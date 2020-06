La protagonista de 'NCIS: LA' revela el secreto del éxito de la serie

Daniela Ruah lleva 11 años como la agente Kensi Blye en la serie ‘NCIS: LA', una producción de tono policíaco de aventuras episódicas contra el terrorismo, de la mano de los protagonistas L.L. Cool J. y Chris O’Donnell y que, desde la perspectiva de la actriz, tiene un afán de evolucionar y no quedarse en una zona de comodidad.

“En los últimos años hemos visto ese poder y esa fuerza en las mujeres, donde ellas mismas son las que solucionan sus problemas. Los tiempos han cambiado y los escritores de los episodios han entendido que deben fomentar la fortaleza y valentía y en eso, siento que vamos en buen camino con la serie”, asegura.



Y es que en esta producción, que se emite los viernes, a las 9:10 p.m. por el canal A&E, el enfoque ha estado un poco más centrado en el trabajo de Ruah, como una agente encubierta que tiene que afrontar muchos peligros.



Parece algo cotidiano en la naturaleza de esta propuesta televisiva, pero en realidad el impacto y atención en ella es notable, eso sí sin perder ese elemento de fuerza y encanto.



“Insisto en que realmente que son los escritores los que ponen al personaje en situaciones que hacen que me pueda desenvolver bien, sumado a una química increíble detrás de cámaras, entonces cuando estamos frente a ellas trasladamos eso y todo fluye”, dice la actriz de 36 años que ha sido secuestrada por talibanes y ha asimilado conflictos emocionales en algunos capítulos de la ficción.



Para ella, con el pasar de los años “Blyte ha madurado mucho más y es muy distinta a quien soy yo realmente, ya que en vida real me gusta reírme y divertirme bastante, pero ese complemento de ambas cosas me ha venido muy bien. Cuando tienes la oportunidad de hacer un personaje por once años tienes que crecer y vivir cada episodio sin pensar qué vendrá en el siguiente”.

Alma tradicional

Sin tener que apelar a grandes presupuestos de promoción y manteniendo un estilo un poco tradicional de televisión abierta, 'NCIS: LA' se ha ganado un séquito de seguidores muy devotos en Estados Unidos y de hecho, con la cuarentena se ha afianzado esa conexión con la serie.



“Hace unos años conocí a una niña que me conmovió bastante, ella me dijo que llevaba viendo la serie por muchos años, yo le dije que como era eso posible ya que tenía solo unos 19 años y me respondió que desde pequeña veía 'NCIS:LA' con su papa, pero cuando él murió, ella sigue haciéndolo en su honor, entonces siento que son muchas las sensaciones y sentimientos que se generan a partir de nuestro trabajo”.



“Con todo lo que estamos pasando, considero que la gente necesita ver algo positivo y eso es lo bonito de nuestra serie. ¿Qué pasara después de la cuarentena? No puedo decir si volveremos a lo mismo de siempre o si va a haber un cambio, solo quiero que la gente salga y pueda disfrutar”, reflexiona, mientras espera que pronto se pueda dar inicio al rodaje de la temporada doce de la serie.



“Este panorama está cambiando. Está el 'streaming' que te da todo para ver y nosotros seguimos en el formato de esperar los episodio cada semana, pero hemos ganado una franja y la mantenemos”, asegura.



Asimismo, reconoce que “la mayoría de los seguidores la han visto desde el principio, han crecido con ella y han madurado y evolucionado en lo que quieren ver en esta producción”.

Recalca que “ahora soy madre de dos hijos y hay cosas que cambian, claro con un balance indicado y sabiendo que la acción y algunos toques de humor son elementos de la serie programa que se deben mantener".



