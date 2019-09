‘El gran reto del cine de terror es sorprender’

Mary está confundida y desorientada, son los años 50 y es mal visto que no esté con el padre de su hijo, apenas en el vientre. La ayuda que busca la encuentra en un convento manejado por un grupo de extrañas monjas. Sin embargo, una vez adentro empieza a conocer la verdad de esta comunidad y los secretos que se esconden en sus pasillos. Tratará de escapar, pero una vez se entra es imposible salir, y su intento de fuga tendrá aterradoras consecuencias.



El director de las tres películas más espeluznantes de la franquicia ‘SAW’, Darren Lynn Bousman, está de regreso con esta historia que ha escandalizado a quienes la han visto, que ha participado en los más reconocidos festivales de cine de terror en todo el mundo, y que ha sido censurada en Vietnam.

A diferencia de las tres películas de ‘SAW’ que Bousman rodó hace más de 10 años, y que eran repulsivas en sus atrocidades físicas, en ‘Convento siniestro’ se enfoca en tormentos psicológicos y físicos. “Siempre me han atraído lo oscuro, lo siniestro y lo macabro”, asegura el director. Sin embargo, esta producción representa un giro en su trayectoria y sus intereses están más ligados a lo macabro y perverso que puede resultar el mundo actual. Le puede interesar:

En la gira para promocionar por el mundo la película, EL TIEMPO habló con Seth Michaels, actor (‘CSI’, ‘Nip/Tuck’, y ‘Doom Patrol’ y películas como ‘Pele, el nacimiento de una leyenda’, ‘Eden’, ‘Un día en el banco’) y productor en la película, y con Sara Sometti Michaels, productora y guionista de la película, que cuenta con su propia casa de producción llamada Benacus Productions. La italiana ha producido 5 películas, todas en posproducción, y un nuevo ‘show’ de comedia de televisión internacional. Son pareja y estuvieron en Bogotá dando a conocer su trabajo, pues además de esta película, están trabajando en otros proyectos: un documental y películas de comedia.



¿Por qué no se dedican a trabajar un solo género?



Seth Michaels: Si por ella fuera, lo haríamos.



Sara Sometti Michaels: Sí, me gusta mucho más el terror. Hacerlo, escribirlo y verlo. La comedia también, pero la mayoría de la comedia es muy aburrida, y el drama no me gusta para nada. El mundo tiene demasiado drama.



Seth Michaels: Si hablamos desde el punto del negocio, en las comedias, para que generen dinero, se tiene que contratar a actores de renombre. En cambio, en el terror, entre menos se conozca el reparto es mejor. Porque la audiencia, cuando ve a alguien muy famoso, se sale de ese mundo. Aparte, las películas de terror cuesta menos producirlas. Y hay otra razón: por ejemplo, una comedia colombiana es chistosa acá, pero no lo es en África; o un romance americano no se entiende igual en China. Pero el terror es universal, todos tienen miedo.



De la mayoría de películas de terror se dice que son muy malas...



Sara Sometti Michaels: Yo creo que lo que hace ahora que una película tenga mucho éxito es si muestra algo diferente, algo que no se ha visto. ‘Actividad paranormal’ es un ejemplo, o la misma ‘SAW’. Ambas mostraron algo casi que novedoso. Entonces, cuando haces algo no es hacer un ‘remake’, algo en lo que se puede predecir lo que ocurrirá con los personajes, la idea es sorprender a la audiencia. También hay que entender que en el terror hay muchos otros subgéneros, y que cada uno tiene sus ‘fans’. Por ejemplo, hay gente que ama lo sobrenatural, pero que se aburre con los ‘thrillers’ psicológicos, y viceversa. Cuando se hace terror, nunca tendrás a toda la comunidad contenta.



Pero, puede haber calidad y terror...



Seth Michaels: Sí, claro. Lo que pasa es que la calidad no es necesaria. Puede no ser tan bien hecha la película e igualmente la gente ve la película. Nosotros siempre tratamos de hacer calidad y eso se nota en el conjunto que pusimos, partiendo del director Darren Lynn. Desde el principio teníamos claro que teníamos que hacer algo bueno.



¿De dónde surgió la historia de ‘Convento siniestro’?



Sara Sometti Michaels: Bueno, la historia es de Sara, que nació y se crió en Italia, y de niña iba a una escuela católica donde las monjas eran muy malas. Además, cuando llegaba a su casa, su mamá estaba viendo una novela argentina que se llama ‘La extraña dama’, donde la madre superiora también era muy cruel...



Seth Michaels: No sé si esa madre superiora llegó a matar a alguien, pero en cada capítulo sí lo intentaba. (Risas)



Sara Sometti Michaels: De ahí surgió esta idea, la tenía desde hace años. Cuando tuvimos la inversión, en solo dos semanas se sentó y escribió el guion. Así fue como empezó la historia de Mary, que es una joven embarazada, son los años 50 en Georgia, no estaba casada y eso era un tabú muy grande. Busca un refugio para tener al bebé y llega a este convento de monjas que no resulta ser lo que se imaginaba, y ahí ella tiene que luchar por su hijo y por su vida.



Seth Michaels: Otro dato es que en el primer borrador del guion, la película se iba a llamar ‘Hostal en el convento’.



Sara Sometti Michaels: Sí, pero era muy fuerte. Hasta tal punto que el mismo director dijo: ‘Tengo un hijo y debo calmarme un poco’, y ahora nuestro agente de ventas nos da las gracias porque ha sido mucho más fácil de vender.



¿No vende tanto la sangre?



Sara Sometti Michaels: Es más lo que influyó la situación política en el mundo. Cuando la estábamos escribiendo pasaron muchas cosas, como el movimiento #MeToo o que Trump fue electo; entonces todo el mundo estaba muy sensible, así que decidimos hacer una película más de ‘thriller’ psicológico y menos ‘gore’. Aún es muy perturbador, tiene tortura, pero es más psicológico, más un juego de mente.



Seth Michaels: Sí, incluso hubo escenas que tuvimos que quitar. Eso es arte, claro, pero también hay que pensar en el negocio.



¿Es tan violenta como ‘SAW’?



Seth Michaels: Hay una escena en la que sí hay el tema de cortar partes del cuerpo (risas). Hay otra escena que nunca se ha hecho en la historia del cine.



¿Cómo así?



Seth Michaels: No la voy a arruinar, pero nunca se ha hecho esta escena. Y es de lo que la gente habla. En redes sociales dicen lo mismo, que no pueden creer que esto haya pasado. Solo hay una escena con sangre que sí es muy fuerte, hasta tal punto que la gente se ha salido del cine o se han vomitado. Pero es más perturbador que sangriento.

Los actores no son famosos, ¿cómo los eligieron?



Sara Sometti Michaels: Él dormía conmigo (Sara señala a Seth), así que le di su papel. (Risas).



Seth Michaels: (Risas) Nunca pensé que fueras a decir eso. Pero, bueno. Sabrina, que es la protagonista… el director está haciendo otra película con ella, y dijo que para esta tenía la actriz perfecta para el papel. Necesitábamos también una actriz con mucha experiencia para la madre superiora, que es un personaje que tiene muchos niveles, y tuvimos la fortuna de encontrar a Carol ... no es superfamosa, pero sí muy reconocida por su talento, hizo un papel increíble. La mayoría son actores que conocíamos.



Que el miedo se vea genuino debe ser un reto grande para los actores...



Seth Michaels: Para mí es el mismo método, hacer del personaje una realidad. Y de la escena y de lo que se está viviendo es hacerlo real. Cuando se incluyen los otros factores, como la música, la iluminación, le agrega a toda la escena. Pero, sin duda, es fundamental que yo me crea lo que está pasando. Si no me lo creo, pues se ve muy mal.



¿Los actores de las películas de terror se asustan en la grabación?



Seth Michaels: Claro, yo actué en ‘La Llorona 2’, en México, y en mi escena estoy en medio de un río y tengo que sentir el miedo porque está llegando la Llorona, y bueno, pues yo nunca la he visto. Pero ¿cómo hago este miedo realidad? Hablé con el señor que cuidaba el bosque donde estábamos filmando, y me contó que tres años atrás se habían ahogado tres personas en ese río, dos niñas y el papá, y que mucha gente los ve caminando entre los árboles. Entonces, cuando estábamos grabando, eran las dos de la mañana, y estaba metido en el río y antes de empezar la acción yo miraba alrededor y me imaginaba que veía al señor con las dos niñas y que se iban a meter al río. Entonces, con cualquier movimiento, cualquier sonido, ya sentía miedo. Eso se ve en la película.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo