La diversidad en el streaming es engañosa. En realidad, todas las plataformas se parecen cada día más entre sí. Haga el ejercicio de mirar las parrillas de Netflix, Disney, HBO Max o Amazon: allí encontrará su necesaria cuota de superhéroes cortesía de Marvel o DC, dramas adolescentes, documentales sobre crímenes de la vida real y unas cuantas comedias y telenovelas. También habrá algunas excepciones, por supuesto, pero son apenas una minoría que maquilla la previsible uniformidad de su contenido.

El responsable de este fenómeno es el bendito algoritmo que, para tratar de ponerlo en fácil, codifica los rasgos del comportamiento del consumidor para entregarle lo que quiere ver, darle en la yema del gusto.¿Hizo maratón de Betty la fea? No se sorprenda de que la plataforma le ofrezca mucho más productos afines.



Sirva esta introducción para hablar de una plataforma que ha decidido no ceder frente a la tentación del algoritmo. Se llama Mubi y está especializada en cine de todos los géneros, nacionalidades y estilos. De filmes clásicos a experimentales, pasando por cintas independientes, documentales y cortometrajes. Una oferta diversa y siempre seleccionada con criterios curatoriales.



El creador y CEO de Mubi es el turco Efe Cakarel, ingeniero formado en el MIT y Stanford, que luego trabajó para Goldman Sachs, pero que en 2007 decidió crear una plataforma de cine cuando, estando en un café en Tokio, se dio cuenta de que no podía encontrar en internet una película como In the Mood for Love, del hongkonés Wong Kar-wai. Su cinefilia lo empujó a ese emprendimiento que cumplió 15 años.

Para conocer un poco más sobre Mubi, conversamos con Cakarel, quien sigue al mando del proyecto en un momento de expansión.



A diferencia de otras plataformas, Mubi trabaja con un equipo de curadores especializados, no con algoritmos. ¿Cree que es una herramienta que está cambiando el cine como lo conocemos?



Los algoritmos no cambiarán el arte del cine, pero lo que sí cambiarán es el tipo de películas que se producen y la forma en que las audiencias descubrirán nuevas películas. Lo que los algoritmos hacen es tratar entender qué hace que una película sea una gran película, y aquello que los espectadores quieren ver. Pero, uno de los aspectos maravillosos del cine es que es impredecible. Cada película y cada espectador es único y no puede ser reducido a un algoritmo, a meros datos. Por supuesto que los datos pueden ser útiles, pero volverse dependiente del algoritmo ignora e incluso hasta reprime aquello que hace que las películas sean tan mágicas.

¿Es una paradoja que Mubi reivindique el cine en su forma más pura, pero a la vez invite a la gente a ver películas sin salir de casa?



Nosotros no solo creemos en el arte del cine, sino también en la cultura del cine. Y con eso me refiero al mundo que rodea a las películas, que interactúa con la audiencia, que expande la conversación y la comunidad del cine. En Mubi estamos dedicados a expandir el ecosistema cinéfilo donde sea posible: llevando las películas a los cines o de forma online, regalando entradas para el cine a través de nuestra aplicación Mubi GO; publicando artículos tanto en línea como en formato impreso. Es a través de la expansión de estos canales para los espectadores que nos aseguramos de que el arte se mantenga vivo y sea atractivo. Así que quizá pueda parecer una paradoja, pero para nosotros es una forma de apoyar lo que amamos.



Hablando de eso, ¿qué puede contar sobre el proyecto de abrir una sala de cine en Ciudad de México?



Estamos realmente emocionados de poder construir la primera sala de cine allí en México y nos encantaría tener más alrededor del mundo en el futuro. Por el momento, los planes están progresando bien. Dentro de poco estaré visitando México nuevamente para conocer el lugar; sin embargo, por ahora, no tenemos mucho más que podamos revelar.

Si compara el Mubi que fundó hace 15 años (con el nombre The Auteurs) con el Mubi de hoy. ¿Qué tan diferentes son?



Ese es un ejercicio interesante, y me satisface decir que nuestra visión ha permanecido en el tiempo: transmitir lo mejor del cine a una audiencia global. Lo que ha cambiado, en primer lugar, es que la audiencia ha captado esa visión, pues cuando empezamos eran pocos los que se conectaban regularmente. En segundo lugar, es que cada vez somos más capaces no solo de dirigirnos a una audiencia global de cinéfilos, sino también realizar una curaduría local, expandiendo nuestra experiencia y nuestros equipos en diversos países. Esto ha hecho que podamos llevar mejores películas a diferentes audiencias y reflejar lo que está ocurriendo en su escena cinematográfica local. Por último, hemos podido ampliar las posibilidades de nuestro ecosistema cinéfilo: no solo poniendo películas en streaming, sino estrenándolas en salas, lanzando nuestra app Mubi GO, imprimiendo nuestra revista Notebook. Es decir, siempre pensando en nuevas formas de llegar a un público entusiasta por las películas.



A propósito de 'Notebook', ¿qué tan importante es tener una revista impresa en tiempos en lo que todo parece hacerse digital?



Es más importante que nunca. Nosotros queremos celebrar de todas las formas posibles, y atraer a un público fascinado por sus posibilidades y su belleza. Nosotros ya veníamos trabajando en esa revista de forma digital, y la versión impresa –con un diseño magnífico y contenido exclusivo– es algo que queríamos concretar hace mucho. Podríamos decir que la apreciación moderna del cine empezó con las revistas impresas, así que nuestra revista es al mismo tiempo un homenaje a lo que vino antes y una expresión de esperanza y emoción por el futuro del medio. El cine es un arte físicamente hermoso: el celuloide, los proyectores, las butacas, el popcorn, la audiencia ruidosa. Y publicar esta revista es una forma de reconocer y celebrar esa maravillosa materialidad.

Hace poco compraron la productora alemana The Match Factory, una de las más importantes del cine independiente europeo...



Mubi ha sido un socio de larga data de The Match Factory y siempre hemos admirado el trabajo que hacen. Recientemente trabajamos con ellos en películas como Memoria, de Apichatpong Weerasethakul; Great Freedom, de Sebastian Meise; y Noche de fuego, de Tatiana Huezo. Otras colaboraciones incluyen Ema, de Pablo Larraín; Notturno, de Gianfranco Rosi; y Nuevo orden, de Michel Franco. En ese sentido, los negocios de Mubi y The Match Factory son altamente complementarios. Compartimos el objetivo de llevar bellas películas a los amantes del cine de todo el mundo.



El de Mubi parece un negocio arriesgado en términos económicos, pero entiendo que sus números están más que bien. ¿Cuál diría que ha sido la clave de su éxito?



Proponemos una visión que es bastante rara: una celebración mundial del arte del cine. Entonces, la clave es llevar esa visión a audiencias de todo el mundo con claridad y consistencia, haciéndolo desde la autenticidad y la pasión. Poder construir un equipo que encarne estas cualidades ha hecho que nuestra oferta sea única y convincente.



Por último, sé que su película favorita es '8 ½', de Fellini, pero ¿podría mencionar tres de sus favoritas?



Es bien difícil elegir, pero tres de mis preferidas absolutas son Drive, de Nicolas Winding Refn; Cold War, de Pawel Pawlikowski, y Memoria, de Apichatpong Weerasethakul.





JUAN CARLOS FANGACIO ARAKAKI

EL COMERCIO (PERÚ)

GRUPO DIARIOS DE AMERICA (GDA)