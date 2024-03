'Monster': 'En Japón, el individuo será sacrificado para proteger una organización'

Hirokazu Kore-eda, uno de los mejores cineastas asiáticos de la actualidad, es el autor de dramas delicados, finamente detallados y sutilmente devastadores. Lleva casi tres décadas, desde cuando comenzó su carrera en la década de 1990, como director de documentales, poniendo un ojo incisivo y empático a sus producciones. After Life, Nobody Knows, Still Walking, Shoplifters y la recientemente exhibida en Colombia, Broker, que rodó en Corea del Sur. Ahora, con su nueva película, Monster, regresa a su natal Japón para presentar un drama humanista, ahondado con algo de sabiduría.

El director, de 61 años, todavía encuentra formas de innovar dentro de su estilo característico, sobre todo, con su decisión de trabajar con otro guionista, Yuji Sakamoto, que recibió el premio al mejor guion en el Festival de Cannes el año pasado. Su estrecha colaboración ha producido un clásico de Kore-eda, que, aunque tenga un aire familiar, es refrescantemente nuevo.

“En cierto modo había algo muy grande dentro de mí que me estaba aburriendo un poco en la forma en que había estado haciendo películas”, explica el director japonés. “Quería un nuevo desafío para hacer algo mejor, para hacer algo diferente. Entonces, lo primero que hice fue que comencé a hacer películas en el extranjero y así decidí hacer películas con alguien más escribiendo el guion. Esta historia es interesante porque muestra varias capas de la piscología humana y los diferentes comportamientos que pueden surgir”, agregó Kore-eda en Cannes, durante el estreno de Monster.

La película explora la historia de un preadolescente rebelde, pero solitario llamado Minato, cuya madre sobreprotectora, Saori, se preocupa por el comportamiento cada vez más errático de su hijo. Y cuando desaparece una noche, ella lo encuentra parado solo en un túnel oscuro, así que comienza a buscar culpables por su comportamiento,. Allí aparece el profesor del colegio de Minato, el señor Hori, que se involucra en una serie de eventos en los que nada es lo que parece. “Estuve muy emocionado de leer la trama de esta película en particular, porque sentí que nada de lo que había hecho tenía tanto sentido tan pronto como lo leí, y me hizo latir el corazón con fuerza”, comentó el aclamado director.

La película se cuenta desde las perspectivas de Saori, el señor Hori y Minato, en tres capítulos. En cada uno, los espectadores lentamente van adquiriendo un panorama más amplio de lo que ha sucedido, y descubren que el comportamiento del muchacho tiene que ver con un compañero de clase tímido pero peculiar, llamado Yori.

La película está cuidadosamente construida de modo que revela sus capas emocionales lentamente y depende de la tierna amistad entre dos amigos de la escuela ,incomprendidos atrapados en medio de una tormenta de rumores, mentiras y prejuicios. “En cierto sentido, espero que la gente entienda que en la historia cada personaje busca su propia verdad, aunque fallen en el intento”, señala el director.

Kore-eda aborda con sensibilidad el dolor oculto de Minato, mientras examina perspicazmente cómo su represión afecta las vidas de quienes lo rodean.

Qué vio en esta historia que le gustó tanto?

Cuando me invitaron a leer la historia, realmente me llegó al alma, me tocó fibras internas de una manera intensa, y cuando eso pasa, es una oportunidad como pocas para tratar de llevarla a cabo cinematográficamente. Vi esa oportunidad inmediatamente cuando estuve leyendo el guion, porque va explorando capas humanas como pocas veces lo había sentido.

La película va mostrando diferentes cosas que cambian su perspectiva a medida que avanza el relato.

Es una forma muy interesante de mostrar que hay una historia allí, y luego a continuación sabes que tienes algo que lo niega, y luego comienza a desarrollarse ese algo, que cambia de rumbo todo, nuevamente. Es una construcción narrativa muy atractiva.

¿Esos cambios de perspectiva ya los había tratado en otras películas?

De forma similar, pero no así, porque este es un tipo de narración muy diferente. La forma en que se construyó la historia, como se narró, era muy diferente de lo que habría hecho si yo lo hubiera escrito. Sí, fue algo diferente a lo que ya había rodado antes.

¿Qué dice la película sobre el sistema educativo ?

En términos de las escuelas, lo que sentí es que el sistema educativo protege a la organización. Por lo tanto, al menos en Japón, se considera que lo que dicen es la verdad oficial, pero la realidad es que la verdad se puede comprometer para proteger la integridad de una organización, y eso es lo que sucede en la película. Y diría que no son solo escuelas, sino en todo tipo de organizaciones, particularmente en Japón, donde el individuo será sacrificado para proteger y mantener la integridad de una organización.

¿Es muy estricto el sistema educativo para un niño en Japón?

No lo creo. Es un modelo basado en el respeto, pero igual existen problemas como el acoso escolar y el matoneo. Recuerdo haberme hecho 'el de la vista gorda' cuando aparecían incidentes de intimidación en mi escuela. Hay una escena en particular de la película -cuando los niños de la escuela se burlan de una niña-. Allí uno de los personajes presionó a Yori para burlarse de ella con los demás. Pero él no lo hizo. Mirando hacia atrás en mi propia infancia, había un compañero de clase en mi escuela que era como Yori. Y recuerdo que me sentí avergonzado de que no fuera lo suficientemente valiente como para enfrentarme a los matoneadores como lo hizo él. Son cosas que pasan cuando uno crece, y creo que ese tipo de coraje fue lo que encontré tan convincente sobre esta historia. Defenderse de la intimidación es lo que hizo que Minato construyera su respeto por Yori. También es lo que plantó esa semilla de intimidad entre los dos.

¿Cómo ve en retrospectiva su carrera en la televisión y el cine?

Supongo que una de las cosas que se quedó conmigo desde los años que trabajé en la televisión es que la gente podía intercambiar opiniones sobre cómo debería ser la manera de trabajar en el medio. Era un grupo que trabajaba y se les ocurría hacer algo. Así que aquí empieza a hacer una película o lo que sea que estés haciendo, y traes cosas, y luego te las llevas o desaparecen, y después nace algo más. Ese tipo de fluidez es algo que todavía disfruto, y nació desde el momento en que trabajé en TV. Es como una entidad viva, maleable y que se mueve. Ha disfrutadoé creando películas de esa manera, esa fluidez es gran parte de mi metodología. Pero en esta película no escribí el guion, entonces, no fue tan fluido como suele ser para mí. Aranqué pensando: '¿Va a ser más estructurado? Pero en realidad funcionó y esa sensación de vitalidad, la fluidez, estaba ahí.

¿Se siente satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora?

Me siento muy bendecido. He tenido una carrera que me ha traído muchas satisfacciones y en la que constantemente busco proyectos que me interesen para mostrar al público. Con cada película que realizo, siento que la vida me da la oportunidad de seguir construyendo un legado audiovisual y el plan es seguir buscando esas historias.

