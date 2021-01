'Snowpiercer': el tren del actor colombiano Roberto Urbina en Netflix

Antes de quedarse con todos los premios más prestigiosos de cine por su aguda crítica a la sociedad con la película Parásitos; de llevarse los Óscar a mejor película, mejor película extranjera, mejor guion y mejor director, el realizador coreano Bong Joon-Ho sorprendió al mundo en el 2013 con el filme Snowpiercer, un apocalíptico relato en el que el planeta se destruye y solo queda un gigantesco tren que lleva a los pocos sobrevivientes en un intenso viaje sin fin por una Tierra helada y peligrosa.

Esa historia de ciencia ficción y el drama social representaban en realidad el choque de quienes viajaban en los últimos vagones en las peores condiciones, en contraste con los de los vagones del medio y los que iban adelante. Una metáfora de la injusticia social, cargada de acción trepidante que se convirtió en una pequeña joya de culto a la película.



Seis años después, esa aventura revivió entre un montaña de nuevos proyectos televisivos cuando la cadena estadounidense TNT decidió llevarla de nuevo a la pantalla.



La producción tuvo que lidiar con muchos contratiempos relacionados con aspectos creativos, pero consiguió seguir a flote retomando la esencia del filme acerca de un tren en movimiento constante lleno de gente y que refleja la carencia, la decadencia y el exceso en el interior de sus vagones. Con unos pasajeros que solo tienen en común la vista, a través de algunas ventanas, de toneladas de hielo que han enterrado la civilización.



La actriz Jennifer Connelly (derecha) es la protagonista junto a Daveed Diggs.. Foto: TNT

Pero mientras los guionistas terminaban de afinar detalles de esta visión del futuro, en el caluroso Girardot el actor bogotano Roberto Urbina se encontraba grabando un capítulo de la telenovela Tarde lo conocí, cuando le llegó un mensaje en el que le contaban de la posibilidad de hacer un casting para ser parte de esa aventura televisiva.



“Recuerdo que les envié una audición grabada desde Girardot y como a los dos meses me llamaron y me dijeron que querían hacerme un test –el último paso para tomar un personaje–. Me puse nervioso y pregunté en ese momento si tenía que viajar, pero me dijeron que no. Dos semanas después me dieron el papel de Javier de la Torre: un ingeniero encargado de mantener en movimiento al tren de Snowpiercer”, recuerda Urbina en una charla con EL TIEMPO, ahora que se acaba de estrenar la segunda temporada de la serie en Netflix para Latinoamérica y ya hay luz verde para un tercer ciclo, protagonizada también por Jennifer Connelly, Sean Bean y Daveed Diggs.

Roberto UrbIna en una escena de Snowpiercer su papel de Javier de la Torre. Foto: MVP

La pelea de los que están atrás por más recursos y unas mejores condiciones de vida dentro de la máquina ferroviaria se intensifica en la serie y no se sale de la línea de choque entre la pobreza y la riqueza.



“Eso va a estar latente, mientras Javier sigue siendo uno de los ingenieros del tren y tiene una cercanía con quien mueve los hilos dentro de toda la infraestructura, crece en la trama otro conflicto: el falso liderazgo”, adelanta el actor que no es nuevo en producciones internacionales, ya que hizo parte de series como Héroes: Destiny; episodios de Grey’s Anatomy, The Mentalist, Recovery Road y Narcos. Así como en Metástasis y la película Loco por vos.



“El tren, para el final de la primera temporada, ya ha encontrado un balance y tiene un momento muy disruptivo, creando una secuencia de situaciones con ese tipo de liderazgo, que estamos lidiando hoy en día en la realidad”, recalca el actor para quien el rodaje de la nueva temporada fue también una aventura de película.

La pandemia nos agarró el año pasado terminando la segunda temporada. Nos faltaba una semana y media de grabaciones y a mi personaje le faltaban solo dos días FACEBOOK

TWITTER

“La pandemia nos agarró el año pasado terminando la segunda temporada. Nos faltaba una semana y media de grabaciones y a mi personaje le faltaban solo dos días cuando nos dijeron que tocaba parar (...) Volvimos a nuestros hogares y cuando se abrieron las fronteras de Canadá, en octubre, viajé a Vancouver, para retomar lo que faltaba de rodaje. Pero fue muy complicado, ya que se hizo un proceso muy largo porque el país tiene una ley de cuarentena obligatoria y me tuve que encerrar en un hotel en el que no se podía ni salir al corredor”, recuerda.

Urbina ha desarrollado una carrera interesante en series de TV. Foto: Josefina Santos

“Fue incómodo, pero nunca tan grave como lo que han vivido otras personas que han enfrentado este virus”, reconoce Urbina, que tuvo covid-19 a final de año y definió esa situación como “una experiencia para nada agradable”. Ahora él está emocionado con el reciente estreno y la buena reacción de los fanáticos que quieren ver el nuevo recorrido de ese tren del apocalipsis.



“En esta nueva temporada, el rol de Javier de la Torre se mantiene: él es uno de los ingenieros más inteligentes que tiene el tren, lo que lo hace uno de los papeles esenciales de la serie. Me parece interesante que ellos hayan escogido a una persona con estas características y colombiano, ya que no es un papel que está subyugado a un rol mínimo dentro del argumento”, opina.

Se acaba de estrenar la segunda temporada de la serie en Netflix para Latinoamérica y ya hay luz verde para un tercer ciclo FACEBOOK

TWITTER

Para él, De la Torre “tiene mucho poder y, si bien es subestimado en un principio, adquiere mucha relevancia (…). Es chévere porque se rompen estereotipos de los que hemos visto para algunos latinos como el narco o el pandillero y le sumaría una contradicción que se me hizo muy interesante, y que es un científico muy católico”, explica el actor.

Snowpiercer regresa para demostrar quién en realidad es el que maneja todos los hilos de una situación intensa y claustrofóbica, que fue recreada en un estudio con cientos de pantallas azules, que en producción se convierten en los paisajes decadentes y la infraestructura tecnológica que le da vida a la máquina que no deja de correr.



“En el rodaje nos tocaba imaginar casi todo, el director nos decía: ‘ahora viene una avalancha’ (que en realidad no podíamos ver) y era un reto conseguir la emoción o la reacción adecuada. Era un poco como cuando uno jugaba a ser un astronauta, pero aquí los juguetes son más caros”, bromea Urbina.



Para la primera temporada mi personaje apareció en siete de los 10 episodios; ahora en la segunda voy a estar en ocho y para la próxima voy a estar en todos los capítulos FACEBOOK

TWITTER

En este momento ya se está preparando para la tercera temporada. “Vamos a grabar de marzo a julio. Cuando firmé para la primera temporada mi personaje apareció en siete de los 10 episodios; ahora en la segunda voy a estar en ocho y para la próxima voy a estar en todos los capítulos”, agrega el actor, quien viajará a mediados de febrero y se instalará durante cinco meses en Vancouver para rodar dos episodios por mes y meterse de lleno en los problemas de esta realidad brutal y tratando que el tren y la historia no se descarrilen.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1