temporada de premios.



Nada de eso parece habérsele subido a la cabeza a este cineasta de 50 años, que tiene en su haber una verdadera obra maestra como The Host y otras grandes películas que presentan una revitalización de los géneros y una fascinante individualidad, como Mother, Memories of Murder, Barking Dogs Never Bite, Snowpiercer y Okja.



Al menos esa es la sensación que da en la charla entre el director coreano y el diario argentino, previa a su consagración en los Óscar, en la que su humor y humildad se traducen perfectamente del coreano.



El director comienza la entrevista haciendo gala de su buena memoria, al reconocer al intérprete (del coreano al español) Lee Ho Jae como uno de los que habían estado con él cuando visitó el Festival de Cine de Mar del Plata, acompañando una retrospectiva de su obra y participando del jurado oficial, en 2013.

El director y los actores celebran el gran premio de la noche. Foto: EFE

¿Qué le enseñó esta temporada de premios?



Cuando realicé la película nunca pensé que pudiera recibir tantas nominaciones y premios en todo el mundo. Estoy realmente conmovido y ahora preparándome para los nuevos proyectos (un film con elementos del cine de terror, que filmará en Corea, y una película basada en una historia real, que rodará en los Estados Unidos, así como dos proyectos televisivos: una continuación de Parásito para HBO y Snowpiercer, la serie inspirada en su película, que se estrenará en TNT en mayo próximo).



¿Por qué cree que de todas sus películas fue Parásito la que generó este fenómeno global?



En realidad yo quisiera preguntarles a ustedes por qué Parásito generó este fenómeno, porque la película cuenta una historia que es algo que yo veo a menudo a mi alrededor. Ustedes sabrán mejor por qué.



Porque también lo vemos en otros países del mundo, evidentemente, y usted lo supo transmitir de una forma artística y entretenida como para capturar al público...

​

Gracias por ese comentario. Es una historia común, simple, pero la forma de encararla parece que fue novedosa, por lo que muchos me comentaron.

Usted dijo que los Óscar son un evento muy local, a diferencia de los festivales

internacionales. Sin embargo, sirven para tener una proyección internacional. ¿Cómo ve el impacto de estas nominaciones y posibles premios?



Cuando dije que el Óscar era algo regional lo hice en un contexto en el que hablaba sobre festivales como Cannes, Venecia y Berlín. Más que las nominaciones en sí, lo importante es que estas nominaciones ayudaron a que la gente pueda ver la película, que se haya distribuido en la Argentina, en México, en el Reino Unido y en otros países.



¿Cómo fue el intercambio con los otros cineastas que están en el circuito de premios?

​

Pienso que lo más provechoso de estas nominaciones es que antes de la entrega hay muchas reuniones previas entre directores, guionistas, actores... Pude participar en esas reuniones y conversar con Martin Scorsese, Quentin Tarantino, verdaderos gigantes de la industria, por lo cual estoy muy agradecido.



Corea tiene una gran tradición de cine, pero Parásito es la primera película del país en ser nominada al Óscar, y en varias categorías, incluyendo las principales. ¿Qué significa esto para usted?



Es importante que por estas nominaciones salga a relucir un poco más la historia del cine coreano. Es cierto que la Argentina, México o Brasil tienen mucha más historia cinematográfica que Corea, pero espero que esto sirva para revisar la historia del cine coreano. También tengo la esperanza de que los miles de nuevos directores coreanos que están haciendo sus primeras y segundas películas tengan mayor facilidad para llegar al resto del mundo con sus obras.

Parásito habla de contrastes y de desigualdades y está narrada con absoluta precisión y maestría. Foto: Cortesía Cine Colombia

¿Cuáles son las ventajas para usted de hacer películas en Corea?



En los países europeos y americanos se asombrarían por la cantidad de espectadores coreanos que van a ver las películas nacionales. El porcentaje de habitantes que van a ver películas coreanas es mucho mayor que en la mayoría de los países del mundo. Solo le ganan India, los Estados Unidos y Francia. El cine coreano es muy querido dentro de Corea. Eso es un gran incentivo para la producción.



El resultado de la taquilla de Parásito a nivel mundial es impresionante (ha recaudado más de 140 millones de dólares en la taquilla global), pero también obtuvo muy buenas críticas y la admiración de sus pares de la industria del cine. ¿Por qué cree que logró esto?



Es una historia sencilla que está contada de forma sorpresiva. Además, los actores tienen un profesionalismo tal que logran transmitir sus sentimientos, sin importar el idioma. Sus actos y movimientos son comunes al ser humano, por lo cual todos los comprenden. En el comienzo de la película se ve a un chico y una chica buscando señal de wifi: eso es algo común y actual en todo el mundo. No se necesita explicación.



¿Cuál es la clave para combinar en un film, como lo hace en todas sus películas, lo visceral con lo intelectual?



No sabía que había armonizado eso tan bien, pero todos los que la vieron me dijeron lo mismo (risas). Traté de mostrar el instinto animal del ser humano y no la parte intelectual que es adquirida socialmente.



¿Es especialmente importante para usted mostrar una violencia a escala humana, con consecuencias claras, a diferencia de las películas de superhéroes o los grandes tanques de Hollywood?



La violencia que aparece en esta película no es premeditada, es perpetrada por personas frágiles. Pero estas cuestiones no se tienen en cuenta cuando llega la hora de las consecuencias. Tendríamos que revisar por qué la sociedad llega a esa situación de violencia, por qué cometen esos actos de violencia casi sin querer y cómo no pueden dominar el contexto que los lleva a eso.



¿Se considera un optimista o pesimista?



Dentro del contexto de Parásito no soy nada de eso, solo quiero mostrar la cruda realidad de la vida.

MARÍA FERNANDA MUGICA

LA NACIÓN - ARGENTINA

(GDA)