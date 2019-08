Wilmer Valderrama, de estrella de TV en EE. UU. a activista social

“Cuando rodamos el episodio que contaba la historia de un soldado veterano latino e indocumentado, fue realmente una tema muy profundo para mí, pues lo iban a deportar”, recuerda el actor de familia venezolana Wilmer Valderrama al hablar de la décimo sexta temporada de la serie NICS: Criminología Naval (miércoles, a las 9 p. m. por AXN), uno de los policíacos de más éxito en Estados Unidos y en el que trabaja desde el 2016.

Valderrama, famoso también por el papel de Fez, el latino un poco disperso en la comedia That ‘70s Show y que apareció en el video de la canción Felices los cuatro, de Maluma, reconoce que su nueva etapa en la serie de investigación criminal le ha dado un nuevo camino a su carrera y una oportunidad para expresarse más allá de las cámaras con temas como la inmigración.



“Tener esta voz como activista es una responsabilidad (...) Si podemos llegar a millones como actores y somos ciudadanos que pagamos impuestos, pues también tenemos opinión y podemos inspirar a otros y crear un movimiento”, le contó el actor de 39 años a EL TIEMPO.

Si podemos llegar a millones como actores y somos ciudadanos que pagamos impuestos, pues también tenemos opinión y podemos inspirar a otros y crear un movimiento

Él, junto a América Ferrara y Ryan Piers Williams, crearon la organización Harness.Space, que trabaja por el empoderamiento de la comunidad latina en Estados Unidos y por abrir espacios de debate acerca de los problemas que afronta esta comunidad en Estados Unidos.



En NCIS: Criminología Naval, Valderrama interpreta al agente Nick Torres, que se une al equipo del experimentado investigador Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon).



“Hago parte de una serie que tiene una gran longevidad y una manera muy clara de hacer las cosas (...) Cuando llegué, lo primero que me pregunté fue ¿cómo llevar al programa a un nuevo universo?, pero la verdad es que me han dado carta blanca para desarrollar a mi personaje”, dice Valderrama, quien se ha convertido en uno de los personajes principales de una producción con una audiencia de más de 16 millones de personas.



“Nick Torres no revela muchos sentimientos para evitar la pérdida o el dolor, pero todo cambia para él”, finaliza el actor, que sí desborda sensibilidad social.



CULTURA​@CulturaET