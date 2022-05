Julie tiene 30 años, se proyecta como una mujer inmadura, desubicada, enamorada y desenamorada... Se siente como “una espectadora de su propia vida”, en sus propias palabras. Julie es el personaje principal de la nueva película del director Joachim Trier, una comedia romántica, llena de momentos absurdos y profundos, así es La peor persona del mundo.

The Worst Person in the World –su título en inglés– sigue a Julie, una estudiante de medicina aplicada que no se halla en lo que hace, así que cambia de carrera, de trabajo, de pareja… pero nada parece ayudarla a llenar el vacío y la soledad que enfrenta.



“Quería volver a lo básico, a hablar sobre ideas, personajes, escenas y el tipo de cine con el que empecé –cuenta el director y guionista del filme, Joachim Trier–. Comenzó casi como una terapia: ¿Sobre qué quiero hablar en mi vida en este preciso momento? Tengo más de cuarenta años. He visto que mis amigos experimentaron distintos tipos de relaciones y sentí que quería hablar sobre el amor y la negociación entre la fantasía de cómo creemos que será nuestra vida y la realidad de lo que es”.



De manera brillante, se conecta con la mentalidad femenina, su sensibilidad, sus flaquezas, sus sueños y su intento por seguirlos: “Julie es una mujer espontánea que está en la búsqueda y cree que se puede cambiar la identidad, y de pronto tiene que enfrentarse a las limitaciones del tiempo y de uno mismo. En la vida no hay una cantidad infinita de posibilidades, pero apoyo su deseo”.



La peor persona del mundo estuvo nominada en dos categorías de la pasada edición de los premios Óscar –mejor película extranjera (en representación de Noruega) y guion original–. Su director es reconocido por las cintas Reprise (2006), Oslo, August 31st (2011), Louder Than Bombs (2015) y el relato de terror La maldición de Thelma (2017). La peor persona del mundo es su regreso a los terrenos de la tragicomedia.

Usted explora los interrogantes de una mujer joven de nuestro tiempo: amor, sexo, relaciones, maternidad, adultez, carrera profesional...



Algunas de estas preguntas son existenciales y supongo que podrían aplicarse a todos. La película aborda cómo las relaciones reflejan las expectativas que tenemos de la vida. En nuestra cultura, somos criados para esperar que el amor sea el lugar de realización, y lo mismo ocurre con nuestras carreras profesionales.



Esta película es una composición corta sobre Julie. No quise hacer una exposición general sobre lo que significa ser mujer hoy; eso sería imposible. A la larga, el hecho de ser mujer entra en juego solo: a través de situaciones verídicas, del humor, de la sátira y de diferentes cosas que experimenté, vi o imaginé. No tengo demasiado control cuando escribo. Eskil Vogt, mi coguionista, y yo tratamos de encontrar ideas interesantes para explorar de una manera verosímil. Lo bueno del arte es que no tiene que ser un análisis o estudio sociológico: con un poco de suerte, puede ser una verdad sobre una persona y, a partir de eso, puede haber algo más importante sobre lo cual pensar.

El título de la película parece una hipérbole intencional de los sentimientos de Julie respecto de ella misma.



Hacer una película sobre el amor y llamarla así tiene un toque irónico. Ante la intimidad y las relaciones, Julie se siente un fracaso durante todo el filme, como la peor persona del mundo, y, al parecer, algunos de los otros personajes también experimentan este sentimiento de fracaso.



Uno de los grandes temas de la película es la idea de tiempo: la relación entre Aksel y Julie puede ser una cuestión de estar a destiempo por la diferencia de edad. Muy a menudo, en las historias románticas o en la realidad, nos crían para buscar a la persona adecuada, como si la persona adecuada tuviera una esencia. Pero ¡el tiempo y la esencia son dos cosas distintas! Por más que, en la vida real, encuentres a la persona con la que realmente te conectas, el encuentro puede producirse a destiempo. Lo he experimentado en mi vida. Las comedias románticas pueden enseñarnos algo sobre ser humanos.

Hay un gran momento en la película, cuando Julie conoce a Eivind en la fiesta (cada uno está en una relación).



La idea era formularse la pregunta de las limitaciones de la fidelidad. ¿Qué significa ser infiel? Julie y Eivind tratan de hacer algo juntos en vez de tener relaciones sexuales directamente. Hay humor en hacerse todas las preguntas filosóficas sobre la monogamia: ¿qué está permitido y qué no? Julie y Eivind no hacen nada mal, pero, al mismo tiempo, todo lo que hacen está mal. ¿Qué está dentro y qué está fuera de la sutil estructura social que todos fingimos aceptar? Es un buen lugar para empezar una película sobre las relaciones y el romance.

Julie rompe con Aksel para formar pareja con Eivind. ¿Qué encuentra en su nueva pareja?



El sentido de la libertad. Eivind tiene casi la misma edad que Julie, trabaja en un comedor y, con él, ella no tiene que probar su sentido de la ambición, de convertirse en madre o en futura esposa. Eivind es muy amable, tierno, menos exigente que Aksel. Pero esta relación con Eivind también revela su ansiedad por tener una relación íntima con alguien. La vida es corta y solo tienes tiempo para una cierta cantidad de cosas y, a veces, estas no suceden en el orden correcto.

Julie no siempre es comprensiva. En ocasiones, es muy grosera, ¿quiso mostrar la complejidad del ser humano?



Prefiero la narración de historias con un enfoque humanista, en el que podamos mostrar los conflictos internos de los personajes, su lucha por intentar hacer el bien y sus fracasos, como hacemos todos. Este enfoque es más verosímil e interesante. Julie anhela conectarse. Aunque esta película es más una comedia, también muestra un sentido de soledad en ella. Sabotea sus relaciones por motivos que deseo que el público especule e interprete, pero creo que es un aspecto interesante de su personalidad; ella no es perfecta. La película cuenta una historia durante varios años, de modo que Julie tiene tiempo para desarrollar y atravesar diferentes etapas de la vida. Por lo tanto, es lógico que no siempre sea comprensiva.

¿Podría decir que Julie sabe lo que no quiere, pero no exactamente qué quiere?



Sí, estoy de acuerdo. La idea de logro, de crearse uno mismo, de convertirse en alguien, puede ser muy agobiante y complicada. ¡Y qué poco tiempo tenemos para lograr entender esto! Al principio de la película, podemos ver que ya se siente una fracasada y ni siquiera tiene 30. Y la sociedad espera que tenga una relación duradera e hijos... Es entonces cuando empieza el drama.

¿Puede hablarnos sobre la forma literaria en que la película se divide en capítulos?



Tuvimos esta idea cuando empezamos a redactar el guion: mostrar fragmentos de la vida de una persona y que los espacios entre los capítulos fueran tan importantes como lo que vemos.



Es una película sobre el paso a la adultez, pero para adultos que sienten que todavía no maduraron. Al buscar una estructura para abarcar varios años de la vida de una persona, desde que Julie tiene veinte y pico hasta treinta y pico, encontramos un marco humorístico ‘literario’ que nos sirvió para contar esa historia. La forma casi novelística también refleja el deseo de Julie de un gran destino literario, casi como si deseara inconscientemente que su vida tuviera esa forma.



* Con una entrevista cedida por Diamond Films.

