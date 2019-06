‘El personaje de Gloria es increíblemente inspirador’: Julianne Moore

Julianne Moore, la actriz ganadora del Óscar por ‘Still Alice’, el rostro de películas notables como ‘Lejos del cielo’, ‘Las horas’, ‘The End of the Affair’ y ‘Boogie Nights’, se encuentra en París al momento de esta conversación. Realiza un tour de prensa para dar detalles de su última película, ‘Gloria Bell’, el ‘remake’ de la cinta chilena ‘Gloria’, de 2014. Ambos títulos, ‘Gloria’ y ‘Gloria Bell’, son dirigidos por el chileno Sebastián Lelio. Los dos son protagonizados por un personaje femenino fuerte: una mujer que ya pasó los 50, que es abuela y, según la norma de Hollywood, debería situarse en el rincón de un personaje secundario. Pero que en ambas películas se trata de alguien vivo, central y que pocas veces ha estado retratado de esa manera en la pantalla grande.

Hablando de la película chilena, supongo que disfrutó cuando vio la Gloria original.



Mucho, Dios mío. Mucho, tanto. Sabes, vi la película y me sentí completamente abrumada, me reí y lloré al final, y me sorprendí por todo lo que Paulina (García, la actriz chilena que interpretó la cinta original) hizo. Amé el trabajo de Sebastián (Lelio) y me encantó realmente todo respecto de él. Ambos, cuenta Moore, compartían la misma mánager en California: “Entonces hablé con ella y le dije lo mucho que deseaba trabajar con Sebastián”. En ese tiempo, Lelio vivía en Berlín y Julianne Moore preparaba un viaje a Europa. Se reunieron en París y tuvieron una extensa conversación sobre la posibilidad de hacer un proyecto juntos.

“Él había escuchado que yo no quería rehacer la película (‘Gloria’), pero la verdad es que no quería solo tomar el material: ¡Yo quería trabajar con él! Le dije: ‘Lo haría si tú la dirigieras’. Y él me contestó: ‘Oh, está bien. Dirigiría un ‘remake’ si tú lo protagonizaras’. Y de repente ya estábamos trabajando juntos. En realidad, una de las primeras cosas que le dije fue que solo haría este papel si estaba bien para Paulina García. Y él me dijo que la había llamado y que ella le había dado su bendición. En ese momento, él volvía a Chile para filmar ‘Una mujer fantástica’ y luego iba a hacer Desobediencia, por lo que me advirtió que tomaría un tiempo, un par de años o algo así. Le dije: ‘Está bien, como sea’. Entonces, milagrosamente, logramos hacerlo. Lo que es una locura”, cuenta.

Mi Gloria personal

En ‘Gloria Bell’, Julianne Moore interpreta a una mujer mayor que está llena de vida, tiene una sexualidad activa y su camino está lejos de haber llegado a su fin. Al igual que la ‘Gloria’ protagonizada por Paulina García, el personaje de Moore sigue el mismo sentido que el filme original. Solo que habita en la costa oeste de Estados Unidos, en Los Ángeles, California.



¿Qué piensas de las personas de mediana edad, como tu personaje en esta película?



Dios, me encanta. El personaje de Gloria es increíblemente inspirador, porque ella es una persona que vive su vida, ¿sabes? Y la forma como lo hace es abierta a todas las posibilidades. Ella está apegada y ama a los miembros de su familia, su relación, a sus compañeros de trabajo. Es una mujer que está realmente interesada y dispuesta a probar cosas nuevas; va a un club porque le gusta bailar y tiene una experiencia con un hombre con el que no espera que se convierta en una relación, pero luego se enamora de él... Me encantó ella, su positivismo. Es impactante porque ella es tan impulsiva que es casi imprudente.



La Gloria que interpreta Julianne Moore canta a viva voz las canciones que salen de su radio, mientras conduce por las autopistas de Los Ángeles, como lo hizo Paulina García en la cinta chilena mientras conducía por una autopista de Providencia, también escuchando radio. Y si mientras en la versión chilena había espacio para un cancionero con toque más latino, como ‘Duele, duele’, de Frecuencia Mod; o ‘Eres’, de Massiel, en este ‘remake’ el ‘soundtrack’ tiene un toque anglo, con ‘Total Eclipse of the Heart’, de Bonnie Tyler; ‘No More Lonely Nights’, de Paul McCartney; ‘Alone Again’ (Naturally), de Gilbert O’Sullivan, y ‘A Little More Love’, en la voz de Olivia Newton-John.



¿Cantas cuando manejas?



(Se ríe) Sabes, es gracioso, porque cuando Sebastián y yo decidimos que haríamos esto e íbamos a trasladarlo a Estados Unidos, él preguntó: ‘¿Dónde crees que será?’ Y en realidad vivo en la ciudad de Nueva York, no vivo en la costa oeste. Pero, de inmediato, le dije: ‘Los Ángeles’, porque siento que debe ser una gran ciudad en la que esté conduciendo un automóvil todo el tiempo; (...) Lo mismo con la música. Todas las canciones de la película original eran de amor, muy familiares para personas en América del Sur, pero (en esta) necesitamos canciones en inglés que, en primer lugar, pudiéramos pagar. Hay un dato que habla por sí solo: ‘Gloria Bell’ cuenta con un contundente apoyo del 91 por ciento de crítica positiva, según la página Rotten Tomatoes, que compila las opiniones de críticos de cine en Estados Unidos y en el mundo. El coprotagonista de Julianne Moore es John Turturro, como Arnold, el errático nuevo amor de Gloria.



¿Cómo trabajaron la relación con John Turturro?



Amo a John Turturro. Es alguien a quien conozco socialmente desde hace mucho tiempo, aunque nunca había trabajado con él. De hecho, primero conocí a su esposa. Con John estuvimos en una película juntos: ‘The Big Lebowski’, pero no grabamos escenas juntos. Él es adorable, un actor muy talentoso y un tipo conmovedor. Y llevó todo eso a (su personaje) Arnold. También es un bailarín obsesivo. Toma clases de salsa, por ejemplo. Le encanta bailar, así que aprendí con él para poder hacerlo en la película. Sebastián (Lelio) dice lo mismo sobre Arnold: esa cualidad de intentarlo todo, todo el tiempo, y queriendo esta relación, a esta mujer, y no poder hacerlo, y no poder desconectarse... de su familia. Es bastante hermoso y realmente complicado. Creo que te sientes muy triste, tanto por Arnold como por Gloria, porque esta es una relación que podría haber sido buena y no lo fue. Ella no pudo hacerlo. Y con John nos divertimos mucho. Nos reímos. Fue fantástico trabajar con él.

En la película, su personaje baila mucho.



Yo soy el tipo de persona que solo bailaría en una boda con mi esposo. No he ido a los clubes ni a bailar en mucho tiempo. Algunas personas son verdaderas bailarinas, pero culturalmente no es algo muy común en Norteamérica, excepto en gente como John (Turturro). Para mí fue un verdadero desafío, porque ella (Gloria Bell) es alguien que encuentra su verdadera expresión, la verdadera alegría, bailando. Eso fue algo en lo que trabajamos muy duro con John. Lo que también es genial de Gloria es que ella no tiene que ser una gran bailarina, solo tiene que ser alguien que adora bailar y realmente se encuentra en eso.

Julianne Moore está casada con el director de cine Bart Freundlich, quien la dirigió en ‘After the Wedding’, la historia del mánager de un orfanato en Calcuta que viaja a Nueva York a conocer a un misterioso benefactor. Esta cinta también es un remake (la original es de 2006) y se estrenó en Estados Unidos al mismo tiempo que ‘Gloria Bell’. “Fue curioso hacer dos ‘remakes’ al mismo tiempo. Terminé haciéndolos en un espacio de un año y medio. ‘After the Wedding’ es una película danesa, y mi esposo fue contratado para hacer la adaptación estadounidense. Estuve pensando mucho en por qué habría que rehacerla, porque Susanne Bier (la directora original) hizo una película muy hermosa. Y chocaron con la idea de cambiar los géneros. Los dos papeles principales masculinos se invirtieron y se convirtieron en femeninos. Luego, cuando Bart hizo eso, dije: ‘Guau, esa es la parte que quiero interpretar’. Fue increíblemente poderoso. Me fascinaba la idea. Realmente brillante. También fue genial e interesante trabajar con mi marido. Él me escogió a mí y a Michelle Williams. Creo que a las mujeres nos entusiasman estas grandes oportunidades.



¿Cómo fue trabajar con Sebastián Lelio y el productor Juan de Dios Larraín?



Fue fantástico. Debo decir que fue muy interesante, porque puedes conocer a alguien y tener una relación con ellos y decir: ‘Está bien, hagamos esta película, trabajemos un par de años’. He tenido esa experiencia con otras películas y nunca llegan a suceder. Simplemente se desmoronan. Lo sorprendente de Sebastián (Lelio) es que una vez que decidimos hacerlo, sucedió. Se estaba moviendo. Y mucho de eso tenía que ver también con Juan (de Dios Larraín), a quien no conocí hasta que vine por primera vez a California. Realmente es uno de los mejores productores con los que he trabajado, y se lo dije.



Luego, Julianne Moore agrega: “Lo que también fue genial para mí, a nivel cultural, es que aquí yo era una estadounidense haciendo una película con un equipo creativo mayoritariamente suramericano. Nuestra directora de fotografía, Natasha Braier, es argentina, la producción y dirección era de Chile, teníamos un operador de cámara que había crecido en España... Era tan interesante tener ese contraste de culturas dentro de una película”.



¿Le gustaría hacer una próxima película con Sebastian Lelio?



Sí, sí, Dios mío, me encantaría volver a trabajar con él. Fue una gran experiencia, y confío mucho en él, ¿sabes? Él es alguien a quien voluntariamente me pondría en sus manos nuevamente, porque tiene mucha humanidad. Estoy muy, muy impresionada por la forma como ve el mundo y lo empático que es. Recuerdo que fui una de las primeras personas en ver ‘Una mujer fantástica’, porque me envió un enlace directamente desde Berlín, y me quedé asombrada. Me encanta él. Lo adoro, y para ustedes debe ser un tesoro nacional, eso es seguro.



ERNESTO GARRATT VIÑES

EL MERCURIO (Chile) - GDA