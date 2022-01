Chris y Tony, una pareja de cineastas norteamericanos viaja a la mítica isla Fårö durante el verano. Ambos esperan encontrar inspiración para sus próximas películas en este paisaje salvaje e impresionante donde Ingmar Bergman –guionista y director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX– vivió y filmó sus obras más famosas. A medida que sus respectivos guiones toman forma, las historias ficticias se entrelazarán con su realidad, separando progresivamente a la pareja.

Escrita por Mia Hansen-Løve, La isla de Bergman es una película muy personal, casi autobiográfica, de pequeños momentos, de diálogos sutiles, silencios incómodos, discusiones afables y diferentes capas, donde los hermosos paisajes de la isla de Fårö emergen como telón de fondo para presentar los dramas de distintas y asimétricas relaciones: el de la pareja protagonista; él, director; y ella, guionista, cuya relación se sostiene entre la soledad y la camaradería creativa. La de todos con Bergman, donde distan mucho las impresiones que de él guardan los lugareños frente a la figura idealizada por los turistas admiradores. La de los apasionados personajes creados por la guionista para su próxima historia. Y la del mismo Bergman con sus parejas, plagada de oscuridades que pocos desean cuestionar.



La isla de Bergman se estrenó en el Festival de Cannes 2021 y, desde entonces, se ha presentado en importantes festivales internacionales como el TIFF, el BIFF (Corea del Sur), Busan, Telluride y Morelia, entre muchos otros. En Colombia se estrenará el próximo 3 de febrero. Cine Colombia compartió con EL TIEMPO la siguiente entrevista con la directora Hansen-Løve.



¿Cree en el poder de los paisajes?



Sí, y esa es una de las cosas que me atrajo a Fårö. Curiosamente, estos paisajes suecos me recuerdan a los de Haute-Loire que fotografié en Goodbye First Love. La felicidad que sentí en Fårö me trae recuerdos de la infancia y la adolescencia, aunque se trata de paisajes muy diferentes: el mar Báltico por un lado, Ardèche y el nacimiento del río Loira por el otro. Pero lo que tienen en común es una cualidad salvaje, prístina, una atmósfera silenciosa que invita a una especie de meditación y que dejó huella en mi imaginación.



¿Es la naturaleza una inspiración para ti?



Siempre lo ha sido. El placer, la emoción que sientes al mirar la naturaleza puede ir de la mano fácilmente con el viaje de un personaje e inspirarme en la ficción. Un paisaje puede desencadenar mi escritura, especialmente cuando siento que está embrujado. Eso es lo que pasó con la isla Bergman. Me sentí atraído por este lugar físico, que también es un lugar interior mental, naturalmente.



La película es doble: es una película sobre el amor por el cine, y Bergman, pero también sobre una doble historia de amor. ¿Por qué construyó la historia de esta manera?



No lo hice teóricamente, simplemente se me ocurrió como una opción obvia. Bergman Island es probablemente mi primera película que de alguna manera se escribió “por sí sola”, sin el dolor que suelo sentir durante el proceso de escritura. Sentí que puertas que habían estado cerradas hasta ahora se abrían y que la isla lo hacía posible. Por primera vez sentí que tenía la libertad de moverme lúdicamente entre diferentes dimensiones: pasado, presente, realidad dentro de la ficción o ficción dentro de la realidad... La construcción proviene del tema que podría reducirse a dos cuestiones interconectadas: la de parejas y el de la inspiración. Cuando tratas con una pareja de cineastas, ¿cuánto de su dinámica se basa en la soledad y cuánto en la camaradería? ¿De dónde viene la ficción? ¿Cómo encuentra su camino en un guion?

Quería hacer una película sobre esto, pero solo cuando pensé en traer a estos dos cineastas a Fårö y usar los paisajes y el mundo de Bergman como telón de fondo, el proyecto se concretó.



Vivió en la casa de Bergman...



Cuando decidí trabajar desde allí, mudándome a una de las casas de Bergman y experimentando de alguna manera la película que estaba escribiendo, encontré la estructura; en otras palabras, las dos partes, un vistazo a la película de la heroína en proceso. Una dolorosa experiencia de primer amor sin cierre que inspiró la escritura de la cineasta Amy, los episodios posteriores que no puedes decir a qué parte de la narrativa pertenecen: pasado o futuro, realidad o fantasía... Esta confusión hace eco de mi propio proceso de escritura. A veces siento que hacer cine me permite recrear recuerdos que tienden a sustituir la realidad que los inspiró.



¿Por qué Fårö?



Por cuenta de Bergman, naturalmente. Hace unos diez años comencé a desarrollar una relación apasionada con su trabajo, su vida... Empecé a sentirme atraída magnéticamente por la isla. Bergman dirigió allí algunas de sus películas más famosas y pasó allí los últimos años de su vida. Ubicada remotamente en medio del mar Báltico, la isla encarna un ideal tanto aterrador como atractivo, austero y emocionante: es el lugar definitivo de absoluta integridad artística con el que asocio a Bergman. Después de su muerte en 2007, se publicó un libro para la subasta de sus propiedades y todo lo que contenían era el testamento de Bergman, considerando que era imposible dividir sus propiedades entre sus nueve hijos. Sostuve este libro en mis manos. Las imágenes de sus cuadros, de las habitaciones de sus casas, de sus objetos que se hacían eco de su vida cotidiana no hacían que su obra fuera menos fascinante, todas estas cosas, ya fueran muy personales o triviales, solo añadían el aura y el misterio de un isla embrujada por su obra y su presencia. Y aumentaron mis ganas de aventurarme allí… Por suerte, el legado de Bergman no se ha dispersado. Todo fue comprado en el último minuto por un empresario noruego. Llevó todos los objetos a las casas, devolviéndolos a cada uno donde pertenecía. Luego creó una Fundación con Linn Ullmann (hija de Bergman y Liv Ullmann) que permitía a artistas e investigadores de todos los ámbitos de la vida, tal como deseaba Bergman, quedarse en una de las casas de este último y trabajar en un proyecto que no necesariamente tiene que estar conectado con su trabajo. Que yo sepa, soy la única que trabajó en un guión relacionado directamente con Bergman.

Dice que disfrutó la escritura y el rodaje como nunca antes. ¿Puede ser mas específica?



Bergman Island es en realidad una película que, a pesar de algunos incidentes, me trajo una alegría sin precedentes. Fårö era, y sigue siendo, un lugar mágico. He estado allí todos los años desde 2015 para escribir, preparar y filmar, sin cansarme nunca. Nunca había estado tan eufórica mientras me preparaba para una película. En primer lugar, me identifico absolutamente con los paisajes atemporales de la isla, los muros de piedra, las flores silvestres, las ovejas negras y las innumerables aves. A la dureza y el silencio de la isla. Y no sentí que la presencia de Bergman fuera abrumadora, pero resultó ser tanto relajante como estimulante. ¿Tiene que ver con que no soy una genio capaz de hacer sesenta películas y tener nueve hijos? De ninguna manera me he sentido nunca en competencia con Bergman. Aunque mi película toca la pasión de los cineastas por su trabajo, nunca he tratado de imitarla. Siempre he buscado pensar por mi cuenta, encontrar mi propia voz y dejarme sumergir en las películas con las que crecí.



¿Puede hablarnos del elenco?



Durante mucho tiempo, Greta Gerwig estuvo unida al papel de Chris. En ese momento aún no había dirigido su primera película. Pero la realidad superó a la ficción ya que Greta se convirtió en cineasta mientras tanto. Debido a su compromiso con Mujercitas, tuvo que decir ‘no’ a mi película porque nuestros horarios de rodaje se superponían. Cuando Greta dejó el proyecto, estábamos a dos meses del rodaje, en mayo de 2018. Me sugirió que la esperara un año, pero si retrasaba el rodaje, podría perder a Mia Wasikowska y Anders Danielson Lie. Con mi productor Charles Gillibert tomamos una decisión arriesgada, especialmente para él, pero que creo que fue la correcta: rodaríamos la mitad de la película durante el verano de 2018 con Mia y Anders, y la segunda mitad el verano siguiente. Por suerte, no me tomó mucho tiempo pensar en una nueva idea para Chris. Acababa de descubrir a Vicky Krieps en Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, y la encontré maravillosa. Aunque era una desconocida en ese momento, le robó el espectáculo a Daniel Day-Lewis. Su ser mitad alemana, mitad luxemburguesa podría darle un toque europeo al personaje, lo que me pareció interesante. En menos de veinticuatro horas, su nombre surgió como una elección obvia. Afortunadamente, ella estaba disponible y, unas semanas más tarde, Vicky estaba filmando sus primeras escenas con nosotros... Tim Roth se unió al elenco recién al año siguiente. Encontrar al actor adecuado para este papel fue mucho más difícil. Al principio, solo podía considerar a un actor estadounidense para el papel. Y luego pensé en Tim Roth. No tanto por sus famosas interpretaciones, su imagen varonil, sino por lo que se le escapa, algo casi femenino en su presencia, lejos de los rudos que le gusta retratar. Hay algo a la vez oscuro y frágil, algo complejo en él que me gusta. Además, Tim hizo The War Zone, una película dolorosa y desafiante: lo tiene dentro y creo que se nota. Rodar la película en dos periodos de tiempo fue una experiencia única, hemos intentado mirar todo con humor, jugar con él, como en un acto de equilibrio…



