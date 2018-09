Marcia Clark, de fiscal del caso O. J. Simpson a estrella de la TV

“Jamás imaginé que se contara esta historia”, dice Marcia Clark sobre el éxito de ‘El pueblo contra O. J.: American Crime Story’, de Netflix.

La serie narra el juicio del asesinato, en 1994, de Ron Goldman y Nicole Brown, quien fuera la esposa del exjugador de fútbol americano O. J. Simpson, principal sospechoso que en 1995 fue finalmente declarado inocente.



Por entonces, Clark era una fiscal de 41 años a la que le cayó por sorteo el caso Simpson. De la noche a la mañana se convirtió en una figura pública. Cuando terminó el juicio, Clark renunció a su cargo, escribió un libro sobre el caso, ‘Without a Doubt’ (‘Sin duda’), y se dedicó a escribir novelas sobre una abogada llamada Rachel Knight.



Tras el éxito de ‘American Crime Story’, A+E la convocó para la serie 'Marcia Clark Investiga', en la que la abogada busca pistas en las primeras 48 horas de casos policiales resonantes de los últimos años, como la muerte de Caylee Anthony, una niña de 2 años, de la cual fue acusada su madre, Casey.



No esperaba que la gente la mirara y menos que la actriz Sarah Paulson me interpretara. Aún más sorpresivo fue el impacto que causó en la opinión de la gente: logró cambiar su actitud hacia mí, por lo cual estoy eternamente agradecida. Ver la miniserie fue doloroso porque ella me interpretó de manera sorprendente.



¿Por qué cree que este formato es tan popular?



Es fascinante ver lo que hacen las personas. Y el extremo de lo que la gente hace es cometer crímenes horribles. Asesinar a alguien es algo que está por fuera de la realidad de la mayoría de la gente. De ahí la fascinación.

¿Por qué 48 horas? ¿Qué tiene ese número?



En la vida real, si en una investigación el caso no se resuelve en las primeras 48 horas, las posibilidades bajan al 50%.



¿Qué pasó con O. J. en esas 48 horas?



De todo. No recuerdo todos los detalles, pero habíamos encontrado pruebas como para condenarlo 15 veces: la sangre que iba de la habitación a su coche, el guante ensangrentado en su patio, huellas de su calzado…



En la retransmisión real del caso de O. J. usted se veía muy seria, ¿qué sucedió en el juicio para que usted adoptase esa personalidad?



Estaba en un juicio donde el juez estaba enamorado de la defensa y de los medios, y se metía siempre que podía. Para mí, entrar en la sala significaba enfrentarme con la injusticia, porque sabía que apenas pudiera se iba a entrometer. La defensa tampoco tenía sentido: hablaban de cosas irrelevantes, pero a nosotros el juez nos decía “a lugar” todo el tiempo. Enfrentábamos a un juez que nos trataba como basura, que hacía comentarios sobre mi pelo y mi falda constantemente, así que estaba siempre a la defensiva.



Cambiando de tema, ¿cómo fue trabajar en los casos que aparecen en su serie de A+E?



Fue interesante ser espectador y no participante activo. Gracias a la serie descubrí que me fascinaba el rol del investigador imparcial. He estado en ambos lados de la justicia: defensora y abogada litigante. Pero mi parte favorita es investigar, más que ir al juzgado, salir con detectives, golpear en todas las puertas. Es un privilegio estar en esta posición; buscar la verdad.

¿A quién le gustaría encarcelar?



A la gente culpable. Me gustaría también liberar a alguien que no es culpable y haya sido encarcelado.



¿Por qué se hizo abogada?



Tengo una adicción desde pequeña por hacer justicia. Es lo que soy. La batalla contra la injusticia es personal. Usaba a mis amigos para investigar en el vecindario. Me gustaba buscar crímenes. Me sorprende que los padres hayan dejado que se juntaran conmigo.



¿Entonces O. J. es culpable?



Ja, ja, ja.



SEBASTIÁN TABANY

LA NACIÓN (Argentina) - GDA

En Twitter: @LANACION