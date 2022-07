El coronel Mauricio Tirado “es un hombre cumplidor, pero tiene una historia personal atrás muy difícil: le asesinaron a su esposa, es padre y madre de una hija, algo sobreprotector, lo que no ayuda para que ella sea más abierta. En fin...”



Ernesto Benjumea, actor bogotano, lo representa en El cartel de los sapos: el origen, la serie de Caracol que ya se vio en Netflix y ahora está en la televisión nacional.

Es, como dice Benjumea, “un personaje que está en el bando de los antagonistas, aunque sea uno de los buenos, de los que luchan contra los malos, que resultan, para muchos televidentes, héroes y les hacen fuerza para que no los agarren”.



Pero no es un tema particular. “Está relacionado con la estructura de la ficción, se ve en las películas gringas y de muchos lados: hay una conexión emocional con los malos y si vamos a la realidad, muy poco nos acordamos quiénes atraparon o dieron de baja a los bandidos, pero los nombres de los que están al margen de la ley prevalecen, y no debería ser así”, agrega.



Benjumea tiene una larga carrera actoral. Nacido en Bogotá en 1967, es hermano de la también actriz Marcela Benjumea e hijo del gran Carlos Benjumea, uno de los hombres más importantes del audiovisual nacional y del teatro, uno de los sellos de este país en materia de creación y trabajo.

Ha actuado en Tiempos difíciles, La otra mitad del sol, La costeña y el cachaco, La viuda de la mafia, en la primera Hasta que la plata nos separe, A corazón abierto, La Mariposa, Escobar: el patrón del mal, Lady, la vendedora de rosas; El señor de los cielos, El Chapo, Garzón, El general Naranjo, Historia de un crimen: Colmenares, Bolívar y Emma Reyes, la huella de la infancia, entre otras.



Ha sido héroe nacional y villano, maestro del Libertador de cinco naciones, cínico y cómico, pero, especialmente, se ha puesto al servicio de sus personajes “porque en todos hay sentimientos de todo tipo. Uno hace un ejercicio de memoria en la ficción para mostrar lo que sucede”.

En este caso, 'El cartel de los sapos: el origen', cuenta la historia ficcionada con muchos toques reales de lo que sucedió en Cali y el Valle del Cauca.



“Inevitablemente, esa ha sido nuestra realidad, con asesinatos de candidatos a la Presidencia y muchos inocentes, íconos de nuestra tragedia y eso duele más cada vez, así pase el tiempo. El narcotráfico permeó toda la sociedad: el comercio, la empresa, los artistas, nos inundó, ha sido una suerte de bacteria terrible que llegó a un caldo de cultivo ideal para hacer la tormenta perfecta en una sociedad con pocas oportunidades”.



Y el coronel Tirado está en esa mitad tratando de atrapar a los malos, los hermanos Villegas. “Pero resulta ser un policía que vive en los mismos barrios sencillos, modestos, de gente trabajadora, en los que también viven los bandidos. Cada quien tiene un rol, pero salen de los mismos lugares. Pareciera que hay víctimas y victimarios. No es así, Colombia entera es una víctima de lo que pasó y sigue pasando”.



De ahí que defienda que este tipo de historias se hagan y se sigan haciendo. “¿Cómo no llevarlas al cine, el teatro y la televisión si todo esto nos sigue afectando, muchas familias están afectadas por una tragedia relacionada con el tráfico de drogas, que ha estado presente en la política, en el periodismo? Por eso, hay que hacer estos personajes, como Tirado, y entenderlos”.

La grabación de la producción coincidió con los paros, “con la revolución en las calles, en las que la Policía fue tan juzgada. Denunciamos las actuaciones con los manifestantes en las redes, pero un día paré un segundo y quise ver el otro lado. Caminando por mi casa entré a un CAI, que había sido protegido con cartones. Entré y hablé con los agentes. Me reconocieron y me saludaron muy atentamente. Luego de la charla, de oír sus motivos, entendí aún más que detrás de uniformes hay personas, gente con sueños, con criterio, no podemos generalizar, porque muchos hacen bien su trabajo, otros no, y estos últimos son los cuestionables”.



Cuando quiso ser actor, su papá le dio oportunidad, así como a su hermana Marcela, pero les pidió estudiar y lo hicieron en el Teatro Libre. Carlos Benjumea, a su vez, estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático. “Nos llevó al rigor de la academia, donde aprendimos a trabajar para la gente. Disfrutamos nuestro trabajo y seguimos con lo que nos ha dado la academia y la técnica”.

Benjumea, además se profesionalizó en la Universidad de Antioquia y en pandemia aprovechó para hacer muchos cursos virtuales con profesores de España, México y Argentina, que de haber seguido la vida como iba no hubiera logrado, por estar trabajando.



Casado con la también actriz Katherine Vélez, son los papás de Antonia, que estudia Cine y Producción en México. En familia han hecho series y obras de teatro, que dirige Benjumea.



En la actualidad, el actor dirige una serie con su hija, en la que Vélez actúa.



Y también está Mateo, hijo del primer matrimonio de Benjumea, un abogado que hace parte de un bufete pero que siendo nieto del querido Gordo e hijo de su padre, tiene la vena artísticca y se involucra en las producciones.



“Algo termina haciendo siempre: de extra o ayudando a mover cosas y dando muchas ideas. Por supuesto, a su cargo está revisar todos los contratos, lo jurídico, pero la conexión con el arte existe”, dice.



Y seguirá existiendo. Los Benjumea son una dinastía que ya va por la tercera generación, dedicados a las tablas y las cámaras, dando lo mejor de cada uno.



