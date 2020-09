La odisea de la colombiana que ganó en el Festival de cine de Venecia

El cortometraje Entre tú y Milagros ha sido de los trabajos más importantes, pero también de los más retadores para su directora, la colombiana Mariana Saffon. La escritura del guion tardó varios meses y su ambiciosa realización quedó a medio camino cuando se agotaron los recursos, por lo que debió acudir a un crowdfunding para terminarlo. Pero llegar a Italia fue la odisea mayor, luego de que fuera seleccionado para competir en el Festival de cine de Venecia, donde se quedó con el premio al mejor corto.



“Croacia era el único país de Europa que tenía las fronteras abiertas con Estados Unidos (donde se encontraba Mariana, luego de graduarse de su maestría en Cine en la Universidad de Columbia en Nueva York). Debíamos permanecer como mínimo 14 días allí para después poder entrar a cualquier otro país de la Unión Europea. Llegamos a Croacia –junto con su novio y coproductor del corto, el mexicano Jorge Granados Ross– con un examen negativo para covid y, para viajar a Italia, debimos hacernos otra prueba con una duración máxima de 72 horas”, recuerda Saffon, que es tan paisa como rola, pues nació en Bogotá y desde los 8 años se trasladó a Medellín.

El rodaje del corto se realizó en La Pintada y Ciudad Bolívar, en Antioquia. Foto: Cortesía de la producción

Todo el esfuerzo valió la pena. “Siendo Venecia el primer gran festival que se realizaba después de la pandemia, significaba mucho para la premier del corto”, agrega la realizadora en una charla telefónica desde España.



Además, se trajo el máximo galardón de la Mostra en la categoría Horizontes. El primer León de Venecia para una colombiana, en un festival que contó con un 44 por ciento de participación de realizadoras de todo el mundo.



Saffon, de ascendencia francesa, se enamoró del cine cuando era apenas una niña y viajaba desde Medellín a Bogotá para visitar a su papá. “Mi media hermana (por el lado paterno) se quedaba conmigo y mientras ella estudiaba derecho, me ponía películas. Yo me sentía parte de ellas, que los personajes se parecían a mí y estaban conmigo”, recuerda.

Siendo Venecia el primer gran festival que se realizaba después de la pandemia, significaba mucho para la premier del corto FACEBOOK

TWITTER

En su charla habló acerca del origen y la esencia de Entre tú y Milagros, coescrito con Nathalie Álvarez Mésen y protagonizado por Marcela Mar y Sofía Paz –que logran una tremenda química en la pantalla–. Y también habló de lo que sucederá con su carrera, luego de triunfar en Venecia.



“Las películas que amo y que me han inspirado en los últimos años se fundamentan en la acumulación de momentos y de sentimientos”, explica la directora. “Uno hace curaduría de momentos, que se van cargando hasta la escena final, que solo va a tener sentido porque el espectador comparte esos sentimientos con el personaje”.



La historia, que tiene sabor rural y se desarrolla en un pueblo antioqueño (se rodó en La Pintada y Ciudad Bolívar), aborda la búsqueda de Milagros para encajar y ser querida entre quienes la rodean. La adolescente sufre porque no halla respuesta, ni siquiera en la relación con su mamá.

Video Venecia premia el cine de autor de EEUU y la distopía mexicana

¿Qué fue lo más complejo de contar en la historia?



Milagros tiene un encuentro con la muerte, que fue un reto porque no tiene que ver directamente con su historia, pero sí era el catalizador para mover en ella todas esas sensaciones que había ido acumulando, algo muy común en la etapa de la adolescencia. Es algo impactante que genera un cambio de perspectiva y una pregunta sobre su propia existencia.



Ella está en la búsqueda desesperada del amor, que cree va a encontrar en su mamá, así ella ya esté grande. Para un adolescente, el saberse amado es comprobar la razón de su existencia, pero cuando eso no sucede, surge la pregunta: ‘¿Y yo para qué existo?’.

En el corto, las protagonistas son actrices profesionales, pero el resto del elenco no.

Sofía Paz y Marcela Mar son las protagonistas de 'Entre tú y Milagros'. Foto: Archivo particular

¿Cómo lo manejó?

​

Desde antes del rodaje, Carlos Fagua, que es un reconocido preparador actoral, se encargó de trabajar con los actores naturales o actores por primera vez, como me gusta llamarlos.



Marcela (Mar) fue la única que tuvo el guion desde el comienzo. A los demás les daba la escena antes de grabarla. Lo que hicimos durante los ensayos fue crear la relación entre los personajes, nada más. El resto sucedía antes de filmar.



¿Qué significa en su carrera haberse ganado el León de Venecia?



Para una cineasta que está empezando es un impulso para mis próximos proyectos como directora. También aumenta el interés de otros festivales en tener la película y eso incrementa la audiencia que va a tener el cortometraje. Esto es surreal, todavía no lo puedo creer porque la selección de cortos era muy fuerte.

¿Qué sigue ahora?



El premio es el cierre con lujo de mi maestría, de la que me gradué en mayo, después de cinco años muy duros, de muchas emociones encontradas. Ahora, estoy en desarrollo de mi primer largometraje, La Botero, sobre una historia que sucede en el mismo pueblo de Ciudad Bolívar (Antioquia), donde también trato el tema de la diferencia de clases y el de la relación entre madre e hija, con ambiente de finca y de familia antioqueña.

Además estaré dividiendo mi tiempo entre México, Colombia y Nueva York, donde tengo proyectos, así que no tendré una residencia fija.

Más noticias de Cultura y Entretenimiento

Sofía Gómez G.

Redacción Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta