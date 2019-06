Meryl Streep habla sobre su trabajo en la serie ‘Big Little Lies’

Vivir con una mentira implica una tensión constante y el riesgo de que lo que quieres esconder crezca como una avalancha descontrolada y explote. Ahora, compartir una mentira entre cinco y tener que lidiar con alguien que tiene hambre de verdad complica más las cosas.



Ese es el contexto en el que se podría ubicar a la serie 'Big Little Lies', que estrena el domingo la segunda temporada y que se convirtió en una de las producciones más importantes de la televisión internacional.

La clave de su éxito –cuando se estrenó hace dos años en la cadena HBO– fue que consiguió mezclar muy bien un melodrama, con dosis de suspenso y una óptica femenina muy sólida en el desarrollo del conflicto de la serie.

Así mismo, contó con un equipo de protagonistas de muy alto nivel: Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoë Kravitz, quienes consiguieron una conexión muy especial como mujeres con vidas aparentemente normales, pero que en realidad escondían conflictos profundos y convivían con situaciones de violencia física y psicológica que tuvo un desenlace impactante.



Ahora, con la segunda temporada (que comienza el domingo, a las 8 p. m. por HBO), las protagonistas afrontarán el reto de mantenerse unidas, gracias a un secreto poderoso que comparten, a la par con la aparición de un nuevo personaje: Mary Louise, que será protagonizado por nada menos que Meryl Streep, considerada como la mejor actriz del cine contemporáneo estadounidense.



“Me encanta la serie. Yo era adicta a ella. Siento que se trata de un ejercicio increíble acerca de lo que sabemos y lo que no alcanzamos a conocer acerca de las personas, la familia o los que consideramos amigos. 'Big Little Lies' coquetea con el misterio. Cuando tuve la oportunidad de unirme a esta aventura, no lo pensé ni un instante (...) el ambiente que creó la producción era muy interesante, sobre todo por la dinámica con Celeste”, comentó Streep en un panel acerca de la serie (en el encuentro de la Asociación de Críticos de TV), en Pasadena, California, en el que estuvo presente EL TIEMPO.

“Pero tú amas”, interrumpió Nicole Kidman. “Claro que te quiero, pero eso es lo único que voy a contarles de mi personaje”, bromeó Streep, quien se convierte en la piedra en el zapato del grupo de amigas que creen vivir una nueva etapa de tranquilidad.



Realmente, todo terminó en punta dentro de la serie. Hubo un asesinato y un pacto de silencio, pero la historia misma pedía otro ciclo. Así lo reconoce su creador, David Kelley.



“Había un montón de terreno fértil para contar otras historias. No queríamos hacer esto a menos que siquiera pudiéramos tener una buena oportunidad de estar a la altura de lo que dejamos antes en pantalla”, explica. “Ahora comenzarán a surgir fisuras que van minando la relación de todas”, agrega.



'Big Little Lies' ganó cuatro Globos de Oro y cinco premios Emmy, y generó una discusión acerca del maltrato, de los conflictos emocionales que viven algunas mujeres en EE. UU.



“Creo que esta exploración del abuso y su procedencia, ¿por qué continúa?, ¿cómo la gente lo sobrevive?, estaba en el aire y conectaba con el hambre de una audiencia”, reflexiona Meryl Streep, quien, además, reveló lo que tiene en cuenta para tomar un proyecto de cine o, ahora, de televisión.



“Tienes que sentir que hay algo para aportar a la historia. Sumado a que se note que contiene un mensaje honesto y profundo (...) 'Big Little Lies' cumplía con todo eso”, finaliza la actriz.

¿Dónde y cuándo?

La segunda temporada de ‘Big Little Lies’ se estrena el domingo 9 de junio, a las 8 p. m. por la cadena HBO. También actúan Adam Scott, James Tupper y Jeffrey Nordling.



