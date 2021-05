Emma Stone: 'Cruella es de lo más oscuro que he visto de Disney'

Cruella no es una película para niños: la venganza, el punk y la muerte son constantes en esta entretenida historia del director y guionista Craig Gillespie que viaja a los orígenes del popular personaje de Disney. Es extraño siendo una producción con el sello del popular estudio, que se decanta por relatos cándidos y familiares. Pero la versión live action (con actores reales) de la villana del clásico infantil 101 Dálmatas está lejos de la posuda y malvada Cruella que encarnó Glenn Close hace unos años, y menos se parece a la del dibujo animado que la inspiró.

Esta Cruella se acerca más al caos y la estética de villanos psicópatas como Harley Quinn, pero tranquilos, no llega hasta allá. “Tal vez no llegue a ser restringida para el público menor, pero es de lo más oscuro que he visto de Disney en mucho tiempo”.



Habla la actriz Emma Stone, la nueva Cruella que viaja a sus orígenes en la Londres de la década de 1970, un hervidero de creatividad, rebeldía y punk. Con la idea de convertirse en una diseñadora que rompiera con la moda, la talentosa y pícara Estella –como era conocida antes de ser Cruella– deja su inocencia atrás por razones que revelará la nueva película y se convierte en un ser sombrío y vengativo, sin perder esa sed creativa.

Junto a Stone, ganadora del Óscar por La La Land, aparece otra virtuosa actriz, guionista y productora, la británica Emma Thompson, que acumula dos estatuillas en su carrera. Thompson interpreta a la Baronesa, la verdadera villana de esta historia que verá la luz el 27 de mayo en las salas de cine del país y al día siguiente en la plataforma Disney Plus, con premier access.



En una conferencia con medios en la que participó EL TIEMPO, las ‘Emmas’ contaron detalles sobre Cruella.

¿Qué le gustó más: ser Estella o Cruella? ¿Cuál representó un mayor reto?



Emma Stone (E. S.): Es interesante porque de alguna manera hay un rechazo a ser como Estella y es el punto por analizar porque es una mujer dulce, pero sabes que no está completa, ahí es donde emerge Cruella, una dualidad que la convierte en un papel muy tentador. Cruella es la esencia de Estella, está en total aceptación y autonomía cuando se transforma. Me interesa mucho su mundo, claro que ella hace cosas que yo no haría, jamás cruzaría ciertas líneas. Aunque, siendo sincera, prefiero a Cruella. Es un papel muy divertido de hacer.

En su opinión, ¿cuáles son las debilidades de Cruella?



E. S.: Es un ser humano, claro que las tiene. Esta película se trata de cómo ella combate sus debilidades, las oculta. Esta historia es su naturaleza versus su crianza. Su madre la educa para ser de una manera, pero ella es de otra. Su volatilidad, sus reacciones, su ingenio y creatividad son sus fortalezas. Cruella es una muestra de cómo algo que podría hacerte vulnerable se convierte en los puntos que te hacen fuerte de alguna manera. Este no es un personaje aspiracional. Ella aprovecha su creatividad y todo su potencial para fortalecerse, está aprendiendo a aceptarse y eso la ayuda a obtener lo que quiere. El personaje original tiene muchos lugares oscuros que no son algo positivo, pero que a la postre no son debilidades, incluso ahí hay cosas que la siguen fortaleciendo.

¿Qué elementos ayudan a un actor a interpretar un villano?



E. S.: No sé, no creo que se pueda ver desde una sola perspectiva. No creo que en la vida real la gente mala vaya por el mundo pensando que es mala... simplemente creen que tienen la razón y que su proceder es el correcto.

¿Qué fue lo más complicado para moldear a Cruella: los acentos, las escenas emocionales...?



E. S.: Los acentos fueron difíciles de aprender –Stone nació en Arizona, y la historia transcurre en Londres–. Y, claro, hay curvas emocionales, entonces sabes que vendrá un momento profundo y que será muy conmovedor. Hay una enorme presión porque solo tienes ese instante para conseguirlo; no importa cuán cansada o qué sentimientos te ronden ese día. Pienso que siempre duermo poco la noche anterior al rodaje de uno de esos momentos cruciales de la película. Para mí es uno de los retos más grandes, pero me encantan.

De chica fue fanática de Los 101 dálmatas, ¿cómo se sintió cuando la llamaron para ser Cruella?



E. S.: Adoraba los dibujos animados, especialmente como se veían los perros y la forma como se identificaban con sus dueños, siempre pensé que eran divertidos. Más de una vez, recuerdo cuando era niña, yendo por la calle viendo si efectivamente los perros se parecían a sus dueños... y muchas veces sí era así. De hecho, pensaba que Cruella era un personaje divertido. La llamada para interpretar a Cruella fue hace seis años, pasó mucho tiempo de ahí a que hiciéramos la película. En ese momento era una idea muy incipiente. Disney tiene una cantidad enorme de personajes y constantemente hay ideas sobre desarrollar proyectos. Para Cruella pasamos por un proceso de cuatro años con diferentes escritores y cosas que se fueron poniendo sobre la mesa, porque es un personaje muy interesante y divertido del que quisieras explorar la mayor cantidad de facetas y lograr un buen filme.

***

Emma Thompson es la Baronesa en 'Cruella', lo nuevo de Disney. Foto: Disney

La Baronesa es un nuevo personaje en este universo, y podríamos decir que es fabulosa y perversa. ¿Cómo fue su proceso creativo?



Emma Thompson (E. T.): Es un retrato de la vida. Claro que si mi marido estuviera aquí, diría que fue un personaje que no requirió mucha actuación (se ríe). La verdad, me divertí montones interpretándola, porque durante mucho tiempo me pregunté si podría interpretar a una villana, una verdadera villana. Pasé décadas haciendo lo que mi madre solía definir como ‘las mujeres de buenos hábitos’. Y ahora tuve el chance de darle vida a una mujer malvada con toda la propiedad. Cuando Emma (Stone) y yo entrábamos al set nos sentíamos como unas esculturas, casi como obras de arte, nos mirábamos y caminábamos alrededor de los decorados y era impresionante porque éramos el fruto de una creación colectiva. Lo que hice fue agregarle el parlamento, y ya.

La Baronesa es un ser vil, egoísta y narcisista que usa a todos en su propio beneficio...



(E. T.): Es correcto. Ella es descarnada, cree en la dureza y hasta en el maltrato como las únicas formas de conseguir lo que quiere. Como actriz estaba muy interesada en explorar ese lado oscuro del carácter femenino, porque es muy raro que se nos permita mostrarlo. ¿Sabes? Se supone que todas debemos ser buenas y divertidas, ¿no? Las malas madres son imperdonables, no hay palabras para justificarlas, pero muchas veces no sabes por qué actúan así o de dónde desarrollan ese comportamiento, pero en el caso de la Baronesa era muy claro: tomó una decisión para resolver su maternidad y evitar quedar a la sombra, sin poder desplegar todo su ingenio.

Usted ha interpretado personajes difíciles en el pasado, pero la Baronesa tiene un significado especial. ¿Se inspiró en algo o alguien en particular?



(E. T.): Eso de ser actriz es maravilloso porque te permite pretender ser alguien o hacer algo, y esta vez pretender ser cruel se dio horriblemente fácil (se ríe). Yo crecí rodeada de mucho amor. Pero ya en mi carrera actoral me he encontrado con algunos personajes así. Ese tipo de personas es habitual en cualquier momento de la vida, y seguro la Baronesa es fruto de esa sumatoria, su codicia no tiene límites, y es como si no pudiera soportar que nadie más tuviera éxito. Ella tiene que destruir toda la competencia. Se proyecta como una mujer de personalidad fuerte, pero es muy débil. Alimenta las semillas de su propia destrucción, porque ella desconoce el talento de las demás personas. Cuando encuentra a alguien más talentoso, joven y mucho más bella, detecta en Cruella su peor problema. Y fue peor cuando descubrí que era Stone quien la interpretaría (bromea).



