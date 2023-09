¿Qué está dispuesta a hacer una madre para salvar la vida de su hijo? A partir de preguntas que abordan las relaciones de los padres con sus hijos, se construyó la trama de la película francesa ‘El libro de los deseos’. Al final, la respuesta es: todo.



Basado en la exitosa novela de Julien Sandrel, este drama narra la historia de una madre (Alexandra Lamy –‘Un gars, une fille’–), que decide cumplir todos los sueños de su hijo de doce años, luego de que el chico queda en coma por un accidente automovilístico.



“Esta película muestra que uno puede reconectarse con la materia viva de la existencia y que la experiencia cambia la presuposición. Vivir es un baile con los sueños, la realidad y cómo todo te cambia. Diría que ‘El libro de los deseos’ es un poco como un ‘Come, reza, ama’ a la francesa. Muestra cómo enfrentar tu zona de confort... Es la historia de una madre que, para devolverle la vida a su hijo, se devolverá a la vida", dijo la directora, Lisa Azuelos (I Love America, LOL).



Alexandra Lamy contó cómo preparó su personaje, las relaciones entre madre e hijo y las nociones de comunidad y familia que muestra la película.

¿Cree que influyó ser madre en la preparación de su personaje (Thelma)?

Absolutamente: desde el momento en que tienes hijos, descubres el miedo y ¡lo tendrás de por vida! También te encuentras más sensible que antes con esta habilidad de tener lágrimas en los ojos con mucha facilidad. Cuando me preguntan cómo me preparé para el papel de Thelma en ‘El libro de los desos’, respondo que me bastó con ver al pequeño Hugo acostado en su cama de hospital para las escenas en las que Louis está en coma... ¡Estaba lista! No hay necesidad de ir en busca de cosas íntimas: todo lo que necesitaba ya estaba dentro de mí. Y estoy segura de que todos los padres reaccionarían así.

¿Qué sintió cuando la llamaron para actuar en la película?

Cuando me llamó me puse muy feliz y además le dije que sí sin siquiera leer el guion. Sabía que, pasara lo que pasara, se iba a dedicar una vez más a un retrato de mujer: ha sido el corazón de su cine desde el principio. Tiene talento para poner su feminidad al servicio de historias que afectan a todos, incluidos los hombres. Nadie se siente excluido viendo sus películas porque lo humaniza todo. Y luego, en un set, mientras te ofrece total libertad, ¡sabe exactamente lo que quiere! Puedo decirte que Lisa está constantemente observándote y escaneándote. Sientes que estás haciendo lo que quieres, pero ella está a cargo. Yo añadiría que en técnica domina a la perfección el tema: su película es preciosa, elegante.

La actriz francesa Alexandra Lamy en 'El libro de los deseos'. Foto: Cine Colombia

¿Cómo fue trabajar con la directora?

Lisa te da mucha libertad. Hablamos mucho sobre diferentes temas para darle sustancia a la historia. La película navega sobre un hilo muy delgado y temíamos dar la impresión de que esta madre, que da la vuelta al mundo para conceder los deseos de su hijo hospitalizado, pareciera estar huyendo de sus responsabilidades y de su desgracia, aprovechando estos viajes alrededor del mundo para despejar la mente. Queríamos mostrar que todo lo que hace es para Louis, incluso si al final Thelma regresa transformada de su viaje.

¿Leyó la novela de Julien Sandrel antes de la grabación?

Lo hice una vez que recibí el guión. Cuando hago una película adaptada de un libro, siempre quiero leerla o conocer a los verdaderos protagonistas, si es que existen (este fue el caso de “Chamboultout”), porque eso me permite sumergirme en la historia. Allí también quería entender por qué la novela de Julien había tenido tanto éxito en el mundo. Y además, la película es una adaptación del libro por lo que, manteniendo la emoción de la historia, era una oportunidad de ver cómo alejarnos un poco de ella sin perder lo esencial.

¿Cómo fue grabar con Hugo Questel las escenas donde su personaje, Louis, está postrado en cama por el coma?

Hugo estuvo genial: cada vez me preguntaba si quería que estuviera presente, incluso cuando la toma no lo requería o cuando podíamos haber usado a su suplente. Para los momentos emotivos, preferí que estuviera y se quedó. Qué quieres: Lo miraba, y realmente veía a mi hijo y en ese momento, la emoción me embargaba. Eso también me permitió proponer improvisaciones en el momento. Hugo era un amor. A veces fue difícil, pero sé que sin él no podría haber actuado como lo hice.

Lo que también es muy conmovedor en la película es ver cuánto logra entender Thelma la vida de su hijo al decidirse realizar sus sueños...

Es que como padres todos pasamos regularmente por alto a nuestros hijos. Cuando nos hablan de sus inquietudes, muchas veces nos parece anecdótico, mientras que para ellos es muy importante. De hecho, Thelma no conocía tan bien a su hijo Louis. Tanto es así, que nunca se preparó cuando, inevitablemente, él le hiciera preguntas sobre su padre... ¿Quién es él? ¿Por qué no era parte de su vida? Por querer ver el problema, germinó esta idea en la cabeza de su hijo al punto de que se convirtió en uno de sus deseos y sin duda en un dolor: saber quién es este papá desconocido.

Al ir en busca de este hombre y cumplir los deseos de su hijo, Thelma también emprende una especie de viaje...



Sí, al hacer este viaje por él, ella también lo está haciendo por ella. En el camino de regreso, ya no puede ser la misma... Por cierto, ¡me parece genial esta idea de una lista de sueños! Todos deberíamos hacerlo, involucrando a nuestros cónyuges y a nuestros hijos. Todos estamos tan atrapados en las obligaciones de la vida diaria que ya no nos permitimos tener sueños para lograr o darnos los medios para hacerlo.

El público la conoce por sus actuaciones en comedia, pero esta película nos recuerda que también ha brillado en películas de otro tono como ‘Ricky’, ‘De tous nos force’ o ‘Le poulain’…

Sí, es cierto que he hecho unas cuantas, pero ya sabes, el género que casi me asusta más es la comedia. Es tan difícil: siempre siento que me arriesgo. Volver al drama, especialmente con esta historia, me permitió abordar temas que me afectan de manera visceral.



(*) Entrevista cortesía de Cine Colombia.

