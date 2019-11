‘El fútbol tiene algo que te evade de la realidad’

Cuando se mezclan el fútbol, la emoción y la corrupción, el resultado sobrepasa el terreno de la cancha o la vida de los jugadores. A eso precisamente le apostó la serie 'Todo por el juego', una producción española que explora otros grises de quienes mueven los hilos de ese deporte.



La serie, que está emitiendo su segunda temporada los lunes a las 9 p. m. por el canal Ondirectv, de Directv, sigue la historia de Mariano Hidalgo (interpretado por Roberto Enríquez), un empresario inmobiliario e hincha del Deportivo Leonés, que se convierte en el presidente del equipo de sus pasiones. Del sueño y la devoción por mantener el equipo vivo en su división pasará a ser cómplice de hechos que lo arrastran a un camino totalmente opuesto a sus intenciones iniciales.

Precisamente, Roberto Enríquez habló de ese proceso con EL TIEMPO.



“En la primera temporada, mi personaje podría ser cualquiera de nosotros: quiere dirigir un club de fútbol, ese ha sido su deseo toda la vida, pero las cosas lo llevan a arriesgar su propio capital y tiene que decidir entre su honorabilidad o todo su patrimonio (...). Al final se decanta por un camino gris para no perderlo todo. No estoy justificándolo, pero es el paso que da y tiene que asumir las consecuencias”, reflexiona el actor.



La violencia, los partidos arreglados, las relaciones peligrosas con la política se convierten en el pan de cada día del protagonista, junto con los partidos, los marcadores y los conflictos de los jugadores del Leonés. “No le tiembla el pulso, no tiene conflictos morales... eso es lo que revela”.

Frente la idea de una posible redención, Enríquez no es tan optimista. “No sé si esa sea la palabra, más bien asume una actitud más cercana a la frase: ‘Voy por todo y no me bajo de este tren’, pero eso lleva a problemas mayores”. Hay un delito grave que es como una sombra.



'Todo por el juego' está inspirada en la novela de Javier Tebas y Pedro Torrens 'El fútbol no es así'. “Lo único que espero es que la realidad no supere la ficción. Cuando estábamos rodando la segunda temporada de la serie, en España, nos desayunamos con noticias de presidentes de equipos y jugadores implicados en casos de partidos arreglados y mucha corrupción”, dice.



“Parecía que nos iban pisando nuestro guion. El fútbol concita el hecho de ser uno de los negocios mas lucrativos, junto a la pasión de quien lo vive”, reflexiona.

“Esos ingredientes son una bomba letal”, agrega el actor, para quien está claro que, a veces, el tema de los aficionados va por un lado y el de la industria del fútbol, por otro.

Es insólito que a Roberto Enríquez no le apasione tanto ese deporte como a su personaje.



“Realmente me dejo arrastrar por el amor que le tiene mi hijo (...). Mis pasiones van más por el teatro, la literatura o el cine”. Pero con la serie ha entendido el sentimiento que produce que un equipo gane partidos.



“Es una pasión que se asemeja al estado del enamoramiento. Para mí, el fútbol sublima otras cosas, tiene algo que te evade de la realidad y cuando triunfa te lleva al cielo”, finaliza el actor español.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

PARA EL TIEMPO@AndresHoy1