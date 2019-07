‘'El rey león' es una historia humana y honesta por donde se le mire’

Donald Glover empezó su carrera detrás de la pantalla: aunque tenía los talentos para cantar, componer y actuar, sus inicios fueron como escritor de guiones, algo que se le daba muy bien; sin mencionar sus habilidades como productor musical, DJ y humorista.



El polifacético artista saltó al ruedo luego de hacer 'sketches' cómicos en YouTube (que se encuentran como Derrick Comedy). Entonces fue escogido como uno de los guionistas de la serie '30 Rock', en la cual obtuvo su primera nominación a un Emmy, con tan solo 23 años.

No fue raro que Disney se fijara en él para darle voz a uno de sus personajes animados más queridos e importantes: Simba, en la nueva versión de 'El rey león', que acaba de estrenarse en los cines del país.



“Cuando me enteré de que iban a hacerla de nuevo, estaba muy emocionado porque me encantó la adaptación de 'El libro de la selva' ”, comenta Glover en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO. El artista se refiere a la calidad técnica y emocional que logró el estudio con la nueva puesta en escena de su clásico, que trajo de vuelta a Mowgli a los cines con un hiperrealismo absoluto. Y ha repetido la receta con 'El rey león'.

“Es realmente una buena oportunidad para actualizar cosas sin cambiarlas. Pienso que eso es algo muy difícil de lograr; mucha gente odia las secuelas. Hay que gente reticente a los cambios o a que las cosas no tengan voz propia”, expone Glover (California, 1983).



'El rey león' impacta desde la primera escena: a diferencia del 'Libro de la selva', que alternó diseño digital con algunos actores reales, el relato de Simba fue producido completamente por computador. Pero tal sea por su nivel de perfección, que se acerca más a un documental de naturaleza rodado en alta definición. Hay que abonarle que la conexión emocional se mantiene intacta, y por momentos supera a la del filme original, a pesar de abordar un relato conocido.

El núcleo es el mismo de la producción de 1994, dibujada a mano, que presentó a Simba, el príncipe heredero y que huye de su realidad luego de la tragedia ocurrida entre los hermanos Mufasa (su padre y rey de la selva) y el malvado y ambicioso Scar. Mientras Simba crece y hace nuevos amigos, su reino cae en desgracia.



Los ajustes se han dado por el lado de los números musicales, más extensos y que han retomado las canciones originales, ya clásicos de las bandas sonoras cinematográficas, como 'Can you Feel the Love Tonight', la divertida 'Hakuna Matata' y 'Circle of Life', con arreglos en los que han intervenido Hans Zimmer, Tim Rice y Elton John, tal como el filme de 1994. Al grupo se ha incorporado Pharrell Williams como arreglista y productor.



El nuevo rey león cuenta con la dirección de Jon Favreau y un reparto de voces –en su idioma original– encabezado por Glover, Beyoncé, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Alfre Woodard, Billy Eichner, John Oliver y James Earl Jones.



Además de sus participaciones en reconocidas series como 'Atlanta' y 'Community', Glover tiene una exitosa carrera en la música –con el seudónimo de Childish Gambino– que incluye tres álbumes y dos nominaciones al Grammy. En 'El rey león', a la par de dar voz a Simba también interpreta algunos temas.

Háblenos de la concepción de su personaje.

Mi aproximación a lo que se quería de Simba es el resultado de hablar mucho con Jon (Favreau, el director) acerca de cuál era su enfoque para esta película, lo que quería destacar. El personaje está impactado por algo dramático que le ocurrió y la idea es no permitir que le consuma toda la vida, lo cual es algo muy certero porque a partir de ahí debe tomar decisiones; sabes, como vivir a lo 'Hakuna Matata' (una filosofía de amigos que consiste en tomarse la vida sin preocupaciones) o puede madurar y aprender de esa experiencia.



¿Qué fue lo más difícil de lograr en Simba?

Simba es el príncipe y su padre, Mufasa, el rey. Algo terrible ocurre cuando su padre muere a manos de su hermano, aunque Simba no es consciente realmente de lo que ha sucedido y su tío le dice que huya, así él podrá tomar su lugar.



El viaje que emprende está diseñado para que huya de su realidad para siempre, y pienso que algunas personas, algunas veces, quisieran hacer lo mismo: huir definitivamente porque, para ellos, es muy doloroso regresar.

Donald Glover, cantante, guionista y actor, presta su voz a Simba. Foto: Dinsey

¿Cuál es el mensaje de este filme?

Pienso que es una historia de mucha humanidad por donde quiera que se le mire, en la que nada es permanente. Por eso se convierte en una forma hermosa de mostrarles, de decirles a los niños que las permanencias no son el punto. El punto es estar aquí y ser responsables los unos con los otros, amarnos. Pienso que es una declaración de que siempre habrá cambios y que siempre nos tendremos los unos a los otros, así que por qué no nos ayudamos. Y creo que eso es muy especial.

La perfección visual

Para preparar el nuevo Rey león, los realizadores trabajaron con el Departamento de Ciencia Animal del parque Animal Kingdom, de Disney en Orlando, Florida, para grabar a cerca del 75 por ciento de los animales que estarían representados en la película. Las imágenes capturadas servirían de referencia a los animadores. Para hacer más realista la experiencia cinematográfica, 13 miembros del equipo del director Jon Favreau se embarcaron en un safari de dos semanas para explorar Kenia, para observar el entorno natura, además de las especies de animales que formaron parte de la película original. Necesitaron más de una tonelada de equipos fotográficos para capturar y almacenar el material fotográfico.



Por ejemplo, Masái Mara, que es parte del parque nacional Serengueti, fue la inspiración para las Tierras del reino y sus habitantes, entre otros, leones, leopardos, guepardos, ñus, búfalos cafre, cebras y antílopes.

