‘El gran pastelero: Bake Off Celebrity Colombia’ es una producción que llegará a la plataforma de streaming HBO Max este jueves 27 de octubre para deleitar a los colombianos con las preparaciones dulces de algunas de las celebridades más queridas en Latinoamérica.

Contará con la participación de Andrés Cabas, Belky Arizala, Carlos Vargas, ’El Pibe’ Valderrama, Johanna Fadul, Juan Manuel Restrepo, Kimberly Reyes, Kiño, Mario Ruiz, Martina La Peligrosa, Natalia Giraldo y Yaneth Waldman. Los jurados son reconocidos a nivel mundial y expertos en pastelería y cocina: Juliana Álvarez, Mark Rausch y Paco Roncero. Y Danna García será la presentadora del reality.

Al respecto del programa, que también llegará a la televisión de la mano del canal ‘TNT’, este 30 de octubre, Mark Rausch reveló al EL TIEMPO los secretos de la producción y contó qué pueden esperar los espectadores de este formato.

Para quienes no lo conocen, ¿en qué consiste el formato de ‘Bake Off: El Gran Pastelero’ y cómo lo adaptaron a Colombia?

Es un programa que viene de la ‘BBC’ de Londres y es muy cuidado: siempre utilizan lo mejor que se pueda conseguir en cámaras de cine, una carpa llena de equipos divinos y el montaje es espectacular. Originalmente, se hacía con personas del común, pero en este caso es con celebrities. Y las que están participando son lo top de lo top. Son 12 participantes y ocho capítulos.

Es el programa de pastelería más importante del mundo y está muy chévere. Se trata mucho de tortas con diseños en 3D, también pasteles clásicos y algunos postres. Se puede ver que los concursantes van evolucionando en cada capítulo y algunos van abandonando el programa hasta llegar a la gran final en la que se escoge el gran ganador.

¿Cómo fue la filmación y la producción del programa?

En principio, teníamos cierto contacto con las celebrities, pero a veces no nos dejaban interactuar tanto. Supongo que para evitar malentendidos o que, por ejemplo, se les pudiera ayudar con alguna cosa. Esto se lo toman muy en serio, pero ha sido increíble. Las grabaciones no eran largas. Había programas en los que yo grababa durante 17 o 18 horas, pero también hubo días en los que duré de 10 a 12 horas en el estudio. Y, estando en medio de las vistas (paisajes) más hermosas de Colombia, en Santa Fe de Antioquia, fue bellísimo.

La verdad es que cada uno de los participantes en este primer ‘Bake Off Celebrity Colombia’ ha tenido una energía increíble. Son gente fantástica que le ha aportado muchísimo al programa.

La producción en Colombia fue increíble y fue un ejemplo para otros países, a tal punto que hubo innovaciones en carpa que se mandaron a hacer aquí y que los otros países han pedido la tecnología porque de verdad fue brutal. De lo que yo he visto, y lo digo con todo el orgullo del mundo, le damos sopa y seco a cualquier producción que se haya tenido.



Deben ver ‘Bake Off Colombia’ porque los escenarios son espectaculares, los jurados son top en el mundo, va a haber mucha intriga, van a haber muchas emociones y yo creo que esto está imperdible.

¿Cuál fue la anécdota más memorable con la que se quedó de la filmación?

No sé si me van a dejar contar esto, pero tengo una muy linda. Un día de necedad nos escapamos los tres jurados y nos fuimos al cuarto de uno de los participantes, que nos invitó a tomarnos un vino. Tuve la oportunidad de escuchar a unos artistas increíbles -como lo son Andrés Cabas y Martina la Peligrosa, por ejemplo- cantando para nosotros en vivo. O sea, fue increíble. Hasta me pusieron a mí a cantar. Me pusieron a cantar, si no estoy mal, una canción de los Rolling Stones, no me acuerdo bien. La pasamos genial, pero lo único que sí te puedo decir es que tengo aptitudes para muchas cosas, pero para cantar estoy mandado a recoger.

‘El gran pastelero: Bake Off Celebrity Colombia’ llega a la pantalla chica este 27 de octubre. Foto: Cortesía Prensa HBO Max

¿Hay alguna celebridad en especial que le haya emocionado conocer o encontrarse en la producción?



Yo conocía a varios de anterioridad: a Belky (Arizala) la conozco porque algún día hicimos una colaboración juntos, maravillosa persona. Yaneth Waldman, ella es judía y yo también, y ella básicamente dice que me cambiaba los pañales. Yo no me acuerdo porque era muy chiquito. Con Johanna Fadul, antes de grabar, estuvimos haciendo una clase mía en el KitchenAid Store y ella participó. En ese momento solo pude saludarla y después haberla podido conocer mejor me pareció fantástico. O sea, obviamente con todos.

¿Cuál fue el reto qué más dificultad representó para las celebridades concursantes?

Yo creo que el Paris-Brest porque ese era un reto técnico muy difícil y se salía de lo que venían acostumbrados ellos, que eran tortas más de decoración y este tipo de cosas.*Es un pastel en forma de roscón relleno de crema originario de Francia, cuyo origen proviene de una carrera de ciclismo en 1891.



*“El periodista Pierre Giffard le puso este nombre al roscón que un pastelero decidió elaborar simulando la rueda de una bicicleta en honor a la competencia”, se puede leer en el diario español ‘La Vanguardia’.

Finalmente, ¿cuál es el pastel o postre colombiano por excelencia?



Difícil, qué pregunta tan difícil. Si es pastel, estaríamos entrando a una guerra con otros países, pero a mí el tres leches colombiano me fascina. Aunque no es dulce, pero si tiene que ver con la pastelería, los amasijos colombianos me parecen otro producto increíble de exportación: el pan de queso o pan de bono, el pan de yuca, los buñuelos, la almojábana son sensacionales. Pero, si tuviera que escoger, me iría con los dulces de caribe colombiano como las cocadas y los caballitos. Eso sin demeritar cosas como el postre de natas o, por ejemplo, los limones en almíbar de Santa Cruz de Mompox, las brevas con arequipe; que son fantásticos.

STEFANÍA LEÓN ARROYAVE

