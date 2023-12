Rachel Zegler, la sangre colombiana en la nueva entrega de ‘Los juegos del hambre’

'Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes' es la precuela de la franquicia 'Los Juegos del Hambre' dirigida por Francis Lawrence. Desde su estreno, el 16 de noviembre, ya ha recaudado más de 244 millones de dólares en el mundo y se mantiene como la segunda más taquillera en el país.



La película narra la historia de un joven Coriolanus Snow. La actriz colomboestadounidense Rachel Zegler, de 22 años, es la encargada de darle vida a Lucy Gray Baird, una talentosa cantante escogida como tributo del Distrito 12 que pondrá al futuro presidente Snow en una encrucijada entre el bien y el mal.

¿Qué pueden esperar los fanáticos de la franquicia con esta precuela?



Creo que a los fans de Los Juegos del Hambre les encantará que sea algo novedoso. Es una nueva versión de las películas y las historias que tanto amamos de Suzanne Collins. También es muy fiel al libro que ella escribió. Suzanne creó personajes increíblemente dinámicos y multifacéticos. Creo que les encantarán las actuaciones de nuestro elenco y que a todos les encantará la música. Esa es mi esperanza, porque en realidad la música de nuestra película era mi bebé mientras estábamos filmando. Creo que estarán emocionados de ser bienvenidos otra vez a Panem, pero con una perspectiva completamente nueva de los personajes que ya creen conocer tan bien.



¿Qué identifica a Lucy Gray Baird?



Lucy Gray es un personaje enigmático y muy fascinante. Aunque tiene un sentido de sí misma muy impredecible, siempre está de su lado cuando se trata de conflictos, ya sea con los otros personajes de la historia o con el mundo en general. La encuentro muy interesante y maravillosa. Tiene muchas habilidades musicales increíbles y una conexión muy fuerte con las serpientes, lo cual fue muy divertido de interpretar y también muy divertido de grabar con las serpientes que teníamos en el set.



¿Qué fue lo que la atrajo para interpretar el papel?



Recuerdo haber leído el libro en 2020, cuando salió. Teníamos una sola copia del libro que pasó por todos los miembros de nuestra casa. Mi mamá lo leyó primero y dijo: “Rachel tiene que interpretar este papel”, y luego mi hermana lo leyó y dijo: “Rachel tiene que interpretar este papel”. Finalmente lo leí yo y me enamoré absolutamente de su sentido de fuerza, de que era muy segura de sí misma. Realmente me encantó eso de ella, creo que es muy inspirador. Y además, ella canta y toca la guitarra, dos cosas que me encanta hacer. Poder hacerlas hizo que fuera aún mejor para mí interpretar este papel.



¿Cómo fue trabajar con el resto del elenco y con actores de la talla de Viola Davis y Peter Dinklage?



Trabajar con Tom Blyth (Coriolanus Snow), con quien tenemos muchas escenas juntos, fue un gran placer. Él aporta luz al escenario y un conocimiento inherente, una sensación de seguridad en su propia interpretación, pero también es muy juguetón y es mi amigo más divertido. Nos la pasamos muy bien juntos. Tuve también la oportunidad de trabajar con Peter Dinklage (Casca Highbottom), a quien realmente adoro. No tuvimos muchas escenas juntos, pero el tiempo que pasamos fuera de cámara es algo que llevaré conmigo por el resto de mi vida y de mi carrera porque es muy inspirador verlo. Cada una de sus tomas es diferente, pero es perfecta, y eso no lo logran muchos actores. Admiro a Hunter Schaefer. Creo que ella en el papel de Tigris Snow fue un casting perfecto y que trae a esta película la belleza de Old Hollywood, que no hemos visto en mucho tiempo y, como ser humano, es simplemente encantadora. No tuve ninguna escena con Viola Davis (Dra. Volumnia Gaul), y de hecho me sentía bastante intimidada de acercarme a ella, pero poder verla y sus escenas con Josh y Tom fue muy inspirador para mí como actriz. Son actores que verdaderamente predican con el ejemplo y que enseñan mostrando.

Y respecto al trabajo con Francis Lawrence...



Francis es muy divertido y es una persona encantadora que se preocupa por las personas que lo rodean. Se preocupa por su equipo, se preocupa por su elenco, no quiere que la gente se sienta sobrecargada de trabajo. Ambos teníamos una idea muy similar de lo que Lucy Gray iba a ser en esta película y de cómo darle vida a partir de la maravillosa descripción que Suzanne Collins hizo de ella en el libro. Francis tiene un amor muy profundo por la música, de ahí surgió gran parte de nuestra colaboración. Cómo Lucy iba a sonar vocalmente y musicalmente es una parte muy importante de la historia en el libro y en nuestra película, por lo que tener a alguien que se preocupa tanto por el aspecto musical fue realmente importante para mí. Le confío mi vida y haría todas las películas con él si pudiera.



¿Qué fue lo más memorable durante las grabaciones?



Pude filmar con dos serpientes reales, ninguna de las cuales tenía nombre, pero una de ellas era una pequeña y dulce culebra con la que hice un pequeño truco de manos. Se supone que uno no debe tocar a las serpientes primero con la mano, pero querían que me pusiera la serpiente en el bolsillo para una escena. Tenía mucho miedo de que me mordieran o simplemente de asustar al animal, así que aprendí a hacer un truco con las manos, aprovechando que la cámara estaba detrás de mí. Bauticé a la serpiente Kevin durante ese día y, después de cada toma, cuando gritaban “corte”, yo ponía a Kevin en el aire y todos le aplaudían y le decíamos “gran toma, Kevin”. Espero que a Kevin le esté yendo bien y que vea la película.



¿Qué semejanzas hay entre Lucy Gray y Katniss Everdeen (la protagonista en Los Juegos del Hambre)?



Definitivamente hay un parecido físico, lo cual creo que será realmente interesante para los fanáticos, y también ver los momentos que Donald Sutherland (presidente Snow) representó tan bellamente, tal vez sin siquiera saber que lo estaba haciendo, donde ver a Katniss durante el Vasallaje de los 25 y los 74 Juegos del Hambre es como ver a Lucy Gray para el presidente Snow. También hay muchas conexiones de personalidad, ambas tienen una mentalidad y voluntad muy fuertes y un corazón de oro. Creo que las intenciones de Lucy Gray son un poco más confusas y para Coriolanus es realmente difícil descubrir cuáles son: si es un pájaro cantor, una serpiente, o ambos. Y también existe esta sorprendente conexión, aunque en realidad se trata de lo que las diferencia, porque Katniss es una luchadora forzada a actuar, mientas que Lucy Gray es una artista forzada a luchar, y es interesante ver cómo funciona la naturaleza versus la crianza en Lucy, en Katniss, pero también en Coriolanus. Porque sabemos que es un dictador, pero no sabemos realmente cómo llegó ahí y al principio de la película no pareciera que haya nacido malo o que la gente nazca mala. Es una dinámica realmente interesante de presenciar en nuestra historia.

(*) Entrevista cedida por Cine Colombia.