Emma Stone en 'Pobres criaturas': 'Bella no tiene vergüenza, ni traumas, ni pasado'

El director griego Yorgos Lanthimos ha cultivado a lo largo de su carrera el cine de la perfección. Pobres criaturas (Poor Things en inglés) es un punto muy alto en ese camino. Cada encuadre, el color, la luz, las secuencias, los diálogos, los silencios, los movimientos en escena, los personajes, la historia y los actores: todo es un ballet finamente sincronizado en el que no hay nada gratuito y en el que cada detalle, por ínfimo que parezca, aporta, habla. En esa danza en la que está inmersa la reflexión y la crítica de una humanidad contemporánea y decadente –contada desde la exageración, la deformidad y un humor recalcitrante y hasta perturbador– aparece como un ángel luminoso Emma Stone.

Ella y el cineasta ya habían colaborado en La favorita, que les significó nominaciones al Óscar para ambos. En ese relato de 2018, Lanthimos –que ya le había puesto la piel de gallina a más de uno con sus filmes Colmillo, El sacrificio del ciervo sagrado o La langosta– afianzó su estilo narrativo disruptivo, que no deja indiferente al espectador, y reveló su sensibilidad para acercarse al universo femenino con su abanico de emociones.



“Siempre admiré la forma en la que entrelaza hermosamente el humor y la congoja, porque así es la vida. Yorgos entiende y ama a las mujeres, y es brillante a la hora de escribir sobre las mujeres. Yo ya lo sabía, por supuesto, por el trabajo que habíamos hecho juntos”, expuso Stone, ganadora del Óscar por el musical La La Land.

En Pobres criaturas, Emma se convierte en Bella Baxter, la más terrorífica y preciosa creación del inescrupuloso científico Godwin Baxter (Willem Dafoe): de un cadáver construyó una criatura maravillosa, una mujer que da tumbos entre la inocencia y la libertad absoluta, que no tiene pasado, ni un contexto social que la demarque y, mucho menos, filtros para contener sus emociones y palabras.

“Bella no tiene vergüenza, ni traumas, ni siquiera tiene un pasado. No se crio en una sociedad que le impone límites a las mujeres. Eso puede ser increíblemente liberador y es algo que no puedes dejar de investigar. Bella extrae cosas de los hombres y de las mujeres que conoce, del entorno en el que se encuentra, de lo que come. Es como una esponja”, agrega la actriz que acaba de recibir un Globo de Oro por su desempeño en el papel, además del galardón que ganó el filme como mejor comedia en la misma premiación.



Fantástico, dramático, gracioso, colorido, inteligente e incómodo, así resulta este viaje de casi dos horas y media que no agota y que sorprende en cada aventura de Bella. Además de Dafoe, Pobres criaturas también cuenta con las actuaciones de Mark Ruffalo y Ramy Youssef.

Stone contó algunos detalles del filme que es uno de los favoritos en esta temporada de premios y que se estrenará en Colombia este 25 de enero.



“Este filme es un desbloqueo y una aceptación de lo que es ser mujer, ser valiente y libre. Socialmente, uno está formateado para preocuparse por agradarles a los demás. Ella no piensa en eso”, expone.

Facebook Twitter Linkedin

Emma Stone y Mark Ruffalo en una escena de ‘Pobres criaturas’, un filme revelación en esta temporada de premios. Foto: Searchlight Pictures

¿Puede hablarnos sobre el espíritu que la une con Yorgos Lanthimos?

Creo que es sencillo. Tengo mucha confianza en él y agradecimiento por el respeto que, como realizador, tiene hacia mí al actuar, es una sensación increíble que puede transmitir un director. Puedes o no puedes decir que estás protegido –no es la palabra correcta–, pero es algo así. Es como si pudieras hacer cualquier cosa y al final confías en que sabe lo que está haciendo. No hace nada innecesario porque a veces los directores hacen un montón de cosas solo para mostrar. Él sabe cuándo hemos terminado, cuándo hay que seguir adelante, cuándo lo has conseguido. Y eso es increíble, porque no es como si tuvieras que tirar espaguetis contra la pared y esperar a ver qué sale. Él lo tiene todo muy claro en su mente, en su visión. Me gusta lo que me dice, la forma en que mira cómo trabajo, y me comenta: ¿puedo hacerlo yo también, no crees? Y eso suena genial.

Desde que empezó su carrera hasta ahora, ¿tuvo algún punto de inflexión?

Ha sido más bien una combinación de factores. Es extraño que haya tenido tanta suerte y que mi primera película haya sido Superbad (2007), que hoy en día me sigue gustando y me permitió hacer muchas cosas después. Creo que el punto de inflexión en lo personal fue hacer un cabaret en teatro. Fue la única vez que actué en Broadway, en un teatro profesional, y fue a finales de 2014 y a principios de 2015. El teatro exige que te dirijas a ti mismo, porque obviamente no hay un director cuando estás en el escenario. Yo no tenía esa experiencia, y me encantó tanto el papel y la interpretación que hice. Eso desbloqueó algo en mí, específicamente la sensación de querer retarme todo el tiempo. Yo quería sentirlo todo el tiempo. Y entonces conocí a Damien (Chazelle) y me ofreció La La Land. Y mientras ensayábamos para La La Land, conocí a Yorgos. Fue como un extraño efecto dominó que sucedió en ese momento. Me parece que hubo un punto de inflexión en el que me dije: “Muy bien, hagamos cosas desafiantes y evolucionemos”. Porque de lo contrario me parece que no sé lo qué significa esto que estoy haciendo, sabes, no me parece que fuese una continuación.

Facebook Twitter Linkedin

La actriz tiene casi asegurada una nominación al Óscar. Foto: Searchlight Pictures

Además de protagonizar Pobres criaturas, usted fue una de las productoras ejecutivas. ¿Qué importancia tuvo este rol?



Ahora tengo una compañía de producción, porque Yorgos me pidió que fuera productora un mes antes de que creara mi compañía. El motivo era que llevábamos hablando de esta película durante casi tres años. Y yo hacía muchas preguntas y le daba mis opiniones. Y Bella, obviamente, tenía muchos pensamientos sobre ella, que es una parte importante de esta historia. Así que supongo que fue un reflejo de lo que ya estaba ocurriendo entre nosotros, junto a Ed Guiney y Andrew Lowe, que produjeron La favorita y han producido gran parte del trabajo de Yorgos. Con todo esto junto, me pareció que tenía sentido hacerlo.

Hablando de Bella, usted ha sido fundamental en la construcción del personaje. Sus movimientos son extraordinarios, como los de una muñeca mecánica, y su vestuario es extraño, de época, pero no de época...



La verdad, Yorgos y yo llegamos a ese punto del personaje experimentando, practicando caminatas de una u otra manera, haciendo movimientos, probando cosas diferentes e inventándolas, lo cual fue genial, porque ella no se parece a nadie. Teníamos que inventar cómo camina, cómo habla... Fue una parte muy divertida del proceso. En cuanto al vestuario, fue muy importante contar con Holly Waddington, una magnífica diseñadora de vestuario. Nosotras nos ocupamos de cómo Bella iba vestida al principio de la historia, qué usaba cuando estaba de viaje o dependiendo del punto de desarrollo en el que se encontraba. Y luego, a medida que crece y se interesa más por la política y ve la naturaleza del mundo, se va viendo cómo cambia ella y el vestuario también. Los trajes fueron otra forma de lenguaje, para expresar dónde está Bella, en qué etapa de su evolución se encuentra. Fue algo muy hermoso.

Más noticias

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

(*) Esta nota fue posible gracias a una entrevista cedida por Searchlight Pictures.

@CulturaET