‘Todos tenemos una chance en la vida; los sobrevivientes de los Andes tuvieron dos’

La sociedad de la nieve es la nueva película que cuenta la tragedia del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que se estrelló en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972. El vuelo transportaba a 45 pasajeros y tripulantes, entre ellos 19 jugadores del equipo de rugby Old Christians Club, que viajaban de Montevideo a Santiago (Chile) para un partido, acompañados también de familiares y amigos.



Por el accidente, 13 personas murieron al instante y otras cuatro fallecieron en la primera noche en los Andes. En los días posteriores, murieron 12 pasajeros más, quedando unos enterrados por una avalancha de nieve. En total, fueron 72 días en los que los 16 sobrevivientes pasaron por situaciones extremas, impensables y, si se quiere, inhumanas, como la exposición a temperaturas bajísimas, el hambre y la antrofagia.



El 23 de diciembre de 1972, fue rescatado el último sobreviviente del accidente, luego de que Nando Parrado y Roberto Canessa escalaran un pico de montaña de 4.650 metros sin equipos y caminaran durante 10 días hasta Chile para buscar ayuda. La noticia de su milagrosa supervivencia atrajo titulares de todo el mundo y la historia ha sido contada en libros y películas durante años. La última versión que se enfoca en el trágico hecho es precisamente La sociedad de la nieve.

La película dirigida por Juan Antonio Bayona (El orfanato, Lo imposible, Jurassic World: el reino caído), cerró el 80º Festival Internacional de Cine de Venecia, fue seleccionada como la entrada española al Mejor Largometraje Internacional en la 96ª edición de los Premios de la Academia y está nominada a los Premios Globo de Oro como mejor película extranjera, los cuales se celebrarán hoy en la noche.



En exclusiva con EL TIEMPO, el director español habló sobre los retos de contar esta historia y qué fue lo que más lo marcó.



Juan Antonio Bayona ha dirigido filmes como ‘El orfanato’, ‘Lo imposible’ y ‘Jurassic World: el reino caído’. Foto: Netflix

¿Qué fue lo que más le sorprendió de la historia del Milagro de los Andes?



Es muy difícil escoger un momento. A mí me impresionó, sobre todo, el libro de Pablo Vierci (La sociedad de la nieve, 2009), que hablaba de la historia desde un lugar mucho más complejo. El libro no cuenta solo los hechos, sino también toda la vida interior de los personajes. Leyéndolo entendí que la historia era mucho más grande, mucho más profunda y mucho más intensa de lo que conocía.



¿Qué aprendió haciendo esta película?



Disfruté muchísimo explorando la historia, trabajando con los actores y dándoles la oportunidad de trabajarla entre ellos y conmigo. Hubo mucha libertad y compromiso. Ha sido de los rodajes más satisfactorios con los que me he encontrado. Más allá de la grabación en sí, para mí fue muy importante conocer a los supervivientes. Creo que antes no era consciente de estas personas que han tenido una segunda oportunidad en la vida. Vivir esto tan de cerca te pone en su lugar.

¿Qué fue para usted lo más duro de filmar?



Fue una película muy dura de hacer cada día porque dependíamos de la meteorología. Teníamos que estar muy preparados para improvisar y adaptarnos. Y yo creo que esa dureza y esas complicaciones con las que nos enfrentamos le daban mayor realismo a la película. Es una cinta que se parece un poco a un documental. La forma en la que trabajamos con los actores y como la rodamos era casi como si estuviera pasando de verdad, delante de la cámara.



¿Esta película le hizo cuestionarse algo de su propia vida?



Definitivamente, y quizá tiene que ver un poco con lo que te contaba antes. Cuando estás enfrente a los supervivientes te das cuenta de que da igual si eres rico o pobre, feo o guapo, blanco o negro. Todos tenemos una sola oportunidad en la vida. Ellos tuvieron dos. Y ahí es donde tú te das cuenta de la importancia del momento en el que estás, del presente y de aprovechar el tiempo que se te ha dado.

¿Cómo llega usted a la historia de la tragedia de los Andes?



Cuando era pequeño, recuerdo tener el libro Viven de Piers Paul Read en casa. Yo nací en 1975. Ya había sucedido la tragedia de los Andes y el libro se había publicado un año antes y fue un best seller. Del accidente, recuerdo ver las fotos y la impresión que me generaron. Después recuerdo las películas y finalmente el libro de Vierci, que cuando lo leí me di cuenta que no conocía realmente la historia.



¿Y por qué decidió que este era el momento de hablar de esta historia o, mejor dicho, de volver a hablar de esta historia?



Para mí es una historia que en su corazón da un mensaje de que todos somos iguales. Hay una frase que le dicen a Roberto que se repite en la película: “tú tienes las mejores piernas, camina por los demás” y significa “si tú llegas, todos llegamos”. Ese mensaje es muy importante en el mundo en el que vivimos. Constantemente se nos está enfrentando y se están creando conflictos. Por eso es importante entender que todos somos iguales desde la empatía.

Además de contar la tragedia, siento que la película habla también del amor. ¿Cree lo mismo o sobre qué es esta cinta?



Habla de que tú y el otro son iguales y que sí se puede contar con ese otro para sobrevivir. Y, por supuesto, también es una película que habla de la supervivencia desde un punto de vista físico y emocional.



¿Cuál fue el momento más duro con los sobrevivientes?



El momento que vieron la película. Ellos nos ayudaron siempre, pero no leyeron una sola palabra o frase del guion. Y, el día que vimos la película, todos estábamos muy nerviosos, tanto ellos como nosotros. Finalmente salió todo muy bien. Todos los sobrevivientes que la vieron dijeron que les había impresionado mucho, sobre todo, el acercamiento tan realista a la tragedia. También dijeron que la película los había regresado a la montaña, los había removido y, al tiempo, los había llenado de mucha paz.



Como cineasta, qué es lo más duro de contar una historia real que la gente que la vivió va a ver.



Todo es una experiencia intensa, pero esta es una película que no está interesada en la oscuridad de los personajes para buscar luz. Es sobre lo que hicieron ellos en la montaña, en una situación muy difícil. Cuando estaban en lo más oscuro, consiguieron encontrar amor y luz, y cuidarse sin entrar en pánico y de una forma ejemplar. Y yo creo que ese es el discurso que más llega al espectador que ve la película.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

X: @Uschilevy