‘Retrato de una mujer en llamas’, una obra sobre el amor igualitario

Los amores vividos nunca son amores perdidos aunque las llamas los incendien. Retrato de una mujer en llamas es eso, un reflejo de un amor igualitario que, como dice la directora, a pesar de ser una historia del pasado, no carece de actualidad. Ambientada en la Francia del siglo XVIII, narra el romance entre una pintora y su modelo, una joven aristócrata que se niega a casarse con el conde al cual ha sido prometida.

Es una película de época con temática contemporánea y meticulosamente producida, que se erige como un homenaje al mundo del arte: cada una de sus escenas se convierten en verdaderos lienzos.



La cinta llegó a las salas de Cine Colombia el jueves. Es escrita y dirigida por Céline Sciamma (Tomboy, Bande des filles) y protagonizada por las reconocidas actrices francesas Noémie Merlant y Adèle Haenel (Los combatientes, La chica desconocida). Ha recibido 57 premios y 144 nominaciones, entre los que se destacan también la Palma Queer en Cannes, el Premio de Cine Europeo a mejor guion y el Premio César a mejor fotografía, además de las nominaciones a mejor película extranjera en los Premios Bafta, Globos de Oro e Independent Spirit Awards. Su directora, Céline Sciamma, habló sobre la película.



(Lea también: Película colombiana 'Memoria' gana el Premio del Jurado en Cannes)

Hasta ahora había estado más relacionada con lo contemporáneo, era una directora de nuestro tiempo. ¿Por qué este salto al pasado, con un set de filmación del siglo XVIII?

No porque los temas sean antiguos carecen de actualidad. Especialmente cuando se trata de una historia tan poco contada. Aquella de las mujeres artistas e incluso la de las mujeres es muy reducida. Cuando me sumergí en la documentación, sabía muy poco sobre la realidad de las pintoras de esa época. Conocía a grandes figuras como Elisabeth Vigée Le Brun, Artemisia Gentileschi, Angélica Kauffmann. Sin embargo, por la dificultad para recopilar información y archivos, no se develó durante mucho tiempo la existencia de un verdadero hervor artístico femenino en la segunda mitad del siglo XVIII. Las pintoras fueron numerosas e hicieron carrera gracias a una particular moda del retrato. Críticas de arte femeninas, reivindicaciones para acceder a mayor igualdad y visibilidad, todo está ahí.



En este contexto, cien mujeres pintoras lograron vidas y carreras exitosas. Muchas de ellas hacen parte de las colecciones de los principales museos del mundo. Pero no las dejaron entrar en los recuentos de la historia. Cuando conocí la obra de estas pintoras olvidadas, sentí gran emoción y también tristeza. La tristeza del anonimato total de unas obras condenadas al secreto. No solo por su invisibilización en la historia del arte, sino también por sus consecuencias: cuando miro estas imágenes, me perturban y me conmueven sobre todo porque me hacían falta.

¿Cómo abordó los retos de la puesta en escena en esta reconstrucción histórica?

Una película de época, más que cualquier otra, exige la reunión de todo un mundo, los medios, las necesidades, expertos, las exigencias de la recreación. Pero en la práctica es el mismo proceso de trabajo. Una vez excluido el anacronismo, uno compone con la verdad histórica de la ambientación, el vestuario y la escenografía de la misma manera que se crea con la realidad en una película contemporánea. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué imaginación desplegamos en colaboración con la verdad? Además, paradójicamente, es una de mis películas en la que intervinimos lo mínimo en los decorados. Filmamos en un castillo que no había sido habitado ni restaurado y cuya carpintería, los colores, los pisos habían permanecido congelados en el tiempo. Fue un punto de apoyo muy fuerte y, por lo tanto, nuestro trabajo se centró en el diseño y accesorios, en materiales, madera, tejidos. El proyecto, totalmente nuevo para mí, fue más bien la creación del vestuario. Poder intervenir allí con alto nivel de precisión es apasionante.



(Le puede interesar: Antonio Banderas se une a la quinta película de Indiana Jones)

¿Los actores son centrales en esta interpretación?

El papel de Héloïse está diseñado para Adèle Haenel. El personaje se escribió apoyándose en todas las cualidades que ha demostrado en sus últimos años. Se develaron cosas que aún no sabíamos de ella. Cosas que, según algunas personas, yo misma ignoraba mientras construía ese sueño. Su personaje es sentimental e intelectual, y Adèle, quien trabaja apasionadamente, tiene el poder de encarnar los deseos y el pensamiento de los deseos. Normalmente, la colaboración es el corazón de una película y se enmarca en el concepto de ‘musa’ para hacer una crónica diferente de la relación de creación entre aquel que observa y aquel que esté siendo observado. En nuestro ejercicio no hay musa, solo hay colaboradores que se inspiran unos a otros.

Esta es la primera vez que narra una historia de amor

Hacer una película de amor es el primer deseo que uno tiene. Con dos deseos a primera vista contradictorios que serán definitivos en la escritura: el primero es contar paso a paso de qué se trata eso de enamorarse, su presente y el puro placer del mismo. Con una puesta en escena al servicio de la angustia, la incertidumbre, el diálogo enamorado. El segundo es escribir la historia de la resonancia del amor, de su supervivencia en nosotros, en su amplitud. Con una puesta en escena al servicio de la memoria, del cine como memoria de este amor. La película está diseñada como para sentir tanto el placer de una pasión en el presente como el placer de la ficción emancipadora para los personajes y la audiencia. Esta doble temporalidad propone a la vez una experiencia y una filosofía del sentimiento.



También tenía la necesidad de crear una historia de amor con igualdad. Desde el casting, con Christel Baras nos preocupamos de lograr este equilibrio. Una historia de amor que no se basa en jerarquías y relaciones de poder y seducción que preexisten al encuentro. La sensación de un diálogo que se inventa y nos sorprende. Toda la película se rige por este principio en las relaciones entre los personajes. La amistad con Sophie, la sirvienta, que va más allá de las diferencias de clase. Las conversaciones francas con la condesa, quien tiene sus propios deseos y aspiraciones. Quería solidaridad y honestidad entre los personajes.



(Lea además: Entrevista con Apichatpong Weerasethakul, director de 'Memoria')

¿Cómo abordó el mundo de la pintura?

Primero estaba la opción de crear una pintura, un lienzo, más que elegir una gran figura inspiradora. Me parecía justo frente a las carreras de tantas mujeres. Crear una era pensar en todas. Nuestra consultora histórica, una socióloga de arte especializada en pintoras de este período, ayudó a lograr la verosimilitud de Marianne como pintora de 1770. Quería mostrar al personaje en su oficio, con sus capas. Y tuvimos que inventarnos sus obras. Quería crear una artista, no una pintora de reproducciones o copista. Y que ella tuviera la misma edad del personaje, una pintora de 30 años de hoy. En mis búsquedas encontré el trabajo de la pintora contemporánea Hélène Delmaire, quien tiene una formación clásica en pintura en aceite, experta en técnicas del siglo XIX.



Con ella y con la directora de fotografía, Claire Mathon, nos enfrentamos en trío al doble reto de la creación de las pinturas y en su ejecución a lo largo de la película. Cómo filmarlos y en qué temporalidad. Filmamos diferentes etapas de trabajo y solo en tomas secuenciales. La elección de la ausencia de la elipse está estructurada. Escogimos el tiempo real en la gestión del trabajo; su ritmo, más que la síntesis permitida por el montaje.



REDACCIÓN DOMINGO

(*) Entrevista cedida por Cine Colombia

Otros temas que pueden interesarle: