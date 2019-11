‘Todos hemos sido atropellados por el sistema’: Ricardo Darín 

Bastó solo con saludarlo y que supiera que charlaba con un medio colombiano para que se deshiciera en elogios: “Me vuelvo loco de alegría que por fin se vea esta película en Colombia, en la que actúa mi hermano Andrés Parra”.



Ricardo Darín es una leyenda del cine argentino. Sus registros actorales, películas y participaciones en la industria delante y detrás de las cámaras son insondables, tanto como su sencillez. Pero emociona escuchar tanta empatía y admiración por el intérprete colombiano, con quien comparte en su más reciente película La odisea de los giles.





“Él es un actor descomunal y una persona extraordinaria. Te puedo decir que hoy en día somos como hermanos porque hemos tenido la oportunidad de compartir tiempo juntos, con nuestras familias, y eso nos ha fraternizado”, ahonda Darín acerca de Parra.

La odisea de los giles es el retrato de un grupo de ciudadanos de clase media, trabajadores y honestos, que de un día para otro lo han perdido todo, por cortesía de un abogado estafador y el banco.



El relato lo plasmó en la novela homónima Eduardo Sacheri (El secreto de sus ojos), quien también funge como guionista del filme, una venganza de ficción, pero salida de la dura realidad que representó para Argentina el infame ‘corralito’ que dejó en la ruina a un país (en 2001, una medida del gobierno restringió la disposición de dinero en efectivo, CDT, cuentas corrientes y de ahorros que los usuarios tenían en los bancos).





“Fue algo muy dramático. Fue necesario que pasaran casi 20 años para poder hablar de esto con un poco de humor, sabiendo que el humor sirve como una suerte de catarsis, se vuelve un bálsamo para poder analizar las cosas desde otro ángulo”, explica Darín que por primera vez comparte créditos en la actuación y producción con su hijo, Chino Darín (Ricardo Mario Darín).



La película se estrena este jueves en las salas de cine del país, y EL TIEMPO conversó con el actor porteño, de 62 años, acerca de la trama.

Fermín, su personaje, puede ser cualquiera en la calle. La gente se siente identificada con él.



Ocurre que cuando uno tiene la suerte de tener un buen libro entre manos, con personajes de carne y hueso, que tienen encarnadura, profundidad, todo es más llevadero, fácil -no, fácil no es el término porque no hay nada fácil en esta vida-…es un poco más fluido, digamos. Y en este caso se dieron todas las condiciones para que eso ocurriera.



La odisea de los giles es una película que está encontrando, a través de un paso a paso, un camino que se va abriendo en distintos lugares del mundo se va abrazando con la audiencia y la gente la hace propia porque –mi teoría- es difícilísimo encontrar un lugar en el mundo en donde las personas o un grupo de personas no se haya sentido alguna vez avasallado, atropellado, por los sistemas.



Entonces, como esta es la historia de una reparación, es el relato de unas personas simples, honestas, transparentes, sin dobleces, confiadas, que se ven arrolladas por una situación financiera injusta de un país y por unas trampas que les tiende la vida, pues han decidido buscar una reparación por mano propia y eso, precisamente, hace que sea un relato universal.



Vaya donde vaya se va a encontrar con un público que la hace propia porque esto nos ha pasado a todos, en algún momento, en cualquier parte del mundo.

La película es dirigida por Sebastián Borensztein ('Un cuento chino'). Foto: Warner Bros

Cierto. Todos hemos sido incautos alguna vez en la vida…



Siempre. La gente simple y honesta no está pensando en trampas, está pensando en hacer su trabajo, pagar sus impuestos, cumplir con las normas. No saben que hay unos gavilanes que están dando vueltas sobre nuestras cabezas. O simplemente, lo olvida.



Pero la historia plantea más allá del tema económico y mira el drama de las familias.



Exacto. No fue solamente un colapso financiero, fue un hecho que produjo mucho dolor en el seno de las familias: muchos se tuvieron que ir del país, autoexiliarse, buscar la vida en otros lugares; gente mayor hasta se infartó de saber lo sucedido, hay mucho dolor alrededor de ese hecho.

¿Cómo fue la experiencia con su hijo, como actores y productores?



Fue maravilloso, nos entusiasmó mucho y vimos la oportunidad de desarrollar el proyecto como lo hicimos, desde cero; pero además la de trabajar como actores, interpretando a padre e hijo, y quiero aclararles a todos en Colombia, que el hijo es él y el padre lo interpreto yo (risas). Para que no se preste a confusiones por lo bien que nos vemos (risas).



¿Cuál es el papel que interpreta Andrés Parra?



Su personaje es tremendo, es muy admirable su trabajo porque lo ha hecho con tanta entrega, como es su costumbre, porque es un actor enorme, lo ha hecho con una generosidad…que ni les cuento más, ya lo van a ver. Ha soportado cosas tremendas para interpretar este personaje y ha atravesado situaciones impresionantes.

El colombiano Andrés Parra en la película 'La odisea de los giles'. Foto: Warner Bros

¿Qué le gusta de los libros de Eduardo Sacheri?



Él escribe muy bien y sabe hacerlo para la gente del común, les cuenta historias simples. Es un gran escritor que no se regodea en la intelectualidad, sino que la pone al servicio de la gente. Eso para mí es un gran don, un valor agregado. Es acercar la literatura a la gente, no hacerla difícil, sino simplificarla. Una gran virtud.



¿La odisea de los giles es una historia de ficción que raya en la realidad?



La historia es de ficción total, lo que pasa es que tiene dos patas afianzadas en un hecho histórico, pero el resto es de la inventiva de Eduardo Sacheri y nosotros la hemos recreado para el cine. Es fantástico contar con un director como Sebastián Borensztein (Un cuento chino, Kóblic), porque no solo es una gran persona sino que tiene una gran inteligencia aplicada, funcional; como productor, cuando hablas con él, entiendes todos los pormenores de la película.

Cuando uno está en rodaje se encuentra con una serie de inconvenientes y hay que resolverlos sobre la marcha, y tener un director como él -que no se encapricha y dice que quiere hacerlo así o no lo hace- es una gran ventaja.



Ahora, la realidad supera ampliamente a la ficción, solo que a veces lo olvidamos, las cosas que ocurren a diario en el mundo son muchísimo más descabelladas.



Como en Colombia, un digno paraíso macondiano…



En países como el tuyo y el mío pasan cosas de no creer. Latinoamérica es una usina de historias descabelladas.

La película representa a Argentina en los premios Óscar…



Espera, vamos despacio. Estamos felices, pero como todo lo que está en manos de los demás es mejor ser prudentes. Por supuesto que nos llenaría de honor estar en ese lote final, ya de hecho llegar a la lista corta de nueve películas sería un privilegio enorme. Pero la verdad, yo no quiero pensar en eso, me gusta más el paso a paso, y hasta acá hemos venido trabajando muy bien, es una historia que a donde va, encuentra gente que la quiere y eso ya es suficiente. Lo demás puede llegar a ser un regalo extra, luego, ya veremos.

