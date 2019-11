La vida de la poeta Emily Dickinson, la apuesta de Apple TV

Apple es una compañía cuya tecnología ha sido descrita muchas veces como adelantada a su tiempo, así que se siente apropiado que una de las series con las que inaugura su servicio de streaming, Apple TV+, sea sobre una poeta que desafió las convenciones de su época en el siglo XIX y cuyo trabajo ha sido considerado como uno de los más originales en la literatura estadounidense.

'Dickinson', la comedia de 10 episodios de Apple TV+, sigue las vicisitudes de Emily Dickinson, la subestimada y mal entendida escritora estadounidense, cuyos poemas fueron descubiertos en un baúl solo después de su muerte en 1886. La serie es una combinación intrigante de un ambiente y personajes de época, con lenguaje y música contemporánea.



“Me encanta la forma en la que usaba el ingenio y la ironía en sus poemas. Escribió sus poemas como acertijos, en los que el significado no es obvio”, dice Alena Smith, creadora de la serie. “Pero lo que me llamó aun más la atención fue la ironía de su vida”, agrega.



Aunque Smith aclara que la historia que llevó a la pantalla es una interpretación de la vida de Dickinson, muchos de los aspectos más extraños son los que están basados en hechos reales y se pueden usar perfectamente como un espejo de lo que significa crecer hoy en día en Estados Unidos, como la desigualdad de genero, la fluidez sexual y la dinámica de crecer dentro de una familia con diferentes expectativas a las propias. Smith creó una serie en la que, con un toque de realismo mágico, también vemos las angustias internas de la heroína.



Para interpretar al complejo personaje, los realizadores acudieron a Hailee Steinfeld, la joven actriz y cantante conocida por dramas como True Grit y comedias musicales como Pitch Perfect. “Trae una poderosa fuerza cultural y como ícono de su generación”, dice Smith.

Hace unos días, Steinfeld, quien goza de una inmensa fanaticada que incluye a 12 millones de seguidores en Instagram, habló con EL TIEMPO sobre su experiencia interpretando el complejo personaje, la tortura de usar corsé y su trabajo como productora.



¿Qué la hizo decir sí a Dickinson?



Leí los increíbles guiones escritos por Alena Smith y poco después hablé con ella, y de ahí nació un increíble interés por formar parte de este proyecto, que se sentía muy diferente, interesante y genial; de alguna forma, revolucionario. Toca muchos temas que siguen siendo relevantes hoy.



¿Qué sabía sobre Emily Dickinson?



En la secundaria conocí algo de su poesía, pero no fue mucho. Solo fue hasta que empecé este proyecto que realmente conocí su trabajo en profundidad.



Este no es un drama histórico, sino una comedia sobre una poeta. En esta interpretación, ¿quién es Emily Dickinson?



Es alguien con una mente muy compleja, quien luchó contra cualquier restricción física, emocional y mental. Lo que es interesante es que tomamos hechos de su vida que conocemos y que están documentados, pero expandimos el aspecto emocional, así que de alguna forma la serie muestra efectivamente una interpretación de Emily Dickinson y su poesía, y lo que creemos que sería su mente o lo que creemos que fue el proceso de escribir esos poemas.



El auge del 'streaming' con Netflix y Hulu, y lo que se podría llamar la nueva época dorada de la TV, da la oportunidad de contar muchas de estas historias que normalmente no se harían para la TV tradicional...



Lo más emocionante es poder hacer contenido al que es tan fácil tener acceso. Es maravilloso poder presentar a la nueva generación personajes como este. Su trabajo (el de Emily) es atemporal, y seguramente se van a identificar.



Tiene una fanaticada grande, ¿qué espera que se lleven del show?



Es una serie divertida, emocionante, rebelde, hermosa y emotiva, muchas cosas que creo van a apreciar, pero también creo que a un nivel real trata temas más profundos de los que la gente aún tiene miedo de hablar, pero con los que se van a identificar. La poesía de Emily confronta todo, desde su familia hasta su sexualidad, estar perdida y confundida, sentirse incomprendida. Lo más importante es que la serie es auténtica, y la gente de todas las edades responde a eso.



También trabajó en la música de la serie, ¿cómo se dio eso?



La idea de colaborar con música siempre estuvo en el aire, pero solo hasta que terminamos de grabar, y regresé a Los Ángeles, me llamaron para pedirme la canción, y la tenía que entregar como en 3 días. Escribí un par de temas que no me convencieron y busqué en una carpeta de música que tengo y encontré 'After life', una canción que hice hace un par de años, pero a la que nunca le había encontrado el lugar adecuado. La cambié un poco para adaptarla al show y encajó perfecto. Cuando volví al estudio, sus poemas me inspiraron a escribir más.



Es el primer trabajo que hace en TV, ¿cómo fue la transición viniendo del cine?



Mucha gente me dijo que era como hacer una película de 5 horas, pero creo que la mayor diferencia que detecté es que hay que moverse muy rápido. En una película puedes darte el lujo de pasar todo el día trabajando en una escena, y en este caso estábamos grabando un episodio completo en una semana, lo cual es un poco loco. Otra cosa a lo que de pronto me costó acostumbrarme fue el cambio de directores en cada episodio. Al final fue una experiencia maravillosa, pero una transición interesante.



También es productora ejecutiva de la serie, ¿qué implica este cargo?

​

Siempre había querido explorar la faceta de producción y, claro, quería que el primer proyecto en el que sucediera fuera muy especial. Ha sido emocionante ser parte de conversaciones en las que nunca había participado. Me siento muy apasionada por este proyecto, así que trabajar en una forma más profunda ha sido una buena lección.



Jane Krakowski, quien interpreta a la madre de Emily, dijo hace poco que el corsé le ayudaba a compenetrarse con su personaje y las limitaciones de las mujeres en esa época, ¿le pasó algo similar?



Ser metida en esos corsés cada mañana define el resto de tu día. Todo sobre ti, física y mentalmente, se impacta: la forma en la que caminas, respiras, comes, la forma en la que hablas. Uno se queda sin aire muy rápido y muy a menudo. Me encanta que es otra forma de transportarme a esa época. Esa restricción me ayudó mucho.



También sabemos que visitó la casa original de Emily, en Massachusetts, la cual se conserva casi intacta...



Es increíble ir a un lugar y sentir como que está embrujado. Y cuando estás en la habitación de Emily Dickinson y ves el escritorio en la esquina, el papel de colgadura y esos colores casi infantiles… Ella vivió allí toda su vida, ese fue su mundo. Fue algo raro porque casi que la puedes sentir allí. Y pensar que todos esos poemas salieron de la esquina de esta habitación.



Smith mencionó que espera hacer más temporadas, ¿se ve interpretando a Emily Dickinson por varios años?



Me encanta la idea de volver y profundizar en este personaje. Sé que Alena tiene muchas ideas e historias, y me encantaría ver cómo resulta.

CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ para EL TIEMPO

Nueva York