La actriz Julia Stiles habla de la tercera temporada de la serie Riviera, una trama con tintes de thriller que expone el lujo, un poco de arte y la corrupción en igualdad de condiciones. Disponible en la app de Fox.

“Riviera es una serie que abre una ventana al mundo de ese lujo y la riqueza que es inalcanzable para la mayoría de las personas, pero creo que la idea de que detrás de cada fortuna hay un gran crimen hace que este drama sea inteligente”, así define la actriz neoyorquina Julia Stiles la producción que se ha encargado de potenciar su trabajo en la pequeña pantalla, luego de una carrera en el cine que comenzó en 1996 y que la llevaría a convertirse después en una estrella de las comedias románticas y algunos dramas juveniles.





Hoy, a los 39 años, Stiles parece haber encontrado en la televisión una base sólida para seguir trabajando y tener un mayor control como intérprete y productora ejecutiva. Riviera, que está emitiendo su tercera temporada en la app de Fox (completa) y por el canal de televisión paga Fox Premium Series (se emite los lunes a las 9 p. m. por episodios), ha sido en realidad el contexto para un brillo que no ha estado exento de algunos claroscuros.



La serie, que fue estrenada en 2017 y hoy cuenta con 28 episodios distribuidos en tres temporadas, se ubica espacialmente en la Riviera francesa y narra la historia de una mujer amante del arte, que tras perder a su esposo multimillonario en un misterioso y trágico accidente de yate descubre los secretos y orígenes perversos de la fortuna de su marido y su familia.



En su papel de Georgina Clios, Stiles responde al esquema de la típica millonaria con algunos problemas familiares, a quien la muerte de su marido la lleva a un mundo de intrigas y violencia. En su primera temporada, la producción tuvo un recibimiento tibio al jugar entre el thriller y la telenovela, pero con el tiempo fue ganando terreno más hacia el género policíaco y destacando el trabajo de Stiles. Ahora, en su tercer ciclo la serie parece estar encontrando el camino correcto al llevar al personaje a una nueva aventura, muy lejos de las rencillas familiares, pero sin perder de vista un alto estándar de vida.



Gran parte de esta tercera temporada, que se estrenó en octubre, fue rodada en Argentina, especialmente en Buenos Aires, y cuenta con la participación de reconocidos intérpretes argentinos como Gabriel Corrado, Franco Masini, Elvira Onetto, Lucila Gandolfo, entre otros.



“Georgina (ahora con el apellido Ryland) siente que tiene un nuevo comienzo, al menos a ella le gustaría que así fuera. Se despojó de la familia Clios y ahora trabaja de nuevo en el mundo del arte, pero todo va cambiando de manera radical”, recalca Stiles. Un mundo complejo en el que revelan detalles del mercado negro, del robo y la restitución de piezas, que hacen que su personaje afronte el peligro y se mueva entre territorios franceses, italianos o argentinos.



“¿Cómo se reconcilia un personaje que destruyó un montón de obras de arte la última vez que la vimos al final de la segunda temporada?”, reflexiona la actriz neoyorquina.

“Ahora Georgina está tan empeñada en restaurar el orden y asegurarse de que el arte no se dañe o termine en las manos equivocadas. Para mí es un poco paradójico, creo que ella lidia con la culpa por las cosas que hizo en el pasado, pero también es una manera de tener claro un código moral”.



Algo difícil en un terreno donde se expone la corrupción política, el asesinato y las mentiras. Algo que no es nuevo para la actriz en la piel de Ryland, pero que ahora parece más intenso y emocionante. “Estoy gratamente agradecida de haber tenido la oportunidad de trabajar en un programa en el que interpreto a un personaje que es realmente sorprendente e imprudente y que no toma las decisiones correctas todo el tiempo. Ha sido muy gratificante”, también recordó la protagonista en una charla con el diario The Mail.

Georgina, el personaje de Stiles, busca un equilibrio moral. Foto: Fox Premium Series



En este nuevo ciclo se une a Gabriel Hirsch (Rupert Graves), con quien recorrerá el mundo en busca de obras de arte robadas. En ese trayecto se encontrarán con Víctor Alsina Suárez (Gabriel Corrado), jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires que esconde muy bien sus conexiones con la delincuencia, en un conocido cóctel de buena vida y maldad, que se ensalza con César y Dario, los hijos del político, que lidian con ese contraste.





Julia Stiles también tiene un poder más grande, ya que es la productora ejecutiva de la serie y tiene acceso a los guiones y giros de la trama. Algo que, según ella, le ha exigido un mayor detalle en los aspectos emocionales. Sin embargo, hay que recalcar que la serie se caracteriza por su estética y el reflejo de la riqueza es su escenario natural.



“La moda es una parte muy importante del espectáculo. Particularmente en Riviera, la forma en que la gente muestra su riqueza a través de la moda o casas de lujo, yates, helicópteros, todas estas cosas son parte del escapismo del show”, insiste Stiles, que sigue lidiando con peligros de alta gama en Latinoamérica, mientras el famoso Castillo Diter de más de 60 millones de dólares, que sirvió como locación en la primera temporada de la serie, afronta la posibilidad de ser demolido y desaparecer, un hecho insólito que no deja de ser una metáfora que conecta muy bien con el alma de la serie.



