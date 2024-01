‘Los humanos, en esencia, somos unos perdedores’

En 2001, el equipo de fútbol de Samoa Americana rompió un récord que lo puso en boca del mundo entero: perdió 31 goles a 0 ante Australia en el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2002. Esa es, hasta el día de hoy, la peor derrota en la historia moderna del fútbol internacional.

El partido significó una vergüenza tanto para el equipo, que además estaba compuesto por un grupo de jugadores suplentes (dos de ellos de tan solo 15 años) -ya que la mayoría del equipo titular no tenía una visa americana o estaba en medio de exámenes universitarios-, como para los habitantes del pequeño territorio dependiente más austral de los Estados Unidos, de apenas 200 kilómetros cuadrados y que se caracteriza por la fuerte influencia de la cultura samoana aborigen.



Ese partido marcó un hito en la historia de la selección y en la del fútbol mundial. Incluso, el resultado llevó a que la Federación de Fútbol de Australia emitiera una solicitud hacia la Fifa para que fuesen trasladados a la Confederación Asiática de Fútbol para los próximos torneos.



Al equipo del Pacífico, que le costó superar tan bochornosa derrota, le siguió yendo de mal en peor. Continuó perdiendo cada uno de los partidos en los que participó: en el 2002, en las clasificaciones para la Copa de las Naciones de la OFC, recibió 29 goles en cuatro partidos y, en las del 2004, el número aumentó a 34 tantos. Gracias a su triste desempeño, Samoa Americana fue reconocida como ‘la peor selección del mundo’.

A pesar de los resultados, durante los años siguientes el equipo se mantuvo en pie. Para la década del 2010 el sueño de la selección y de los isleños era recuperar su dignidad, además de anhelar la clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2014.

Taika Waititi dirigió la aclamada película 'Jojo Rabbit, en la que interpreta a Adolf Hitler. Foto: Walt Disney

Ese era el deseo, esa era la intención, pero en el campo no hacían más que perder. Con la idea de conseguir lo imposible, la Federación de Fútbol de Samoa Americana contrató a Thomas Rongen, un entrenador de fútbol holandés-estadounidense que había pasado la mayor parte de su carrera como jugador y entrenador en los Estados Unidos. A regañadientes, Rongen aceptó el trabajo y se dispuso a intentar conseguir lo que parecía imposible: la victoria para un equipo que no había ganado un solo partido en años.



Unas semanas de entrenamiento con Rogen, más los años de perseverancia (a pesar de las múltiples derrotas y las burlas internacionales) y el objetivo alrededor de un sueño dieron sus frutos. En noviembre de 2011, Samoa Americana logró romper su mala racha en uno de los partidos de clasificación para el mundial. Le ganó a Tonga con un marcador de 2-1. Esta historia real se cuenta en el documental Next Goal Wins del año 2014.



Taika Waititi, director conocido por su provocativa forma de hacer cine, retomó esta historia para escribir, dirigir y producir Gol Gana, su obra cinematográfica más reciente y que ya se encuentra en salas de cine.



Protagonizada por Michael Fassbender (Bastardos sin gloria), Oscar Kightley, Kaimana y Elisabeth Moss (Los cuentos de la criada), la tragicomedia cuenta en el particular tono de Waititi la travesía de este equipo y de todo un pueblo que solo buscaba un gol para ser feliz.



Waititi se ha transformado en uno de los directores preferidos para cinéfilos y expertos. Ha recibido un Premio Oscar, un Premio Bafta y un Premio Grammy y en 2022 la revista TIME lo nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo.



Sus créditos como director incluyen Thor: Ragnarok (2017), Thor: Love and Thunder (2022), y Jojo Rabbit (2019), con la cual recibió seis nominaciones a los premios Oscar, entre ellas Mejor Película y Mejor guion adaptado. En entrevista con EL TIEMPO, habla sobre su conexión con la historia de la selección de Samoa Americana, la representación de los pueblos nativos en el cine y el concepto de ‘perdedores’.

Si uno no supiera que esta es una historia real, pensaría: “estas cosas solo se le ocurren a Taika Waitit”. ¿Cómo supo que esta historia existía? ¿Cómo llegó a conocer esto?



Vi un gran documental británico de 2014 dirigido por Mike Brett y Steve Jamison y luego lo despedacé y lo copié (risas). Hablando en serio, vi esa historia y entendí que era una historia fantástica. Y, sobre todo, me encantó lo edificante que era. Antes de esto yo no era un gran fanático del fútbol…me gustaba un poco y obviamente mi equipo favorito era Colombia (risas), pero no seguía tanto el deporte y no sé tanto del tema. Me pareció fascinante ver a los isleños del Pacífico al frente de una historia, no importaba si se trataba de fútbol o de lo que fuera, quería ver a mi gente protagonizando una película. Se trataba más del equipo y de la gente que del deporte en sí.



Hablando sobre los isleños del Pacífico, las poblaciones minoritarias, como ellos, por lo general están mal representadas en Hollywood y en el cine. Usted logró cambiar esa mala representación en la pantalla…



¡Exacto! Es que cada vez que vemos gente indígena en las películas, hay un estereotipo claro: los nativos americanos siempre están con poca ropa o peleando contra vaqueros. Otro estereotipo es que los ponen meditando, hablando con los espíritus, rezándole a la luna, siendo pacíficos, pacientes, sabios. Y la verdad es que muchos de nosotros somos unos idiotas (risas) y muchos de nosotros somos unos nerds (risas). Creo que simplemente hay que normalizar la forma en la que estamos representados. Y, si eso significa burlarse de nosotros mismos en la pantalla, que así sea. Eso también es necesario. Y es más divertido.



La gran mayoría de las películas sobre deportes muestran ganadores y esta película muestra perdedores. ¿Por qué decidió contar la historia de aquellos que nunca ganarán una Copa del Mundo?



Todas mis películas tratan sobre perdedores porque creo que los humanos, en esencia, son unos perdedores (risas). Y eso es lo que nos hace tan adorables. Nadie quiere ir a ver una película sobre algunos ganadores que luego llegan al final de la película para ganar aún más. Eso es aburrido. No hay nada realmente interesante o algo que aún no se haya contado en una historia como esa. Prefiero ver una historia sobre alguien que nunca ganó un partido o alguien que no ha anotado un solo gol en su vida, como este equipo, y que luego continúa con lo que los hace felices, sin esperar más, simplemente, siendo felices y disfrutando. Es interesante hablar sobre esta gente que ha fijado sus grandes objetivos que para la mayoría de nosotros podrían parecer no lo suficientemente grandes. El fin es conseguir un gol o ganar un juego, no más, y eso es algo grandioso y hermoso. Es más, me encantaría ver una película sobre los ganadores que al final son los mayores perdedores.



¿Qué aprendió haciendo esta película?



Aprendí a dejar de tomarme la vida y el trabajo tan en serio y, básicamente, simplemente rendirme, aceptar las cosas como son y ser feliz.



En Samoa Americana, jugó la primera persona trans en participar en las clasificatorias de la Copa Mundial

En la película, Kaimana interpreta Jaiyah Saelua, la primera mujer trans y abiertamente no binaria en competir en unas eliminatorias para la Copa Mundial de la Fifa. Jaiyah, de 35 años, es una persona fa’afafine samoana.



Los fa’afafine son personas que se identifican con un tercer género o rol no binario, constituye una identidad de género reconocida en la sociedad tradicional de Samoa, y hacen parte integral de la cultura samoana. A los fa’afafine se les asigna el sexo masculino al nacer y encarnan explícitamente rasgos de género tanto masculinos como femeninos de una manera única en la Polinesia.



Jaiyah hizo su debut con la selección nacional de Samoa Americana cuando tenía 15 años. Con la llegada del entrenador Thomas Rongen, en 2011, como muestra la película, fue titular por primera vez y logró su primera victoria internacional contra Tonga, durante los partidos clasificatorios para la Copa del Mundo de 2014. Hasta ese momento, Samoa Americana había sido superada en prácticamente todos los juegos internacionales que había disputado y ocupaba el último lugar en la Clasificación Mundial de la Fifa.



Jaiyah despejó la línea de gol en el último minuto y fue determinante para ayudar a su equipo a lograr la victoria. El entonces presidente de la Fifa, Sepp Blatter, le envió una carta reconociendo sus logros como la primera futbolista abiertamente transgénero en jugar un partido de clasificación para la Copa Mundial. Hoy, es embajadora para la inclusión deportiva en la Fifa. Jaiyah conversó sobre su experiencia con Gol Gana:

Michael Fassbender interpreta al entrenador Thomas Rogen y Kaimana a la jugadora trans Jaiyah Saelua. Foto: 20th Century Studios

Hay gente que ni siquiera sabe que existimos. FACEBOOK

¿Cómo se siente cuando cae en cuenta de que Taika Waititi está contando su historia?



¿Qué puedo decirte? Aún me cuesta creerlo, porque cosas como esta simplemente no le suceden a la gente como yo.



¿Por qué?



Pues yo soy de Oceanía, de Samoa Americana, uno de los países más pequeños de la región. Hay gente que ni siquiera sabe que existimos. Entonces ha sido bastante surrealista ser parte de la historia de esta película. Sobre todo, ser parte de la experiencia de estar promocionándola. Me impresiona y emociona ver a cuántas personas les llega nuestra historia. Es una experiencia increíble y tengo la suerte de hacer parte de esto.



¿Cuál es la lección más grande que esta película le dejó?



Han sido varias lecciones que siguen conmigo. Por un lado, creo que ahora aprecio mejor de dónde vengo. Tengo un entendimiento y una apreciación más grande y profunda por mi gente y mi cultura. Por otro lado, hacer parte de esta experiencia me ha dado una mayor comprensión de la identidad fa’afafine versus la identidad de género.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

X: @Uschilevy