Una charla con Mike Mignola: el papá de Hellboy

En el cómic y en el cine, Hellboy tiene una familia cariñosa. En la ficción, su hogar es la Agencia de Investigación y Defensa Paranormal de Estados Unidos, que lo rescató de manos de los nazis ocultistas, en plena Segunda Guerra Mundial. En la realidad, el padre de esta criatura monstruosa es un ser bonachón de imaginación incontenible.



“La pregunta que más me hacen es qué siento cuando veo mis creaciones convertidas en una película. Qué siento cuando voy al set y hay un montón de actores disfrazados de los personajes que cree”, cuenta Mike Mignola, el papá de Hellboy, una de sus numerosas creaciones.



Ese demonio, cuyo nombre de pila es Anung-Un-Rama (si pudiera hacerse esa acepción), es pura apariencia: de un color rojo intenso, cachos, cola, una fuerza insuperable y un enorme puño de piedra, no tiene niveles de maldad dentro de sí. Suena algo ridículo que semejante presencia, salida del infierno, sea un ser de un corazón noble y proceder correcto. Su trabajo consiste en sacar a la luz todo evento paranormal u oscuro que se atraviese en su camino.



Esta semana, Hellboy volvió a las salas de cines del país en una película que refresca esta saga, que ya había tenido dos entregas, en el 2004 (Hellboy) y en 2008 (Hellboy 2: el ejército dorado), con Ron Perlman interpretando al demonio. Además de un cambio de protagonista, la de 2019 es con David Harbour (de la serie Stranger Things, de Netflix), y como una de sus más grandes novedades cuenta con la participación de Mignola como guionista del filme.

“Volviendo al tema de lo que siento con ver a mis personajes en la pantalla, lo extraño es que estoy en un set y no siento nada. Confieso que sí tengo esos pequeños momentos en los que pienso: '¡Caray! Todos están trabajando aquí en algo que yo inventé en 1993 y que pensé que nunca llegaría lejos’”, bromea el dibujante y guionista de 58 años, en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.



¿Qué tan complicado fue adaptar su propio cómic?

Estoy seguro de que debe ser más sencillo adaptar una novela en lugar de tomar 25 años de libros de cómics e intentar llevarlos a una película de dos horas. Es demasiado de todo: muchos personajes e historias de donde escoger. Creo que para esta película logramos un relato particular, con distintos elementos de los textos de Hellboy y con nuevas relaciones entre los personajes. Creo que obtienes una mirada, aún más amplia, del universo de este demonio.



¿Cómo ve esta oportunidad de ser guionista?

Para mí es muy divertido tener esta segunda oportunidad de volver a crear Hellboy. ¿Sabes? Ya hice un Hellboy en el cómic y esta vez es el chance de que el personaje sea mucho más cercano a mi material original, sin perder esa idea de que es otro demonio, pero creado por el mismo Mignola.



¿Cómo fue su relación con el director, Neil Mashall?

Lo conocí cuando surgió este proyecto, pero confieso que soy seguidor de su trabajo desde hace tiempo. Por ejemplo, El descenso (que dirige Marshall) es una de mis películas de terror favoritas. Así que cuando mencionaron su nombre como una posibilidad para estar detrás de este Hellboy, yo estaba super emocionado. Nuestra idea era hacer una versión más oscura, así que cuando se concretó su nombre, sabíamos que podríamos lograrla. Teníamos al chico que podía hacer una película más densa, aterradora e infernal de mi personaje.



¿Le gustó el Hellboy que logró David Harbour?

Fíjate que tengo una historia curiosa sobre él. Cuando aún no teníamos al actor que interpretaría a Hellboy, mi esposa y yo estábamos viendo Stranger Things. Ella se fijó en David y me dijo: ‘Él podría ser Hellboy, ¿no crees?’.



Fue muy interesante que mi esposa Christina lo escogiera, sin pensarlo mucho, solamente con verlo. Yo estuve de acuerdo, también, pero no se lo mencioné a nadie.

Dos semanas después, me llamó el productor Lloyd Leven para preguntarme qué opinaba acerca de que David Harbour fuera Hellboy. Me quedé sin palabras. Si ves el contexto, su nombre fue el único que se barajó para ser el demonio.

