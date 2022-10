Cuando nació su hija Micaela, hace 17 años, la actriz Aida Bossa entendió realmente el amor de su tía Ileana, que se fue a acompañarla y a ayudarla. “Ahí es cuando uno comprende cómo se hila la vida –dice– porque Julio (su esposo, el también actor Julio César Herrera) estaba de gira teatral y yo necesitaba alguien que me apoyara”.



Y a través de su trabajo como actriz ahora es una tía, Erótida, tía buena, la salvadora de Leandro, en la producción Leandro Díaz, un personaje que la llevó de nuevo a su costa Atlántica, aunque ahora a La Guajira y al Cesar, donde se grabó la novela.

Cartagenera, nacida en 1980, Aida Bossa ya había sido una guajira en la serie La Playita, con una vendedora dicharachera. Y también fue la Niña Emilia, en la serie de Telecaribe que contó la historia de esta reconocida cantante y que le dio el premio India Catalina a mejor actriz.



Bossa ha sido muchas mujeres en la televisión: la santandereana Patty en El man es Germán, un divertido personaje de voz chillona, y Noris, la hermana de Celia Cruz en la producción Celia, entre otras.



Y, aunque la Niña Emilia la consagró, Erótida le da otro cielo a su carrera, por la calidad del personaje, por su sentido, por el significado que esta mujer tuvo para Leandro Díaz.



“Ella es la heroína, la justicia y la compasión”, dice Bossa, y cuenta que cuando oyó hablar de la producción, basada en el libro de Alonso Sánchez Baute, que había leído, solo quiso ser la tía Erótida.

Aida Bossa nació en Cartagena, en 1980. Ha ganado dos veces el premio India Catalina de Televisión. Foto: canal RCN

“Como no había asomo de casting ni nada, me metí a MasterChef Celebrity, pero en la mitad todo se activó. Sin embargo, me pidieron la audición para otro personaje, que no me gustó. Al final, todo se arregló, llegó lo que yo quería”.



Y a la Erótida que conocía por el libro y que el autor de este alcanzó a conocer en su trabajo de campo, Bossa le dio un gran sentimiento de humanidad. “Que es algo que hemos perdido, cada uno va viviendo su vida, en su rumbo, en su batalla, y te olvidas de ver lo que tienes al lado. Él nos devuelve a eso”.



Erótida Díaz, hermana del padre del músico, fue una mujer distinta y de avanzada. Por una pena de amor (se enamoró de un cachaco, y su familia se lo ‘espantó’) se fue a vivir a la finca donde estaba su sobrino, para pasar su dolor, y allí encontró a un Leandro necesitado de todo.



“Esta mujer sacrifica muchas cosas de su vida, no solo para ayudar a Leandro sino para estar apoyando a la familia. Si nos vamos a las historias del Caribe, de hace años, esto cobra un sentido grandísimo: con esas familias de antes tan numerosas, los pelados se criaban solitos y muchas tías y tíos se convirtieron en los ángeles de la infancia”, sigue.



El poder de Erótida con Leandro es tal que es ella la que le ‘enseña’ los colores, de manera lúdica, y como es la única que le pone cuidado, también le descubre su talento de compositor, “sin ver su discapacidad visual. Porque, claro, hay asuntos de las familias, su papá no lo quería, su mamá sí, pero era una mujer sumisa a su marido, y por eso él le hace una canción que prácticamente rompe la relación entre madre e hijo, llamada 15 de julio. Pero hay que entender que a Leandro no lo oían, había mucho desprecio hacia él, para su padre su ceguera era una maldición. Es que su historia me retuerce la tripa”.



Entonces, Erótida Díaz quiso llenar ese vacío y lo logró. Hasta esos pueblos pequeños del Caribe lejano llegó un ejemplar de María, de Jorge Isaacs, y ella le leía esa historia de amor y dolor a su sobrino, y otros libros. Juntos también aprendieron a conocer los cantos de los pájaros.



Para tener el dejo de Erótida, Bossa recordó cuando hizo La Playita, “aunque era distinto, pero me llevó a sentir la musicalidad, porque allá todos tienen música en sus palabras. En San Juan del Cesar conocí a una señora de edad, y la grabé, y también otra de Barrancas. Ahora fui donde una mujer maravillosa, de unos 80 años, de La Peña, para oírla y observarla, me echó unos cuentos buenísimos. Por ahí empecé a construir todo. Y también la dulzura, el amor y la compasión”.



Ahora, dice, se ha convertido en una especie de ‘tía de Colombia’. “La gente es muy linda, me manda memes de billetes de 100.000 pesos con la cara de la tía Erótida y eso me lleva a una conclusión: cuando las personas ven una serie como esta, se conectan con la infancia y con algo muy claro: lo que necesita la humanidad es amor”.



Erótida representa eso. Aunque tiene sus propios dolores: además de su amor cachaco perdido, ahora hay un novio que es médico y homosexual, en la época en la que serlo era considerado delito.



Ella, sin saberlo, acepta casarse, pero cuando se entera decide romper la relación. Sin embargo, ver que en un momento era peor visto ser gay la lleva a leer los códigos y tratar de entender la llamada justicia.



Hacer una producción como esta reconectó a Aida Bossa con su región. “Cuando hice la Niña Emilia estaba ahí el Caribe del desparpajo, de nuestra alegría, pero también hay mucha melancolía, ausencias... Y abandono. Aun así, la gente sobrevive con lo que tiene y puede. Ver esa Guajira tan explotada duele, con su problema del agua y tantos más, eso me llega hasta la fibra”.



Pero hay algo más ahí: “Las tradiciones, la relación con la naturaleza es otra cosa, y los cantos, que son maravillosos. Incluso hubo una escena en la que llegaba el cartero, y la ensayamos con el muchacho que lo representó, la hicimos con canto de vaquería. Es una forma de dejarle un mensaje al interior del país de lo que somos”.



Bossa hizo una efecto de sanación con Erótida: “Muchos años después, y así sea en la ficción, le pude dar amor a Leandro, a ese ser que recibió tanto castigo y desprecio, le di cariño y compasión, que son más importantes que la empatía”.